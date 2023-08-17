https://sputnik-georgia.ru/20230817/tragediya-v-shovi-gde-vedutsya-poiski-propavshikh-bez-vesti-281461114.html

Трагедия в Шови: где ведутся поиски пропавших без вести

Трагедия в Шови: где ведутся поиски пропавших без вести

Тело мужчины сегодня было обнаружено в 25 километрах от эпицентра и его доставили в прозектуру, заявил глава Службы ЧС 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T23:27+0400

2023-08-17T23:27+0400

2023-08-17T23:42+0400

происшествия

грузия

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национальное агентство окружающей среды

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Весь участок курорта Шови, на территории которого 3 августа сошел оползень, разделен на 18 секторов, где и ведутся поиски пропавших без вести, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгербришвили. В четверг, на четырнадцатый день поисков, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при сходе оползня. Таким образом число погибших увеличилось до 27 человек. Поиски еще 6 человек продолжаются. По словам Мгебришвили, тело мужчины было обнаружено в 25 километрах от эпицентра и его доставили в прозектуру. По его словам, в четверг, 17 августа в русло реки была введена тяжелая спецтехника. Риска повторения трагедии в Шови нет – Национальное агентство окружающей среды Грузии"На данном этапе в русле реки идет максимальная работа с применением тяжелой техники. Как я уже говорил, вчера почва дала нам определенную возможность. Речь идет, так сказать, о сухих участках. У нас распределены секторы до Амбролаури – всего 18 секторов, однако, основная работа непосредственно при помощи техники осуществляется на полуторакилометровом периметре от эпицентра стихии", – сказал Мгебришвили. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение >>Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, шови, оползень в шови