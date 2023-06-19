https://sputnik-georgia.ru/20230619/bastuyuschie-gornyaki-iz-chiatura-provodyat-aktsiyu-u-zdaniya-parlamenta-v-tbilisi-278715092.html

Бастующие горняки из Чиатура проводят акцию у здания парламента в Тбилиси

Бастующие горняки из Чиатура проводят акцию у здания парламента в Тбилиси

Забастовка горняков в Чиатура продолжается уже две недели 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T18:28+0400

2023-06-19T18:28+0400

2023-06-19T20:47+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Часть бастующих горняков и жителей Чиатура проводят в эти минуты акцию протеста в Тбилиси, и в случае, если компания не пойдет на диалог, они собираются установить палатки и объявить бессрочную голодовку у здания парламента уже к концу дня, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий. Забастовка горняков в Чиатура продолжается уже две недели. На восьмой день голодовки один из бастующих принял решение зашить себе глаза. Несколькими днями ранее, 16 июня, другой голодающий зашил себе рот. В воскресенье, 18 июня, компания приняла решение вернуть горняков к старому 12-часовому рабочему графику, а также на первом этапе увеличить зарплату на 5%. По его словам, из 14 требований, которые озвучили горняки, 12 звучали еще во время забастовки 2019 года, но так и не были выполнены. "Нам и сегодня обещают выполнить все те же требования, но мы не верим устным заявлениям", – сказал бастуюший. Горняки требуют увеличение оплаты труда на 20% и называют готовность компании увеличить зарплату на 5% оскорбительной для них. Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holding, решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке. Протест горняков в Чиатура: руководство пошло на некоторые уступки >>Ранее в компании заявили, что готовы создать совместную рабочую комиссию. В комиссии будут задействованы все стороны – работники, компания-работодатель, аудитор, посредник, Министерство экономики и устойчивого развития, Служба инспекции труда и губернатор Имерети. Комиссия изучит требования работников, их проблемы и причины их возникновения. Также комиссия изучит необходимость и экономическую целесообразность старого метода организации рабочего процесса и нового, запрошенного компанией. По требованию профсоюзов компания заявляет о готовности предоставить независимый аудиторский отчет о финансовом состоянии предприятия за последние два года. Кроме того, компания готова пригласить независимого аудитора. Десятый день протеста горняков – в Чиатура прибыл народный защитник Грузии>>В компании считают, что выходом из сложившейся ситуации является своевременное возобновление производства. К бастующим горнякам 15 июня на десятый день забастовки прибыл народный защитник Леван Иоселиани. По его словам, бастующие готовы пойти на уступки, но ждут ответных шагов со стороны руководства компании. Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Забастовка в Чиатура – новое предложение компании горнякам >>Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, чиатура, шахтеры, тбилиси, акция протеста