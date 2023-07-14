https://sputnik-georgia.ru/20230714/situatsiya-vokrug-gelati--zarubezhnye-eksperty-provodyat-issledovanie-rospisi-279571230.html

Ситуация вокруг Гелати – зарубежные эксперты проводят исследование росписи

Ситуация вокруг Гелати – зарубежные эксперты проводят исследование росписи

В рамках программы восстановления Гелати в Грузию прибыла миссия Международного консультативного совета 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T19:46+0400

2023-07-14T19:46+0400

2023-07-14T19:46+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Текущие работы в монастырском комплексе Гелати находятся под наблюдением миссии Международного консультативного совета, который на основе собранного материала определит необходимые меры по сохранению настенных росписей, говорится в сообщении Патриархии Грузии. Патриархия Грузии в апреле 2023 года получила право на осуществление всех работ в монастырском комплексе, после того как высказала недовольство работой министерства культуры и потребовала проведения реставрации с единым планом управления в соответствии с современными стандартами. В настоящее время в Гелати работает группа консерваторов-реставраторов, которая проводит технологическое исследование настенной росписи, готовит наглядный словарь технологии росписи и подробно описывает проблемы памятника. Итальянские специалисты изучают ситуацию в монастыре Гелати >>Документация о сложившейся ситуации уже передана международным экспертам, которые осматривают настенные росписи главного храма. На основании собранного материала будут определены необходимые меры по консервации настенной росписи. После завершения инспекционных работ грузинские и зарубежные специалисты 15 июля проведут научную дискуссию, а затем совместную пресс-конференцию. В рамках программы восстановления Гелати в Грузию прибыла миссия Международного консультативного совета. Члены совета на месте ознакомятся с ситуацией и проводимыми реставрационно-консервационными работами. Ситуация вокруг Гелатского монастыря: как продвигаются работы?>>Отмечается, что приглашены итальянские, немецкие, британские и американские практикующие специалисты высочайшего ранга, имеющие опыт успешной работы над многими значимыми памятниками мирового культурного наследия. Проблемы в Гелати Перекрытие рукавов и придела храма было осуществлено по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии. Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, и вода снова попала на фрески. Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры. Эксперт ЮНЕСКО изучает состояние монастырского комплекса Гелати – что планирует специалист>>В министерстве заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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