https://sputnik-georgia.ru/20230828/obschestvo-ne-gotovo--vitse-spiker-parlamenta-gruzii-ob-novovvedeniya-pensionnogo-fonda-281742605.html

Общество не готово – вице-спикер парламента Грузии о нововведениях пенсионного фонда

Общество не готово – вице-спикер парламента Грузии о нововведениях пенсионного фонда

С 2028 года государство перейдет на новый этап, и у людей действительно будет пенсия, а не социальная помощь, как это выглядит сегодня, считает депутат 28.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-28T22:10+0400

2023-08-28T22:10+0400

2023-08-28T22:23+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Общество, для которого пенсионный фонд Грузии является новым, не готово профессионально рассматривать возможность изменения портфеля пенсионных накоплений, которые отличаются уровнем инвестиционных рисков, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский в эфире телеканала "Имеди".Парламент Грузии примет законопроект об отсрочке пенсионного нововведения – все участники накопительной пенсионной системы до 1 января 2028 года сохранят за собой портфель с низким риском инвестирования. В правящей команде говорят, что решение нацелено на то, чтобы дать гражданам возможность принять осознанное решение. Саму идею изменения портфеля инвестирования депутат считает позитивной. "Хотя бы то, что в 2024 году должно было вступить в силу то, что чьи-то накопления должны были перейти в рискованный пакет, чтобы у них было больше прибыли", – пояснил он. Пенсионная модель останется неизменной до 2028 года – депутат >>По словам Вольского, с 2028 года наше государство перейдет на новый этап, когда придет время, когда у людей действительно будет пенсия, а не социальная помощь, как это выглядит сегодня. Суть новшества Согласно нововведениям от 6 августа, участникам накопительной пенсионной системы до 6 сентября предоставлялась возможность самим выбирать портфель инвестирования. В противном случае заработала бы предложенная государством схема: до 40 лет – растущий инвестиционный портфель, связанный с высоким риском; от 40 до 50 лет – смешанный, то есть со средним риском; 50 лет и выше – стабильный инвестиционный портфель с низким риском. Несмотря на то, что, по последним данным, участниками накопительной пенсионной системы являются более 1,4 миллиона граждан Грузии, желание изменить портфель пенсионных накоплений к 25 августа изъявили лишь около 4 тысяч граждан. Как распорядиться своими пенсионными накоплениями в Грузии – инструкция >>Часть населения, а также оппозиция выразили недовольство новшеством и упрекнули Пенсионное агентство в недостаточной информированности граждан. Недовольство было вызвано еще и тем, что выбрать профиль риска онлайн, как и было анонсировано, на деле оказалось практически невозможным, сайт постоянно зависал, а чтобы сделать онлайн заявление, нужна еще и электронная подпись. Что касается посещения Домов юстиции, то решить вопрос с портфелем риска своих накоплений на месте также было непросто из-за образовавшихся очередей, поэтому многие просто не смогли бы вовремя принять меры по своим накоплениям. В какие компании инвестируют пенсионные накопления граждан Грузии >>Между тем основное различие между этими портфелями заключается в распределении активов, что, в свою очередь связано, с разной доходностью в долгосрочной перспективе. В то же время ни один из портфелей не предполагает потери накоплений, а будет отличаться лишь скоростью роста пенсионных активов. При этом участвующим в пенсионной схеме разрешено раз в год менять инвестиционные категории. Пенсионная схема Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (около 9,2 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (около 23 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%. До сегодняшнего дня пенсионные накопления размещались на банковских депозитах и в государственных ценных бумагах. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 июня составляет 3,63 миллиарда лари (1,4 млн долларов), согласно данным Пенсионного агентства. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (около 213 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, пенсионная реформа