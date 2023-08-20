https://sputnik-georgia.ru/20230820/tragediya-v-shovi---poiski-propavshikh-ne-prekraschayutsya-281504643.html
Трагедия в Шови – поиски пропавших не прекращаются
Трагедия в Шови – поиски пропавших не прекращаются
На 18-й день после трагедии поиски шести пропавших без вести ведутся как в эпицентре стихии, так и в курортной зоне Шови, в руслах рек Чанчахи и Риони 20.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-20T12:33+0400
2023-08-20T12:33+0400
2023-08-20T12:53+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Спасательные работы в зоне стихийного бедствия на курорте Шови в Раче в Западной Грузии продолжатся до тех пор, пока есть теоретический шанс найти пропавших людей, заявил губернатор Рачи Папуна Маргвелидзе. По последним данным, в результате схода оползня в Шови 3 августа погибли 27 человек. Пропавшими без вести считаются шестеро. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. По его словам, на 18-й день после трагедии поиски шести пропавших без вести ведутся как в эпицентре стихии, так и в курортной зоне Шови, в руслах рек Чанчахи и Риони. Как отметил губернатор, из-за метеоусловий поисковые работы не прерывались.Трагедия в Шови: где ведутся поиски пропавших без вести >> "Ведется очищение от массы земли, параллельно работают кинологи там, где ведутся поисковые работы", – сказал Маргвелидзе. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение >>По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, рача, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови
Трагедия в Шови – поиски пропавших не прекращаются
12:33 20.08.2023 (обновлено: 12:53 20.08.2023)
На 18-й день после трагедии поиски шести пропавших без вести ведутся как в эпицентре стихии, так и в курортной зоне Шови, в руслах рек Чанчахи и Риони
ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Спасательные работы в зоне стихийного бедствия на курорте Шови в Раче в Западной Грузии продолжатся до тех пор, пока есть теоретический шанс найти пропавших людей, заявил губернатор Рачи Папуна Маргвелидзе.
По последним данным, в результате схода оползня в Шови 3 августа погибли 27 человек. Пропавшими без вести считаются шестеро. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек.
"Из 27 погибших опознано 25 тел, необходимы процедуры анализа ДНК. Зона поиска составляет более 60 километров. Спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока есть хоть малейший теоретический шанс найти наших пропавших граждан", – заявил Маргвелидзе журналистам.
По его словам, на 18-й день после трагедии поиски шести пропавших без вести ведутся как в эпицентре стихии, так и в курортной зоне Шови, в руслах рек Чанчахи и Риони.
Как отметил губернатор, из-за метеоусловий поисковые работы не прерывались.
"Ведется очищение от массы земли, параллельно работают кинологи там, где ведутся поисковые работы", – сказал Маргвелидзе.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).