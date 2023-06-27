https://sputnik-georgia.ru/20230627/veto-prezidenta-pridetsya-preodolet--glava-pravyaschey-partii-gruzii-279013937.html
Вето президента придется преодолеть – глава правящей партии Грузии
Вето президента придется преодолеть – глава правящей партии Грузии
Преодолеть вето президента придется, в том числе, по техническим причинам 27.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-27T17:17+0400
2023-06-27T17:17+0400
2023-06-27T17:22+0400
политика
грузия
новости
еврокомиссия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
цик грузии
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Вето президента Грузии Саломе Зурабишвили, наложенное на изменение правил избрания членов и председателя Центральной избирательной комиссии, будет преодолено, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Президент Грузии 26 июня наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, предложив увеличить число голосов, необходимых для избрания членов и председателя ЦИК Грузии с 76 до 90. При этом президент не оспаривает передачу прерогативы представления кандидатов парламенту. При этом он отметил, что президент преследует цель создать кризис в ЦИК. При этом он подчеркнул, что правящая партия готова выслушать аргументы, но уже после преодоления вето. Парламент Грузии 13 июня в третьем, окончательном чтении принял законопроект, согласно которому конкурс по отбору председателя и членов ЦИК вместо президента будет объявлять председатель парламента. Он же создаст конкурсную комиссию.Попытка саботажа – в правящей партии оценили вето президента Грузии>>Между тем, согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, обнародованной 22 июня 2023 года, чтобы выполнить одно из 12 условий для получения Грузией статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, нужно изменить поправки в Избирательный кодекс об изменении правил избрания председателя Центральной избирательной комиссии.Суть поправок Согласно поправкам, конкурс по отбору председателя и членов ЦИК будет объявлять председатель парламента. Он же создаст конкурсную комиссию. В состав конкурсной комиссии войдет один представитель президента Грузии. Прерогатива представлять кандидатов законодательному органу также получит глава парламента. Если в результате голосования не смогут избрать кандидатов для всех вакансий, президент выдвинет другого кандидата, участвующего в соответствующем конкурсе, и будет проведено голосование по кандидату, выдвинутому президентом. Вето от президента Грузии – заблокировано изменение правил избрания председателя ЦИК>>Также меняется процедура и кворум выборов. В частности, если парламент поддержит кандидата на пост главы и членов ЦИК большинством голосов (76 голосов), они займут должность сроком на пять лет. На сегодняшний день, глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов (100 голосов) депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. Однако в таком случае срок полномочий составляет лишь полгода. С момента вступления поправок в силу в 2021 году парламент не может избрать главу ЦИК на пять лет. Между тем, согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, обнародованной 22 июня 2023 года, чтобы выполнить одно из 12 условий для получения Грузией статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, нужно изменить поправки в Избирательный кодекс об изменении правил избрания председателя Центральной избирательной комиссии. Действующий глава ЦИК В настоящее время ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили, который впервые был избран на эту должность в августе 2021 на шесть месяцев. Позднее, в феврале 2022 года, он вновь возглавил Центризбирком на полгода. В августе того же года президент Грузии отказалась представлять кандидатуру Каландаришвили парламенту, несмотря на то, что он был среди кандидатов. В результате ни один из предложенных президентом кандидатов не получил достаточного количества голосов даже для избрания на пост на шесть месяцев. Эксперимент не удался – спикер парламента Грузии о правилах избрания главы ЦИК >>Согласно грузинскому законодательству, Каландаришвили продолжил исполнять обязанности председателя ЦИК. Оппозиция категорически против кандидатуры Георгия Каландаришвили на посту председателя ЦИК, называя его ставленником правящей партии. Критика усилилась после выборов в органы местной власти в 2021 году. Оппозиционеры обвинили ЦИК в фальсификации результатов голосования, тогда как международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений в работе избирательных комиссий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, еврокомиссия, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, цик грузии
политика, грузия, новости, еврокомиссия, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, цик грузии
Вето президента придется преодолеть – глава правящей партии Грузии
17:17 27.06.2023 (обновлено: 17:22 27.06.2023)
Преодолеть вето президента придется, в том числе, по техническим причинам
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Вето президента Грузии Саломе Зурабишвили, наложенное на изменение правил избрания членов и председателя Центральной избирательной комиссии, будет преодолено, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Президент Грузии 26 июня наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, предложив увеличить число голосов, необходимых для избрания членов и председателя ЦИК Грузии с 76 до 90. При этом президент не оспаривает передачу прерогативы представления кандидатов парламенту.
"Нам в любом случае придется преодолеть вето, в том числе, по техническим причинам. Поправки в регламент, связанные с этой процедурой, уже задействованы, и, соответственно, если вето не будет преодолено, не будет процедуры избрания председателя и членов ЦИК", – заявил Кобахидзе.
При этом он отметил, что президент преследует цель создать кризис в ЦИК.
"Мы в этом случае видим заинтересованность в саботаже и в искусственном создании институционального кризиса в ЦИК", – сказал Кобахидзе.
При этом он подчеркнул, что правящая партия готова выслушать аргументы, но уже после преодоления вето.
"На этом этапе вето необходимо преодолеть. После этого, если будут какие-то аргументы и требование консультаций, мы готовы к этим консультациям", – сказал Кобахидзе.
Парламент Грузии 13 июня в третьем, окончательном чтении принял законопроект, согласно которому конкурс по отбору председателя и членов ЦИК вместо президента будет объявлять председатель парламента. Он же создаст конкурсную комиссию.
Между тем, согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, обнародованной 22 июня 2023 года, чтобы выполнить одно из 12 условий для получения Грузией статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, нужно изменить поправки в Избирательный кодекс об изменении правил избрания председателя Центральной избирательной комиссии.
Суть поправок
Согласно поправкам, конкурс по отбору председателя и членов ЦИК будет объявлять председатель парламента. Он же создаст конкурсную комиссию. В состав конкурсной комиссии войдет один представитель президента Грузии. Прерогатива представлять кандидатов законодательному органу также получит глава парламента.
Если в результате голосования не смогут избрать кандидатов для всех вакансий, президент выдвинет другого кандидата, участвующего в соответствующем конкурсе, и будет проведено голосование по кандидату, выдвинутому президентом.
Также меняется процедура и кворум выборов. В частности, если парламент поддержит кандидата на пост главы и членов ЦИК большинством голосов (76 голосов), они займут должность сроком на пять лет.
На сегодняшний день, глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов (100 голосов) депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. Однако в таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.
С момента вступления поправок в силу в 2021 году парламент не может избрать главу ЦИК на пять лет.
Между тем, согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, обнародованной 22 июня 2023 года, чтобы выполнить одно из 12 условий для получения Грузией статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, нужно изменить поправки в Избирательный кодекс об изменении правил избрания председателя Центральной избирательной комиссии.
Действующий глава ЦИК
В настоящее время ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили, который впервые был избран на эту должность в августе 2021 на шесть месяцев. Позднее, в феврале 2022 года, он вновь возглавил Центризбирком на полгода.
В августе того же года президент Грузии отказалась представлять кандидатуру Каландаришвили парламенту, несмотря на то, что он был среди кандидатов. В результате ни один из предложенных президентом кандидатов не получил достаточного количества голосов даже для избрания на пост на шесть месяцев.
Согласно грузинскому законодательству, Каландаришвили продолжил исполнять обязанности председателя ЦИК.
Оппозиция категорически против кандидатуры Георгия Каландаришвили на посту председателя ЦИК, называя его ставленником правящей партии. Критика усилилась после выборов в органы местной власти в 2021 году. Оппозиционеры обвинили ЦИК в фальсификации результатов голосования, тогда как международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений в работе избирательных комиссий.