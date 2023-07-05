https://sputnik-georgia.ru/20230705/chego-ne-khvataet-fundukovodstvu-gruzii-mnenie-eksperta--279277961.html

Чего не хватает фундуководству Грузии? Мнение эксперта

Чего не хватает фундуководству Грузии? Мнение эксперта

Глава Ассоциации производителей фундука сравнил опыт отрасли в Грузии и странах Европы 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T17:28+0400

2023-07-05T17:28+0400

2023-07-05T17:28+0400

ассоциация производителей фундука

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Создание фермерских кооперативов важно для качественного и количественного роста производства сельскохозяйственной продукции, в том числе фундука, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей фундука Георгий Тодуа. Эксперт оценил деловой визит представителей Ассоциации, разных кооперативов, Ассоциации фермеров, а также представителей госагентства, который состоялся в Бельгии и Франции с целью внедрения европейского опыта и стандартов в аграрном секторе Грузии. По его словам, во Франции и Бельгии грузинская делегация ознакомилась с деятельностью и опытом европейских кооперативов и фермерских ассоциаций. Тодуа отметил, что для Грузии также необходимо развитие сельского хозяйства на высоком уровне. Что мешает экспорту продовольствия из Грузии >>>"В Европе, где мы были, по сути, мы нигде не видели невозделанной земли. Начиная от Франции до Бельгии. Повсюду возделываются разные культуры. Кооперативы и ассоциации работают на самом высоком уровне", – сказал он. При этом глава Ассоциации оценил и тот момент, что в Европе аграрная сфера имеет большую поддержку как со стороны различных организаций, так и со стороны государства, и сравнил эти масштабы с Грузией.Фундуководы Грузии приобрели средства против вредителей на агробаллы >>> "Очевидно, что какие-то поддерживающие программы в Грузии есть, но грузинские и европейские ресурсы, естественно, разные. Поэтому было бы хорошо получить статус кандидата, а затем быть принятым в Евросоюз, потому что там гораздо больше ресурсов, к которым у нас будет доступ", – сказал Тодуа.Помощь отрасли Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари (192,3 доллара) на 1 гектар. Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года, позже срок продлили по 17 февраля включительно. Регистрация фундуковых садов в Грузии - как осуществляется госпрограмма >>>Ранее глава Минсельхоза Отара Шамугия рассказал о причинах, по которым стала необходима поддержка отрасли. По его словам, в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Так, в 2021 году доходы, полученные в результате экспорта фундука, составили более 115 миллионов долларов. Тем не менее, по информации министра, в 2022 году фермеры не могли получить должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции. Что мешает сельхозтоварам из Грузии быть конкурентными >>>В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр фундука, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ассоциация производителей фундука, бельгия, европа, франция, грузия, экономика, новости, отар шамугия