https://sputnik-georgia.ru/20230724/sokhranit-rost-gruzooborota--plany-gruzinskoy-zheleznoy-dorogi-280225217.html

Сохранить рост грузооборота – планы "Грузинской железной дороги"

Сохранить рост грузооборота – планы "Грузинской железной дороги"

В 2022 году ГЖД зафиксировала самую высокую прибыль за свою 150-летнюю историю – почти 397 миллионов лари, заявил гендиректор компании 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T16:33+0400

2023-07-24T16:33+0400

2023-07-24T16:33+0400

грузия

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транспорт в грузии

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Грузинская железная дорога (ГЖД) увеличила грузооборот примерно на 48%, в планах сохранить темпы роста, заявил гендиректор ГЖД Давид Перадзе. В 2022 году объем грузовых перевозок по железной дороге составил 14,8 миллиона тонн, на 21,8% больше, чем в 2021 году. 12,8% указанного объема приходится на местные перевозки, 28,6% – на международные (без учета транзита), 58,6% – на транзит. По его словам, в 2022 году ГЖД зафиксировала самую высокую прибыль за свою 150-летнюю историю – почти 397 миллионов лари. Перадзе также рассказал о процессе модернизации грузинских железных дорог, который также достигает исторических масштабов. По его словам, проект модернизации основной железнодорожной магистрали Тбилиси-Махинджаури является самым важным проектом в истории железной дороги. Проект стартовал в 2012 году. Он предусматривает строительство 38 километров нового участка и реконструкцию существующего 23-километрового участка. Завершение проекта намечено на 2024 год. ГЖД приняла участие в обсуждении планов "Среднего коридора" в Казахстане >>"Скорость в нашем коридоре увеличится. Например, время в пути на поезде из Тбилиси в Батуми сократится примерно на 50 минут. Эксплуатационные расходы компаний также снизятся, и, конечно же, повысятся наши стандарты безопасности", – сказал Перадзе. По данным правительства Грузии, уже завершено строительство шести тоннелей, в том числе самого длинного тоннеля на Южном Кавказе длиной 8,3 тысячи метров. При этом три тоннеля уже функционируют, а еще в трех завершается подготовка к сдаче работ. Грузинская железная дорога завершила 2022 год с рекордной прибылью>>Кроме того, на сегодняшний день полностью завершены работы на участке Зестафони-Харагаули и строительство железнодорожной инфраструктуры станций Дзирула и Квешхети, и в ближайшее время начнется строительство новой станции Молити и реконструкция подстанций Молити и Зестафони. Стоимость проекта – 248 миллионов швейцарских франков, откуда уже освоено 239 миллионов. Успехи ГЖД Из-за обесценивания активов и девальвации лари после 2016 года ГЖД понесла убытки. Но уже в 2021 году, несмотря на пандемию и другие вызовы, руководству компании удалось переломить негативную тенденцию и завершить год с прибылью. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) завершила 2022 год с рекордной прибылью в 396,7 млн лари, а чистый финансовый доход составил 178,9 млн лари. Чистый финансовый доход увеличился в основном из-за уменьшения процентных расходов в результате рефинансирования еврооблигаций 2021 года, а также в связи с укреплением лари по отношению к американскому доллару. Модернизация железной дороги в Грузии – последние данные >>Операционный доход компании увеличился на 23% и составил 674,8 млн лари. Положительные показатели обусловлены рекордным ростом перевозок и значительным увеличением пассажиропотока, пояснили в компании. В 2022 году выручка от грузоперевозок составила 388,4 млн лари. Увеличился на 77% доход от логистических услуг, которые принесли компании 123,1 млн лари. В 2022 году выручка от пассажирских перевозок по сравнению с 2021 годом увеличилась почти вдвое и составила 27,4 млн лари. ГЖД продолжает улучшать показатели ликвидности. По состоянию на 31 декабря 2022 года свободные денежные средства на балансе организации составили 274,6 млн лари, что на 62,4 млн лари превышает доступный остаток денежных средств по состоянию на 31 декабря 2021 года. ГЖД упрощает оформление документов для международных перевозок >>ГЖД также опубликовала результаты первого квартала 2023 года. Чистая прибыль за первые три месяца 2023 года составила 82,3 млн лари, что в 3,5 раза превышает чистую прибыль того же периода 2022 года. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки. Развитие транзитных путей через Грузию объявлено приоритетом правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Основная железнодорожная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью Шелкового пути. Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, давид перадзе, грузинская железная дорога, гжд, транспорт в грузии