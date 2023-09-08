https://sputnik-georgia.ru/20230908/spiker-parlamenta-zurabishvili---pervyy-prezident-gruzii-narushayuschiy-konstitutsiyu-282087918.html

Спикер парламента: Зурабишвили – первый президент Грузии, нарушающий Конституцию

Спикер парламента: Зурабишвили – первый президент Грузии, нарушающий Конституцию

Зурабишвили заявила, что не собирается подчиняться отказам правительства на осуществление зарубежных визитов 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T20:19+0400

2023-09-08T20:19+0400

2023-09-08T20:35+0400

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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Отношения правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с президентами страны были непростыми, но ни один из них не позволял себе того, что сделала Саломе Зурабишвили, – нарушение Конституции, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили журналистам.Накануне, 7 сентября, Зурабишвили заявила, что не собирается подчиняться отказам правительства на осуществление зарубежных визитов. Несколькими днями ранее "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента президента за то, что она 31 августа без одобрения правительства отправилась в европейское турне.В условиях правления "Грузинской мечты", которая пришла к власти в 2012 году, президентами были Михаил Саакашвили, который сейчас отбывает наказание по нескольким уголовным делам, Георгий Маргвелашвили и теперь Саломе Зурабишвили. При этом Маргвелашвили и Зурабишвили одержали победу на президентских выборах исключительно благодаря поддержке "Грузинской мечты".Что касается отказа Зурабишвили в зарубежной поездке, правительство обосновало это тем, что она придерживается нарратива оппозиции и делает заявления, которые вредят евроинтеграции Грузии – что власти ничего не делают для выполнения условий Евросоюза. Сама же Зурабишвили сказала, что поехала в Европу агитировать за статус кандидата в ЕС."Вчера мы услышали от президента, что она не намерена подчиняться установленному народом Грузии правилу и она хочет установить свои правила, так как она считает что-то правильным. Именно это не по-европейски", – заявил Папуашвили. Боррель: тема импичмента президента Грузии увеличит поляризацию>>Он назвал манипуляцией утверждения Зурабишвили, что она руководствовалась 78-й статьей Конституции, так как там четко написано, что все конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.В "Грузинской мечте" говорят, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. "Это манипуляция, которую не должна позволять себе президент. Ее присяга начинается с того, что она берет на себя обязательство защищать Конституцию Грузии", – отметил Папуашвили. Президент Грузии усиливает политическую поляризацию в стране, вместо того чтобы бороться с ней, как о том говорится в рекомендациях Евросоюза. Более того, президент, если она желает интеграции Грузии в Евросоюз, может делать заявления в поддержку этого, но на деле происходит обратное, сказал в свою очередь исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день – всего 83 мандата.Импичмент президента Грузии: "Грузинская мечта" собрала подписи 80 депутатов>>Как заявили ранее в "Грузинской мечте", понятно, что добиться импичмента президента нереально, так как парламентскому большинству не хватит голосов, но закрывать глаза на грубое нарушение главного закона страны нельзя.Правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.Даже не мечтайте – президент Грузии о своей возможной отставке>>Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Грузия готова стать членом Евросоюза в 2030 году – лидер "Грузинской мечты">>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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