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Скандал с биоматериалом Саакашвили: и. о. посла Польши покинул здание МИД без комментариев

Скандал с биоматериалом Саакашвили: и. о. посла Польши покинул здание МИД без комментариев

Новый cкандал вокруг Саакашвили набирает обороты 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T12:03+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Исполняющий обязанности посла Польши в Грузии Мариуш Петр Жак без комментариев покинул здание министерства иностранных дел страны, куда его вызвали в связи с инцидентом вокруг осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии 14 июля сообщила, что 12 июля во время осмотра Саакашвили один из польских врачей пытался тайно вынести в своем ботинке биоматериал, взятый у Саакашвили. Министр юстиции Грузии ответил тем, кто пытается замять инцидент с польским врачом>>После этого глава Минюста Рати Брегадзе обратился к МИД Грузии с просьбой выслушать позицию посольства в связи с инцидентом. По информации Брегадзе, посольство Польши было подключено к процессу приезда врачей и дало им рекомендации. Как отметил глава Минюста, сам польский врач подтвердил факт помещения образца, взятого у осужденного, в носок. Пока официально комментария или заявления посла Польши в Грузии не было. В настоящее время посол Грузии в Польше Мариуш Машкевич находится на родине, поэтому в МИД прибыл его заместитель. Саакашвили в Грузии С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований. Польские врачи дискредитировали свою работу – премьер Грузии о скандале вокруг Саакашвили >>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Глава Минюста Грузии: взятый у пациента образец нужно опечатать, а не засунуть в носок >>>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, польша, украина, тбилиси, михаил саакашвили, рати брегадзе, валерий гелашвили, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба