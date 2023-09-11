https://sputnik-georgia.ru/20230911/kobakhidze-prezident-gruzii-sama-priznalas-v-narushenii-konstitutsii-282150921.html

Кобахидзе: президент Грузии сама призналась в нарушении Конституции

Кобахидзе: президент Грузии сама призналась в нарушении Конституции

Саломе Зурабишвили заявила, что и впредь будет ездить туда, куда посчитает нужным, без одобрения правительства 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T09:56+0400

2023-09-11T09:56+0400

2023-09-11T09:56+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили открыто заявила, что осознанно нарушила Конституцию, отправившись за рубеж вопреки отказу правительства, и, более того, пообещала продолжить совершать подобные визиты, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. После возвращения из европейского турне, 7 сентября, Зурабишвили заявила, что не собирается подчиняться отказам правительства на осуществление зарубежных визитов. "Я буду ездить везде, куда должна ехать, так как это моя конституционная обязанность", – сказала она. К тому времени "Грузинская мечта" уже запустила процедуру импичмента, заявив, что президент нарушила Конституцию. Он также прокомментировал тему финансирования поездок за рубеж. "Я не знаю, кто ей посоветовал это в то время, как вопрос импичмента должен быть рассмотрен в Конституционном суде. Это прямое признание. Естественно, если бы она расходовала бюджетные средства, это, помимо нарушения Конституции, было бы еще и уголовным преступлением", – сказал Кобахидзе. По словам Зурабишвили, которая начиная с 31 августа побывала в Германии, Франции и Бельгии, она за свой счет осуществляет визиты за рубеж, чтобы проводить там "важные встречи". При этом президент добавила, что надеется за три месяца объездить все столицы Европы и донести до них желание народа Грузии касательно вступления страны в Евросоюз.Боррель: тема импичмента президента Грузии увеличит поляризацию>>Отказ правительства в зарубежных визитах был обоснован тем, что Зурабишвили придерживается нарратива оппозиции и делает заявления, которые вредят евроинтеграции Грузии – что власти ничего не делают для выполнения условий Евросоюза. Сама же Зурабишвили сказала, что поехала в Европу агитировать за статус кандидата в ЕС.Что касается импичмента, правящая партия обвинила Зурабишвили в нарушении 52-й статьи Конституции Грузии, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства."Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент>>В свою очередь Зурабишвили сослалась на 78-ю статью Конституции, которая обязывает все конституционные органы в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры.В ответ на это в "Грузинской мечте" заявили, что и тут есть указание на то, что речь идет о действиях в рамках полномочий.Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день – всего 83 мандата.Как заявили в "Грузинской мечте", понятно, что добиться импичмента президента нереально, но закрывать глаза на грубое нарушение главного закона страны нельзя.Даже не мечтайте – президент Грузии о своей возможной отставке>>Грузия ждет решения Евросоюза по статусу в декабре 2023 года. До этого в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Премьер Грузии объяснил решение о начале процедуры импичмента президента>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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