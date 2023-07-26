Погибнут десятки тысяч. Смертельное природное явление накрыло США и Европу
© AFP 2023 / Tiziana FabiМужчина опускает голову в воду, чтобы охладиться у фонтана на площади Пьяцца дель Пополо в Риме, Италия
© AFP 2023 / Tiziana Fabi
В Северном полушарии сформировался пояс экстремальной жары. Тепловые купола накрыли южные штаты США и Северный Китай, а Европа получила тепловой удар из Сахары
Побиты тысячи температурных рекордов на суше и в Мировом океане. Гибнут люди. В причинах разбиралась колумнист РИА Новости Татьяна Пичугина.
Началось в Южном, откликнулось в Северном
Сезон лесных пожаров в Канаде развивался вроде по стандартному сценарию, однако через шесть недель стихия вышла из-под контроля. По всей стране спонтанно вспыхнули сотни очагов. Власти объявили массовую эвакуацию населения.
В конце июня стало понятно, что пожары усиливаются. Согласно отчету правительства, в лесах — порядка пятисот возгораний, половина неконтролируемых. Выжжено десять миллионов гектаров земли (в среднем обычно — 2,5 миллиона). Ситуацию признали беспрецедентной за всю историю наблюдений.
В конце весны у берегов Перу зафиксировали первые признаки надвигающегося Эль-Ниньо — теплой фазы Южной осцилляции, самого масштабного климатического явления на планете. Эль-Ниньо возникает раз в несколько лет и приводит к аномальному прогреву Тихого океана между Австралией и Южной Америкой, что в итоге влияет на глобальную погоду. Теплая фаза длится от двух до четырех лет и сменяется прохладной — Ла-Нинья.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило об Эль-Ниньо 8 июня. Согласно моделированию, максимума оно достигнет в 2024-м и, похоже, будет очень сильным.
Соревнования жары
Это лето побило сразу несколько глобальных погодных рекордов. Июнь и июль стали самыми теплыми месяцами как минимум с 1979-го. А 3 июля, когда средняя температура на планете достигла 17 градусов, — аномальное за всю историю наблюдений.
Нагрев Мирового океана также превышает средние значения на 0,8 градуса. Предполагают, что дело в избыточной энергии, скопившейся в затянувшуюся на три с половиной года прохладную фазу — Ла-Нинья. Теперь теплая вода поднимается к поверхности.
Службы, следящие за морским льдом в Антарктиде, где сейчас зима, отмечают его рекордно минимальную площадь.
В то же время из разных точек Северного полушария сообщают об аномальных волнах тепла. Особенно страдают южные регионы США, Европы, север Китая.
В американских штатах Флорида и Калифорния тепловая аномалия продолжается беспрецедентные 39 дней. Там побито 2300 местных рекордов температуры, утверждают СМИ. Миллионы людей страдают от жары. Больницы переполнены — как в пандемию COVID-19.
В густонаселенном мегаполисе Феникс, столице штата Аризона, 19 дней температура не опускается ниже 43 градусов. Это много даже для климата пустыни. Предыдущий раз длительная тепловая волна накрывала регион в 1974-м, но нынешняя все превзошла. В Фениксе 12 человек погибли непосредственно от жары. Всего в стране 55 летальных исходов, связанных с тепловой аномалией.
В средиземноморских странах Европы — не меньше 38 градусов, порой за 40. На Сицилии — 46,3. Возникают лесные пожары. По всей Италии — спонтанные перебои в энергосети.
© AP Photo / Michael ProbstСобака купается в фонтане в центре Франкфурта, Германия
Собака купается в фонтане в центре Франкфурта, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Жара вынудила власти выпустить предупреждения наивысшей степени риска, в Греции закрывали Акрополь на несколько дней. Опасения не напрасны. В Nature подчеркивают: жара очень плохо влияет на здоровье. Ученые насчитали более 70 тысяч избыточных смертей летом 2003-го, во время тепловой волны. За лето 2022-го было порядка 61 тысячи.
Страдает и Китай. Жара наступила на севере страны в конце мая, на две недели раньше положенного срока. Последовали сразу четыре тепловые волны. В Пекине в июне, по данным Национального климатического центра, температура превысила 41 градус, побив рекорд. А 17 июля в городском округе Турфан провинции Синьцзян, на западе, зафиксировали 52,2 — максимум с 2015-го.
В чем виновато Эль-Ниньо
Аномальную жару ученые объясняют сбоями в общей зональной циркуляции атмосферы. Заблокировано высотное струйное течение в Северном полушарии, и скопилось слишком много тепла. В результате в одних местах — экстремальная жара, в других — сильнейшие наводнения, как в Японии, а кое-где температура даже ниже обычной (например, в Нью-Йорке).
© AFP 2023 / Nathan Howard / Getty ImagesКупание во время жары на реке Клакамас в парке Хай Рокс в Портленде, штат Орегон
Купание во время жары на реке Клакамас в парке Хай Рокс в Портленде, штат Орегон
© AFP 2023 / Nathan Howard / Getty Images
Высотное струйное течение обтекает Британские острова с юга, поясняет в интервью Science Media Center Малкольм Мистри, доцент климатологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины. В результате в более высоких широтах — прохладный арктический воздух и область низкого давления, ниже, напротив, — область высокого давления, в которую втягивается горячий воздух из Африки.
Это сопровождается ослаблением Азорского антициклона — так называют колоссальную область высокого давления в Центральной Атлантике, и пассатов, которые приносят минеральную пыль из Северной Африки, остужающую океан. В этот раз механизм дал сбой. Карстен Хойстейн из Климатического центра Германии добавляет еще один фактор: в 2020-м вступило в силу регулирование аэрозольных выбросов от морских судов, что, возможно, временно ускорило потепление в Северной Атлантике.
С Эль-Ниньо еще предстоит разобраться. Пока ученые склоняются к тому, чтобы возложить ответственность на сочетание нескольких факторов.
По мнению Мистри, то, что сейчас наблюдается на юге США и востоке Китая, можно назвать тепловыми куполами. Это зажатые в область высокого давления воздушные массы. Летом здесь и так жарко, но из-за длительной неподвижности воздуха и тепла, поступающего от земной поверхности, образовался температурный избыток. Кроме того, под такой купол не проникают облака.
Многие задаются вопросом, связано ли это с изменением климата. Хойстейн считает, что по крайней мере в отношении рекордов — ответ положительный. Мистри более осторожен: "Судя по тенденции последних лет, такие блокирующие атмосферные аномалии станут возникать чаще, но чтобы это подтвердить, нужны наблюдения. Подобные явления исследуют с помощью климатических симуляций".
"Факты говорят о том, что изменение климата вызовет более частые и сильные тепловые волны. По поводу высотного струйного течения нет единого мнения", — комментирует профессор Лиз Стефенс из Университета Рединга. "Тепловые волны — тихие, незаметные убийцы. Мы не замечаем, как они влияют на здоровье, пока не поступит статистика смертности спустя несколько месяцев", — добавляет эксперт.
Как долго продержатся рекордные тепловые волны и купола, выяснится в ближайшие недели. Прогнозируют, что в США аномалия продлится и в августе. Что касается долгосрочного прогноза, то ученые напоминают: Эль-Ниньо только набирает обороты. Какова его сила и чего от него ждать, мы узнаем зимой.