https://sputnik-georgia.ru/20230901/deputatam-nado-proyavit-otvetstvennost--spiker-parlamenta-gruzii-ob-impichmente-281876420.html

Депутатам надо проявить ответственность – спикер парламента Грузии об импичменте

Депутатам надо проявить ответственность – спикер парламента Грузии об импичменте

Правящая партия анонсировала сбор подписей среди депутатов от парламентского большинства для запуска процедуры импичмента 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T20:52+0400

2023-09-01T20:52+0400

2023-09-01T22:14+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Депутатам при принятии решения об импичменте президенту придется руководствоваться политической ответственностью на фоне доказанного нарушения Конституции, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала сбор подписей среди депутатов от парламентского большинства для запуска процедуры импичмента президента страны Саломе Зурабишвили, которая вопреки отказу правительства в преддверии решения Евросоюза по статусу кандидата отправилась в зарубежное турне. При этом он подчеркнул, что главным в вопросе импичмента президента является нарушение Конституции страны. "Грузинский народ, и прежде всего это касается высших политических деятелей, мы должны уважать нашу Конституцию. Если президент Грузии не уважает нашу Конституцию и мы не уважаем нашу конституцию, то никто не будет уважать нашу Конституцию и наше государство", – сказал Папуашвили. По его словам, нарушение Конституции нельзя ничем оправдать. Сможет ли "Грузинская мечта" привести импичмент президенту в действие – мнение эксперта >>"Что касается этих визитов, то, думаю, никто, включая представителей оппозиции и других лиц, не отрицает, что это является явным нарушением Конституции и противоречит Конституции. Есть попытки оправдать это различными мотивами, но никакая мотивация не оправдывает нарушение Конституции. Это самый принципиальный вопрос", – сказал Папуашвили. При этом Папуашвили не исключил, что часть оппозиции выступит против. "Что касается радикальной оппозиции, я думаю, они уже заранее высказали свое отношение к этому вопросу, но посмотрим, придет момент, и тогда каждому придется принять решение. Я думаю, что после заключения Конституционного Суда, исходя из простоты вопроса, что это было нарушение Конституции, и если кто-то примет решение против этого, для них будет политически сложным решением назвать нарушение Конституции не нарушением", – сказал Папуашвили. Импичмент президента Грузии реален? Причины и перспективы переманивания оппозиции >>Радикальной оппозицией "Грузинская мечта" называет крупнейшую оппозиционную партию страны, основанное в свое время Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение", а также "Лело для Грузии", "Стратегию Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы" и ряд других мелких партий. Правящая партия также называет их "коллективным "Нацдвижением". Причина и процедуры импичментаВ "Грузинской мечте" заявили, что президент Грузии нарушила Конституцию, проигнорировав отказ правительства в осуществлении зарубежных визитов. Причиной отказа власти назвали то, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии. В администрации президента заявили, что цель поездки – встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Грузии, в отличие от правительства, действует против интересов государства, соответственно, отказ ей в осуществлении зарубежных визитов логичен. Президент Грузии пытается играть в некую беспроигрышную игру – Кобахидзе об импичменте>>Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 84 депутатских мандата. То есть без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности. Отношения "Мечты" и президента Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" более чем натянутые. О разногласиях между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" стало известно после скандала, разразившегося из-за ее отказа подписывать назначение одного из послов и поездки в Европу, несмотря на отсутствие одобрения зарубежного визита со стороны правительства. Заявления представителей ЕС сбивают с толку – исполнительный секретарь "Грузинской мечты">>Правительство в августе 2022 года даже подало иск в Конституционный суд, чтобы доказать президенту, что, согласно Конституции Грузии, внешнюю политику страны определяет не она, а правительство. В феврале 2023 года иск был отозван. После этого отношения между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" только продолжали портиться. Во время своего выступления в парламенте Грузии в марте 2023 года Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии."Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент>> По ее словам, с 2021 года началось "преобразование внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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