https://sputnik-georgia.ru/20230720/namereniya-saakashvili-i-radikalnoy-oppozitsii-polnostyu-razoblacheny--deputat-279955804.html

Намерения Саакашвили и "радикальной оппозиции" полностью разоблачены – депутат

Намерения Саакашвили и "радикальной оппозиции" полностью разоблачены – депутат

Благодаря данным Департамента юстиции США стало известно, что бывший президент Грузии и его соратники лоббируют введение санкций против страны, заявил депутат 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T18:26+0400

2023-07-20T18:26+0400

2023-07-20T18:26+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Данные, обнародованные департаментом юстиции США, полностью разоблачили истинные намерения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и основанной им крупнейшей оппозиционный партии "Единое национальное движение", которые с помощью лоббистов работают над санкциями против Грузии, написал один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе в соцсети. Департамент юстиции США обнародовал очередные данные о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний. На этот раз речь идет о заказных статьях, которые были опубликованы в западных СМИ. Ранее были обнародованы данные о работе лоббистских компаний, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое. Как отметил Мдинарадзе, лоббисты пишут европарламентариям тексты резолюций против Грузии. Параллельно пытаются украденными образцами биоматериалов Саакашвили сфальсифицировать экспертизу и намеренно наносят ущерб имиджу Грузии, отметил политик. Информацию о лоббистской деятельности общественность смогла узнать благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят. Документы из США подтвердили, что кампания вокруг Саакашвили была спланирована– Папуашвили>>Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектах выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.Позже часть лидеров "Грузинской мечты" признали, что не смогли убедить общественность в полезности инициативы, а пиар-кампания оппозиции о том, что проект, принимаемый парламентом Грузии, аналогичен российском закону и противоречит стремлению Грузии стать членом ЕС, оказалась сильнее.Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Департамент юстиции США подтвердил организованное нападение на Грузию – глава МИД>>С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Глава Евросовета приветствует отказ Грузии от принятия закона об "иноагентах">>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, украина