https://sputnik-georgia.ru/20230705/chego-ne-khvataet-fundukovodstvu-gruzii-mnenie-eksperta--279277961.html
Чего не хватает фундуководству Грузии? Мнение эксперта
Чего не хватает фундуководству Грузии? Мнение эксперта
Глава Ассоциации производителей фундука сравнил опыт отрасли в Грузии и странах Европы 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T17:28+0400
2023-07-05T17:28+0400
2023-07-05T17:28+0400
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отар шамугия
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Создание фермерских кооперативов важно для качественного и количественного роста производства сельскохозяйственной продукции, в том числе фундука, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей фундука Георгий Тодуа. Эксперт оценил деловой визит представителей Ассоциации, разных кооперативов, Ассоциации фермеров, а также представителей госагентства, который состоялся в Бельгии и Франции с целью внедрения европейского опыта и стандартов в аграрном секторе Грузии. По его словам, во Франции и Бельгии грузинская делегация ознакомилась с деятельностью и опытом европейских кооперативов и фермерских ассоциаций. Тодуа отметил, что для Грузии также необходимо развитие сельского хозяйства на высоком уровне. Что мешает экспорту продовольствия из Грузии >>>"В Европе, где мы были, по сути, мы нигде не видели невозделанной земли. Начиная от Франции до Бельгии. Повсюду возделываются разные культуры. Кооперативы и ассоциации работают на самом высоком уровне", – сказал он. При этом глава Ассоциации оценил и тот момент, что в Европе аграрная сфера имеет большую поддержку как со стороны различных организаций, так и со стороны государства, и сравнил эти масштабы с Грузией.Фундуководы Грузии приобрели средства против вредителей на агробаллы >>> "Очевидно, что какие-то поддерживающие программы в Грузии есть, но грузинские и европейские ресурсы, естественно, разные. Поэтому было бы хорошо получить статус кандидата, а затем быть принятым в Евросоюз, потому что там гораздо больше ресурсов, к которым у нас будет доступ", – сказал Тодуа.Помощь отрасли Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари (192,3 доллара) на 1 гектар. Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года, позже срок продлили по 17 февраля включительно. Регистрация фундуковых садов в Грузии - как осуществляется госпрограмма >>>Ранее глава Минсельхоза Отара Шамугия рассказал о причинах, по которым стала необходима поддержка отрасли. По его словам, в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Так, в 2021 году доходы, полученные в результате экспорта фундука, составили более 115 миллионов долларов. Тем не менее, по информации министра, в 2022 году фермеры не могли получить должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции. Что мешает сельхозтоварам из Грузии быть конкурентными >>>В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр фундука, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ассоциация производителей фундука, бельгия, европа, франция, грузия, экономика, новости, отар шамугия
ассоциация производителей фундука, бельгия, европа, франция, грузия, экономика, новости, отар шамугия
Чего не хватает фундуководству Грузии? Мнение эксперта
Глава Ассоциации производителей фундука сравнил опыт отрасли в Грузии и странах Европы
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Создание фермерских кооперативов важно для качественного и количественного роста производства сельскохозяйственной продукции, в том числе фундука, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей фундука Георгий Тодуа.
Эксперт оценил деловой визит представителей Ассоциации, разных кооперативов, Ассоциации фермеров, а также представителей госагентства, который состоялся в Бельгии и Франции с целью внедрения европейского опыта и стандартов в аграрном секторе Грузии.
"Представьте себе, что три четверти Франции объединены в кооперативы. Эта система очень хорошо работает в Европе, что в конечном итоге сказывается на качестве и количестве выпускаемой продукции. Кооперативы имеют как госсубсидию, финансирование местного самоуправления, так и получают разные гранты от Евросоюза", – пояснил Тодуа в эфире программы "Бизнес-партнер" на Первом канале.
По его словам, во Франции и Бельгии грузинская делегация ознакомилась с деятельностью и опытом европейских кооперативов и фермерских ассоциаций. Тодуа отметил, что для Грузии также необходимо развитие сельского хозяйства на высоком уровне.
"В Европе, где мы были, по сути, мы нигде не видели невозделанной земли. Начиная от Франции до Бельгии. Повсюду возделываются разные культуры. Кооперативы и ассоциации работают на самом высоком уровне", – сказал он.
При этом глава Ассоциации оценил и тот момент, что в Европе аграрная сфера имеет большую поддержку как со стороны различных организаций, так и со стороны государства, и сравнил эти масштабы с Грузией.
"Очевидно, что какие-то поддерживающие программы в Грузии есть, но грузинские и европейские ресурсы, естественно, разные. Поэтому было бы хорошо получить статус кандидата, а затем быть принятым в Евросоюз, потому что там гораздо больше ресурсов, к которым у нас будет доступ", – сказал Тодуа.
Помощь отрасли
Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года.
По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари (192,3 доллара) на 1 гектар.
Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года, позже срок продлили по 17 февраля включительно.
Ранее глава Минсельхоза Отара Шамугия рассказал о причинах, по которым стала необходима поддержка отрасли.
По его словам, в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат.
Так, в 2021 году доходы, полученные в результате экспорта фундука, составили более 115 миллионов долларов.
Тем не менее, по информации министра, в 2022 году фермеры не могли получить должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции.
В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр фундука, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли.