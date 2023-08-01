https://sputnik-georgia.ru/20230801/gruziya-dolzhna-s-ostorozhnostyu-vystraivat-otnosheniya-s-kitaem--oppozitsionnyy-deputat-280731268.html

Грузия должна с осторожностью выстраивать отношения с Китаем – оппозиционный депутат

Грузия должна с осторожностью выстраивать отношения с Китаем – оппозиционный депутат

Инвестиции же, как отметил оппозиционный депутат, это всегда хорошо, и притом из любой страны – будь то из США или из Китая 01.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-01T23:16+0400

2023-08-01T23:16+0400

2023-08-01T23:16+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Выстраивать отношения с Китаем нужно с осторожностью – развивать экономические связи, но ни в коем случае не сближаться политически, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвили.В понедельник Грузия и Китай объявили о переходе отношений между странами на уровень стратегического партнерства. Совместное заявление было обнародовано в ходе визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в КНР. По его словам, с политической точки зрения Китай представляет большую опасность. "Конечно, политически лучше дружить с американцами, а не с китайцами", – заявил Раквиашвили. Инвестиции же, как отметил оппозиционный депутат, это всегда хорошо, и притом из любой страны – из США, Китая и так далее. Но когда речь идет, к примеру, о строительстве порта, если этим занимается правительство, уже неважно, кто инвестирует в этот проект, так как это в любом случае проблема. Грузия надеется на рост экспорта своей продукции в Китай>>Власти Грузии решили возобновить строительство первого глубоководного порта в стране в поселке Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%, а остальное – частному партнеру, которого выберут исходя из квалификационных критериев и условий предложения. Об этом масштабном проекте на черноморском побережье Грузии премьер страны рассказал во время выступления на китайско-грузинском бизнес-форуме в Китае."Мы неправильно ведем себя в той части, что правительство строит порт. Строительство порта – это не дело правительства. Если бы это было не так, вообще не было бы разницы, кто построит порт – китайцы, американцы или аргентинцы", – сказал Раквиашвили. Грузии нужны партнеры, а не хозяева – Каладзе>>По его словам, когда правительство строит порт и получает деньги, пусть даже в Китае, это становится политической проблемой."Китайские инвестиции не представляют никакой проблемы, ни русские инвестиции, ни турецкие и ни какой другой страны. Проблема в том, что правительство вмешивается в экономику и это становится не экономикой, а становится политикой... Мы всегда думаем, что проблема – это происхождение денег, но проблема в нашем внутреннем устройстве", – заявил Раквиашвили.Ранее один из лидеров оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, комментируя визит премьера Грузии и в Китай, заявил, что "нельзя дружить с двумя хозяевами одновременно" – Китаем и США. Только что вылупившимся "экспертам" по Китаю не место в грузинской политике – Папуашвили>>В свою очередь председатель парламента Шалва Папуашвили сказал, что оппозиционным политикам и новоиспеченным "экспертам", которые не понимают значения стратегического партнерства Грузии с Китаем, не место в грузинской политике.По его словам, Грузия одна из уникальных стран – у нее есть соглашения о свободной торговле как с Евросоюзом, так и с Китаем. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, китай, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, анаклия, сша, экономика