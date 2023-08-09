https://sputnik-georgia.ru/20230809/oppozitsiya-pytaetsya-ispolzovat-tragediyu-v-gorakh-gruzii-v-merkantilnykh-tselyakh--deputat-281079016.html
Оппозиция пытается использовать трагедию в горах Грузии в меркантильных целях – депутат
Оппозиция пытается использовать трагедию в горах Грузии в меркантильных целях – депутат
Не имея реальных аргументов, представители оппозиции придумывают новости, чтобы набрать политические очки, заявил депутат 09.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-09T19:48+0400
2023-08-09T19:48+0400
2023-08-09T19:48+0400
политика
грузия
происшествия
шови
каха каладзе
грузинская мечта - демократическая грузия
национальное агентство окружающей среды
оползень в шови
рача
рача-лечхуми и квемо сванети
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Часть представителей оппозиции пытается использовать трагедию на горном курорте Шови в своих политических и меркантильных целях, что аморально и недопустимо, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Представители некоторых оппозиционных партий сразу после трагедии начали делать громкие заявления, обвиняя власти во всем случившемся. Масла в огонь подливали и оппозиционные СМИ, которые давали часто непроверенную и ложную информацию. Конечно, честно и добросовестно можно задать любой вопрос, в том числе, мог ли вертолет внести конкретный вклад в успешность поисковых работ, но ответ на этот вопрос уже дан, подчеркнул депутат. Это информационная атака – спикер парламента Грузии обвинил политиков, СМИ и НПО во лжи>>И ответ заключается в том, что физическое состояние не позволяло проводить эвакуацию ночью, а работа вертолета была рискованна из-за линий электропередач. Депутат также напомнил, что был целый ряд обвинений, связанных с генеральным секретарем правящей партии, мэром Тбилиси Кахи Каладзе. Дети Каладзе покинули курорт Шови примерно за час до разрушительного оползня – видео>>Некоторые представители оппозиции обвинили Каладзе в том, что он использовал государственный вертолет для того, чтобы вывезти членов семьи из Шови, а также в том, что он заранее знал о существующей угрозе, однако никого не предупредил об этом. В ответ телекомпания "Имеди" распространила видеозапись, на которой видно, как семья Каладзе на автомобилях покинула гостиницу "Сансет Шови", которая оказалась в эпицентре стихийного бедствия, приблизительно за час до инцидента. Оползень в Шови сошел 3 августа и полностью уничтожил курорт. Спасатели эвакуировали 210 человек. К этому времени обнаружены останки 21 человека, поиски тел еще 12 человек продолжаются.Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Это фейк! Мдинарадзе предупредил о фабрикации заявлений лидеров "Грузинской мечты">>По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, происшествия, шови, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети
политика, грузия, происшествия, шови, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети
Оппозиция пытается использовать трагедию в горах Грузии в меркантильных целях – депутат
Не имея реальных аргументов, представители оппозиции придумывают новости, чтобы набрать политические очки, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Часть представителей оппозиции пытается использовать трагедию на горном курорте Шови в своих политических и меркантильных целях, что аморально и недопустимо, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Представители некоторых оппозиционных партий сразу после трагедии начали делать громкие заявления, обвиняя власти во всем случившемся. Масла в огонь подливали и оппозиционные СМИ, которые давали часто непроверенную и ложную информацию.
"Это люди из засады, которые пытаются использовать эту большую трагедию в своих политических и меркантильных целях, что не только аморально, но подобное должно быть недопустимо. Оценка этой трагедии должна быть сделана без всякой политизации", – заявил Сарджвеладзе.
Конечно, честно и добросовестно можно задать любой вопрос, в том числе, мог ли вертолет внести конкретный вклад в успешность поисковых работ, но ответ на этот вопрос уже дан, подчеркнул депутат.
И ответ заключается в том, что физическое состояние не позволяло проводить эвакуацию ночью, а работа вертолета была рискованна из-за линий электропередач.
"Если бы новая трагедия случилась из-за того, что мы не дождались бы до утра, кто бы за это отвечал? Фактически из-за того, что вертолет начал работать с утра, никто не пострадал", – отметил Сарджвеладзе.
Депутат также напомнил, что был целый ряд обвинений, связанных с генеральным секретарем правящей партии, мэром Тбилиси Кахи Каладзе.
Некоторые представители оппозиции обвинили Каладзе в том, что он использовал государственный вертолет для того, чтобы вывезти членов семьи из Шови, а также в том, что он заранее знал о существующей угрозе, однако никого не предупредил об этом.
В ответ телекомпания "Имеди" распространила видеозапись, на которой видно, как семья Каладзе на автомобилях покинула гостиницу "Сансет Шови", которая оказалась в эпицентре стихийного бедствия, приблизительно за час до инцидента.
"Все это мерзость со стороны тех, кто понимает, что им нечего сказать критического, но они придумывают новости и выдумывают такие аргументы, которыми могут набрать очки против власти. Это политическое хищничество и это недопустимо", – подчеркнул Сарджвеладзе.
Оползень в Шови сошел 3 августа и полностью уничтожил курорт. Спасатели эвакуировали 210 человек. К этому времени обнаружены останки 21 человека, поиски тел еще 12 человек продолжаются.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).