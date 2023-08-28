https://sputnik-georgia.ru/20230828/obschestvo-ne-gotovo--vitse-spiker-parlamenta-gruzii-ob-novovvedeniya-pensionnogo-fonda-281742605.html
Общество не готово – вице-спикер парламента Грузии о нововведениях пенсионного фонда
Общество не готово – вице-спикер парламента Грузии о нововведениях пенсионного фонда
С 2028 года государство перейдет на новый этап, и у людей действительно будет пенсия, а не социальная помощь, как это выглядит сегодня, считает депутат 28.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-28T22:10+0400
2023-08-28T22:10+0400
2023-08-28T22:23+0400
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грузинская мечта - демократическая грузия
пенсионная реформа
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Общество, для которого пенсионный фонд Грузии является новым, не готово профессионально рассматривать возможность изменения портфеля пенсионных накоплений, которые отличаются уровнем инвестиционных рисков, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский в эфире телеканала "Имеди".Парламент Грузии примет законопроект об отсрочке пенсионного нововведения – все участники накопительной пенсионной системы до 1 января 2028 года сохранят за собой портфель с низким риском инвестирования. В правящей команде говорят, что решение нацелено на то, чтобы дать гражданам возможность принять осознанное решение. Саму идею изменения портфеля инвестирования депутат считает позитивной. "Хотя бы то, что в 2024 году должно было вступить в силу то, что чьи-то накопления должны были перейти в рискованный пакет, чтобы у них было больше прибыли", – пояснил он. Пенсионная модель останется неизменной до 2028 года – депутат >>По словам Вольского, с 2028 года наше государство перейдет на новый этап, когда придет время, когда у людей действительно будет пенсия, а не социальная помощь, как это выглядит сегодня. Суть новшества Согласно нововведениям от 6 августа, участникам накопительной пенсионной системы до 6 сентября предоставлялась возможность самим выбирать портфель инвестирования. В противном случае заработала бы предложенная государством схема: до 40 лет – растущий инвестиционный портфель, связанный с высоким риском; от 40 до 50 лет – смешанный, то есть со средним риском; 50 лет и выше – стабильный инвестиционный портфель с низким риском. Несмотря на то, что, по последним данным, участниками накопительной пенсионной системы являются более 1,4 миллиона граждан Грузии, желание изменить портфель пенсионных накоплений к 25 августа изъявили лишь около 4 тысяч граждан. Как распорядиться своими пенсионными накоплениями в Грузии – инструкция >>Часть населения, а также оппозиция выразили недовольство новшеством и упрекнули Пенсионное агентство в недостаточной информированности граждан. Недовольство было вызвано еще и тем, что выбрать профиль риска онлайн, как и было анонсировано, на деле оказалось практически невозможным, сайт постоянно зависал, а чтобы сделать онлайн заявление, нужна еще и электронная подпись. Что касается посещения Домов юстиции, то решить вопрос с портфелем риска своих накоплений на месте также было непросто из-за образовавшихся очередей, поэтому многие просто не смогли бы вовремя принять меры по своим накоплениям. В какие компании инвестируют пенсионные накопления граждан Грузии >>Между тем основное различие между этими портфелями заключается в распределении активов, что, в свою очередь связано, с разной доходностью в долгосрочной перспективе. В то же время ни один из портфелей не предполагает потери накоплений, а будет отличаться лишь скоростью роста пенсионных активов. При этом участвующим в пенсионной схеме разрешено раз в год менять инвестиционные категории. Пенсионная схема Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (около 9,2 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (около 23 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%. До сегодняшнего дня пенсионные накопления размещались на банковских депозитах и в государственных ценных бумагах. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 июня составляет 3,63 миллиарда лари (1,4 млн долларов), согласно данным Пенсионного агентства. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (около 213 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, пенсионная реформа
грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, пенсионная реформа
Общество не готово – вице-спикер парламента Грузии о нововведениях пенсионного фонда
22:10 28.08.2023 (обновлено: 22:23 28.08.2023)
С 2028 года государство перейдет на новый этап, и у людей действительно будет пенсия, а не социальная помощь, как это выглядит сегодня, считает депутат
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Общество, для которого пенсионный фонд Грузии является новым, не готово профессионально рассматривать возможность изменения портфеля пенсионных накоплений, которые отличаются уровнем инвестиционных рисков, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский в эфире телеканала "Имеди".
Парламент Грузии примет законопроект об отсрочке пенсионного нововведения – все участники накопительной пенсионной системы до 1 января 2028 года сохранят за собой портфель с низким риском инвестирования. В правящей команде говорят, что решение нацелено на то, чтобы дать гражданам возможность принять осознанное решение.
"Общество, для которого сам пенсионный фонд является новым, не готово профессионально рассматривать эти пакеты, поэтому нужно определенное время, чтобы люди их освоили и, самое главное, чтобы в этот период не было риска для их накоплений", – заявил Вольский.
Саму идею изменения портфеля инвестирования депутат считает позитивной.
"Хотя бы то, что в 2024 году должно было вступить в силу то, что чьи-то накопления должны были перейти в рискованный пакет, чтобы у них было больше прибыли", – пояснил он.
По словам Вольского, с 2028 года наше государство перейдет на новый этап, когда придет время, когда у людей действительно будет пенсия, а не социальная помощь, как это выглядит сегодня.
Суть новшества
Согласно нововведениям от 6 августа, участникам накопительной пенсионной системы до 6 сентября предоставлялась возможность самим выбирать портфель инвестирования. В противном случае заработала бы предложенная государством схема: до 40 лет – растущий инвестиционный портфель, связанный с высоким риском; от 40 до 50 лет – смешанный, то есть со средним риском; 50 лет и выше – стабильный инвестиционный портфель с низким риском.
Несмотря на то, что, по последним данным, участниками накопительной пенсионной системы являются более 1,4 миллиона граждан Грузии, желание изменить портфель пенсионных накоплений к 25 августа изъявили лишь около 4 тысяч граждан.
Часть населения, а также оппозиция выразили недовольство новшеством и упрекнули Пенсионное агентство в недостаточной информированности граждан. Недовольство было вызвано еще и тем, что выбрать профиль риска онлайн, как и было анонсировано, на деле оказалось практически невозможным, сайт постоянно зависал, а чтобы сделать онлайн заявление, нужна еще и электронная подпись.
Что касается посещения Домов юстиции, то решить вопрос с портфелем риска своих накоплений на месте также было непросто из-за образовавшихся очередей, поэтому многие просто не смогли бы вовремя принять меры по своим накоплениям.
Между тем основное различие между этими портфелями заключается в распределении активов, что, в свою очередь связано, с разной доходностью в долгосрочной перспективе.
В то же время ни один из портфелей не предполагает потери накоплений, а будет отличаться лишь скоростью роста пенсионных активов. При этом участвующим в пенсионной схеме разрешено раз в год менять инвестиционные категории.
Пенсионная схема
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (около 9,2 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (около 23 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%.
До сегодняшнего дня пенсионные накопления размещались на банковских депозитах и в государственных ценных бумагах.
Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 июня составляет 3,63 миллиарда лари (1,4 млн долларов), согласно данным Пенсионного агентства.
Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (около 213 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.