https://sputnik-georgia.ru/20230809/oppozitsiya-pytaetsya-ispolzovat-tragediyu-v-gorakh-gruzii-v-merkantilnykh-tselyakh--deputat-281079016.html

Оппозиция пытается использовать трагедию в горах Грузии в меркантильных целях – депутат

Оппозиция пытается использовать трагедию в горах Грузии в меркантильных целях – депутат

Не имея реальных аргументов, представители оппозиции придумывают новости, чтобы набрать политические очки, заявил депутат 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T19:48+0400

2023-08-09T19:48+0400

2023-08-09T19:48+0400

политика

грузия

происшествия

шови

каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

национальное агентство окружающей среды

оползень в шови

рача

рача-лечхуми и квемо сванети

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Часть представителей оппозиции пытается использовать трагедию на горном курорте Шови в своих политических и меркантильных целях, что аморально и недопустимо, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Представители некоторых оппозиционных партий сразу после трагедии начали делать громкие заявления, обвиняя власти во всем случившемся. Масла в огонь подливали и оппозиционные СМИ, которые давали часто непроверенную и ложную информацию. Конечно, честно и добросовестно можно задать любой вопрос, в том числе, мог ли вертолет внести конкретный вклад в успешность поисковых работ, но ответ на этот вопрос уже дан, подчеркнул депутат. Это информационная атака – спикер парламента Грузии обвинил политиков, СМИ и НПО во лжи>>И ответ заключается в том, что физическое состояние не позволяло проводить эвакуацию ночью, а работа вертолета была рискованна из-за линий электропередач. Депутат также напомнил, что был целый ряд обвинений, связанных с генеральным секретарем правящей партии, мэром Тбилиси Кахи Каладзе. Дети Каладзе покинули курорт Шови примерно за час до разрушительного оползня – видео>>Некоторые представители оппозиции обвинили Каладзе в том, что он использовал государственный вертолет для того, чтобы вывезти членов семьи из Шови, а также в том, что он заранее знал о существующей угрозе, однако никого не предупредил об этом. В ответ телекомпания "Имеди" распространила видеозапись, на которой видно, как семья Каладзе на автомобилях покинула гостиницу "Сансет Шови", которая оказалась в эпицентре стихийного бедствия, приблизительно за час до инцидента. Оползень в Шови сошел 3 августа и полностью уничтожил курорт. Спасатели эвакуировали 210 человек. К этому времени обнаружены останки 21 человека, поиски тел еще 12 человек продолжаются.Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. Это фейк! Мдинарадзе предупредил о фабрикации заявлений лидеров "Грузинской мечты">>По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, происшествия, шови, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети