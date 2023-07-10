https://sputnik-georgia.ru/20230710/fond-soinvestirovaniya-gruzii-gotov-sotrudnichat-so-sledstviem-279438256.html

Фонд соинвестирования Грузии готов сотрудничать со следствием

Фонд соинвестирования Грузии готов сотрудничать со следствием

Документы и материалы по проекту Мтквари ГЭС прокуратура запросила от Фонда соинвестирования и ООО "Мтквари" на основании соответствующего решения суда 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T19:10+0400

2023-07-10T19:10+0400

2023-07-10T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Фонд соинвестирования Грузии, которым ранее руководил обвиняемый в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов Георгий Бачиашвили, полностью сотрудничает с прокуратурой и готов способствовать объективному расследованию, говорится в сообщении фонда. Ранее адвокат Теймураз Циквадзе заявил, что основатель правящей партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили заинтересовался изучением вопроса майнинга биткоинов и достоверностью информации, предоставленной Бачиашвили, когда появились серьезные основания предполагать, что средства, вложенные в один из проектов фонда – строительство Мтквари ГЭС, расходуются не по назначению, в том числе со стороны Бачиашвили. Как отмечено в заявлении адвоката Иванишвили, по первоначальным расчетам, общий объем инвестиций в проект составлял около 131 миллиона долларов. Однако в итоге стоимость строительства проекта увеличилась на 100 миллионов долларов, и составила примерно 235 миллионов долларов. Строительством проекта руководил Фонд соинвестирования и его исполнительный директор Георгий Бачиашвили, который занимал эту должность до апреля 2019 года, а позже стал председателем Совета советников Фонда. "По сегодняшним данным, к моменту ввода проекта в эксплуатацию его стоимость превысит первоначальную проектную стоимость примерно на 100 миллионов долларов. Такое увеличение стоимости проекта, естественно, вызвало вопросы у инвестора", – отмечено в сообщении фонда. Иванишвили потерял миллионы – адвокат рассказал о деле по криптомошенничеству >>Проект был приостановлен на протяжении годов, и в 2014 году с целью возобновления строительства был полностью выкуплен Фондом соинвестирования. Ввод ГЭС в эксплуатацию предполагался еще в 2020 году, однако проект до сих пор не завершен. По словам адвоката Иванишвили, это, предположительно, связано с нецелесообразным расходованием, хищением или использованием средств, предназначенных для инвестирования, со стороны руководителей фонда, что, по словам адвоката, требует дальнейшего дополнительного расследования со стороны правоохранительных органов. Согласно информации адвоката, в связи с указанным, Иванишвили общался с обвиняемым и даже заявил, что ему придется ответить за свои действия, как и другим лицам, которые были вовлечены в недобросовестную и преступную деятельность. Именно после того, когда проблемы, связанные с ГЭС, стали очевидны, Иванишвили заинтересовался достоверностью информации, предоставленной Бачиашвили относительно майнинга биткойнов, и сделал запоздалую ревизию вопроса. В Фонде соинвестирования Грузии рассказали о криптомошенничестве экс-директора >>Существующие сомнения усугублялись тем, что после 2015 года Бачиашвили, основанные им предприятия и члены его семьи приобрели десятки объектов недвижимого и движимого имущества как в Грузии, так и за рубежом, что по словам адвоката, находится в явном несоответствии с фактическими доходами Бачиашвили. По словам адвоката, с учетом описанных фактических обстоятельств, логическим являются предположения Иванишвили о том, что Бачиашвили получил соответствующее имущество за счет средств, вырученных от продажи присвоенных биткоинов, а также, возможно, за счет крупной суммы средств, незаконно присвоенных в ходе строительства Мтквари ГЭС. Адвокат также подчеркнул то обстоятельство, что Бачиашвили в настоящее время является основным бенефициарным владельцем одной из действующих в Грузии криптоплатформ/криптобирж, которой он владеет через различные юридические лица. Дело о криптомошенничестве Тбилисский городской суд 6 июля избрал бывшему директору Фонда соинвестирования Грузии Георгию Бачиашвили залог в размере 2,5 миллиона лари, также запретил ему покидать страну и обязал сдать паспорта Грузии и России. Следствие, проведенное генпрокуратурой, установило, что обвиняемый вложил лично мобилизованную, а также переданную инвестором криптовалюту в майнинг биткоинов летом 2015 года. Услуги по добыче биткоинов были предоставлены иностранной компанией на основании годового контракта, заключенного в июле 2015 года с предприятием, фактически принадлежащим обвиняемому. Обвиняемому в криптомошенничестве суд назначил залог в 2,5 миллиона лари >>Стоимость контракта была определена в размере 6,3 миллиона долларов, из которых сумма, принадлежащая инвестору, составляла пять миллионов долларов, а сумма, причитающаяся ответчику, составляла 1,3 миллиона долларов. Согласно договору, обвиняемого обязали обеспечить техническую реализацию вложения средств, а ожидаемая прибыль должна быть распределена между сторонами пропорционально вложенным средствам. Также по соглашению криптовалюта, полученная в результате инвестиции, должна была накапливаться на криптокошельке, принадлежащем предприятию и находящемся в распоряжении обвиняемого. В рамках инвестиционного соглашения в течение одного года было выработано 24 661,85 биткоина, из которых пропорционально вложенным суммам и с учетом понесенных расходов криптовалюта в качестве чистой прибыли для инвестора составила 8 253,13 биткоина. Обвиняемый, имевший полное право собственности и контроль над всей майнинговой криптовалютой, в октябре 2017 года отдал инвестору только 536,9 тысячи долларов за полную прибыль от вложения, а оставшиеся 8 253,13 биткойна, принадлежащие инвестору, присвоил себе незаконным путем – речь идет о 39,2 миллиона долларов. Бывший глава Фонда соинвестирования Грузии обвинен в криптомошенничестве >>Присвоив особо крупную сумму криптовалюты, обвиняемый в целях сокрытия незаконного происхождения приобретенных активов скрыл и замаскировал свою криптовалюту, осуществив операции по переводу криптовалюты на разные кошельки, обналичиванию, вступлению в различные экономические или иные отношения, его использование, приобретение и владение имуществом, преобразование и иные действия. После этого обвиняемый осуществлял владение и пользование присвоенными активами, передачу, конвертацию, приобретение недвижимого и движимого имущества, а также приобретение/владение различным имуществом, с помощью чего легализовал особо крупные суммы средств, полученных в результате присвоения криптовалюты (8 253,13 биткоина). Бачиашвили грозит от 9 до 12 лет тюрьмы за незаконного завладение чужим имуществом в крупном размере и легализацию незаконных доходов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, фонд соинвестирования, бидзина иванишвили, криптовалюта, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха