https://sputnik-georgia.ru/20230820/tragediya-v-shovi---poiski-propavshikh-ne-prekraschayutsya-281504643.html

Трагедия в Шови – поиски пропавших не прекращаются

Трагедия в Шови – поиски пропавших не прекращаются

На 18-й день после трагедии поиски шести пропавших без вести ведутся как в эпицентре стихии, так и в курортной зоне Шови, в руслах рек Чанчахи и Риони 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T12:33+0400

2023-08-20T12:33+0400

2023-08-20T12:53+0400

грузия

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национальное агентство окружающей среды

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Спасательные работы в зоне стихийного бедствия на курорте Шови в Раче в Западной Грузии продолжатся до тех пор, пока есть теоретический шанс найти пропавших людей, заявил губернатор Рачи Папуна Маргвелидзе. По последним данным, в результате схода оползня в Шови 3 августа погибли 27 человек. Пропавшими без вести считаются шестеро. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. По его словам, на 18-й день после трагедии поиски шести пропавших без вести ведутся как в эпицентре стихии, так и в курортной зоне Шови, в руслах рек Чанчахи и Риони. Как отметил губернатор, из-за метеоусловий поисковые работы не прерывались.Трагедия в Шови: где ведутся поиски пропавших без вести >> "Ведется очищение от массы земли, параллельно работают кинологи там, где ведутся поисковые работы", – сказал Маргвелидзе. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение >>По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, рача, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови