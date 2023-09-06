https://sputnik-georgia.ru/20230906/molodye-finansisty-privetstvuyut-otsrochku-pensionnogo-novovvedeniya-v-gruzii-281993905.html

Молодые финансисты приветствуют отсрочку пенсионного нововведения в Грузии

Молодые финансисты приветствуют отсрочку пенсионного нововведения в Грузии

Пенсионная реформа в Грузии стала поводом для споров как среди специалистов, так и среди обычных граждан 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T17:57+0400

2023-09-06T17:57+0400

2023-09-06T17:57+0400

экономика

грузия

новости

пенсионная реформа

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов Грузии приветствует решение парламента разместить пенсионные накопления в активы с низким уровнем риска до 2028 года, говорится в заявлении на сайте Ассоциации. Парламент Грузии примет законопроект об отсрочке пенсионного нововведения – все участники накопительной пенсионной системы до 1 января 2028 года сохранят за собой портфель с низким риском инвестирования. В правящей команде говорят, что решение нацелено на то, чтобы дать гражданам возможность принять осознанное решение. В Ассоциации пояснили, что до начала реформы Пенсионное агентство не в полной мере общалось с общественностью, а населению не разъясняли подробно о рисках, связанных с инвестированием в тот или иной портфель. Также неизвестно, как пенсионное агентство рассчитало уровень рискованности портфелей. Ассоциация отмечает, что рядовому гражданину не обязательно знать столь специфическую сферу. Ситуацию усложняет низкий уровень финансового образования в стране, который, согласно исследованиям Нацбанка, ниже среднего и незначительно превышает 10 баллов из 17-балльной шкалы. Когда парламент Грузии примет законопроект об отсрочке пенсионного нововведения?>>Ассоциация выразила надежду, что в ближайшее время, в третьем чтении, запланированные поправки в закон будут одобрены парламентом, чтобы положить конец той неопределенности, которая существует в обществе относительно пенсионных активов. В то же время Ассоциация считает, что период, отведенный парламентом, должен быть продуктивно использован Пенсионным агентством, должен быть исправлен ряд пробелов, которые существуют в направлении общественных коммуникаций. Кроме того, Ассоциация считает важным предпринять ряд шагов в направлении развития местного рынка ценных бумаг, чтобы пенсионные активы можно было размещать не только в иностранных ценных бумагах, но и аккумулировать в грузинской экономике и пенсионное агентство смогло в полной мере реализовать одну из своих важных функций – стимулирование местной экономики. Суть новшества Согласно нововведениям от 6 августа, участникам накопительной пенсионной системы до 6 сентября предоставлялась возможность самим выбирать портфель инвестирования. В противном случае заработала бы предложенная государством схема: до 40 лет – растущий инвестиционный портфель, связанный с высоким риском; от 40 до 50 лет – смешанный, то есть со средним риском; 50 лет и выше – стабильный инвестиционный портфель с низким риском. Несмотря на то, что, по последним данным, участниками накопительной пенсионной системы являются более 1,4 миллиона граждан Грузии, желание изменить портфель пенсионных накоплений к 25 августа изъявили лишь около 4 тысяч граждан. Общество не готово – вице-спикер парламента Грузии о нововведениях пенсионного фонда >>Часть населения, а также оппозиция выразили недовольство новшеством и упрекнули Пенсионное агентство в недостаточной информированности граждан. Недовольство было вызвано еще и тем, что выбрать профиль риска онлайн, как и было анонсировано, на деле оказалось практически невозможным, сайт постоянно зависал, а чтобы сделать онлайн заявление, нужна еще и электронная подпись. Что касается посещения Домов юстиции, то решить вопрос с портфелем риска своих накоплений на месте также было непросто из-за образовавшихся очередей, поэтому многие просто не смогли бы вовремя принять меры по своим накоплениям. Между тем основное различие между этими портфелями заключается в распределении активов, что, в свою очередь, связано с разной доходностью в долгосрочной перспективе. В то же время ни один из портфелей не предполагает потери накоплений, а будет отличаться лишь скоростью роста пенсионных активов. При этом участвующим в пенсионной схеме разрешено раз в год менять инвестиционные категории. Пенсионная схема Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Пенсионная модель останется неизменной до 2028 года – депутат>>Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (около 9,2 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (около 23 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%. До сегодняшнего дня пенсионные накопления размещались на банковских депозитах и в государственных ценных бумагах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, пенсионная реформа