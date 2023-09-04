https://sputnik-georgia.ru/20230904/dosadno-kogda-prezident-narushaet-konstitutsiyu--kaladze-281935751.html

Досадно, когда президент нарушает Конституцию – Каладзе

Досадно, когда президент нарушает Конституцию – Каладзе

Глава правящей партии осудил действия президента страны 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T18:02+0400

2023-09-04T18:02+0400

2023-09-04T19:43+0400

политика

грузия

новости

европа

тбилиси

германия

саломе зурабишвили

каха каладзе

франк-вальтер штайнмайер

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/19/278017472_0:79:2000:1204_1920x0_80_0_0_e5de302a2c72749442018cf8db0728f6.jpg

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна быть первой, кто защищает Конституцию страны, а не нарушать ее сама, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента сказали, что цель поездки – встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. На вопрос журналиста, каким президентом является Зурабишвили, Каладзе ответил, что это должно оценить население страны. "Моя оценка не будет верной, я могу быть необъективен. Поэтому это должно оценивать население", – отметил Каладзе. По его словам, здесь речь идет об уважении Конституции и законов страны и, прежде всего, об уважении населения страны. "Президент должна первой защищать Конституцию, а не нарушать ее сама. Это просто непонятно", – заявил Каладзе. Помилование Саакашвили или импичмент: "Нацдвижение" шантажирует президента?>>Как отметил Каладзе, в Конституции черным по белому написано, что, когда президент выезжает за границу, она должна получить разрешение правительства. Она подала заявление о том, что хочет поехать за границу, но ей было отказано, были даны объяснения, отметил Каладзе. Зурабишвили начала свое зарубежное турне с поездки в Германию, где 31 августа она встретилась с президентом страны Франк-Вальтер Штайнмайером. 1 сентября она провела встречу с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе. Далее в течение осени запланированы поездки Зурабишвили в Швейцарию, Польшу, Болгарию, Данию, а в декабре – в Чехию, ОАЭ и Израиль. Как заявили ранее в "Грузинской мечте", понятно, что добиться импичмента президента нереально, так как парламентскому большинству не хватит голосов, но закрывать глаза на грубое нарушение главного закона страны нельзя. Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 84 депутатских мандата. Без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности, а на оппозицию "Грузинская мечта" не рассчитывает. По словам председателя правящей партии, Зурабишвили заодно с "радикальной оппозицией". Грузия в режиме ожидания Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Нужно больше конкретики – лидер "Грузинской мечты" об условиях ЕС>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Деолигархизация – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №5>>Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена. Отношения "Мечты" и президентаОтношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" более чем натянутые. О разногласиях между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" стало известно после скандала, разразившегося из-за ее отказа подписывать назначение одного из послов и поездки в Европу, несмотря на отсутствие одобрения зарубежного визита со стороны правительства. "Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент>>Правительство в августе 2022 года даже подало иск в Конституционный суд, чтобы доказать президенту, что, согласно Конституции Грузии, внешнюю политику страны определяет не она, а правительство. В феврале 2023 года иск был отозван. После этого отношения между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" только продолжали портиться. Во время своего выступления в парламенте Грузии в марте 2023 года Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии. ЕС должен поставить Грузию на одном уровне с Украиной и Молдовой – Папуашвили>>По ее словам, с 2021 года началось "преобразование внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

тбилиси

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, европа, тбилиси, германия, саломе зурабишвили , каха каладзе, франк-вальтер штайнмайер, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента