https://sputnik-georgia.ru/20230904/premer-gruzii-obyasnil-reshenie-o-nachale-protsedury-impichmenta-prezidenta-281933851.html

Премьер Грузии объяснил решение о начале процедуры импичмента президента

Премьер Грузии объяснил решение о начале процедуры импичмента президента

Зурабишвили потеряла доверие в глазах правительства и депутатов от парламентского большинства, сказал премьер 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T17:21+0400

2023-09-04T17:21+0400

2023-09-04T17:25+0400

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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Решение о запуске процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили оправдано, так как она отправилась в зарубежное турне вопреки отказу правительства, что является нарушением Конституции, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента сказали, что цель поездки – встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС.Зурабишвили начала турне с поездки в Германию, где 31 августа она встретилась с президентом страны Франк-Вальтер Штайнмайером. 1 сентября она провела встречу с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе. Далее в течение осени запланированы поездки Зурабишвили в Швейцарию, Польшу, Болгарию, Данию, а в декабре – в Чехию, ОАЭ и Израиль.Причиной отказа в осуществлении зарубежных поездок в преддверии решения Евросоюза по статусу кандидата Гарибашвили назвал потерю доверия к Зурабишвили.Импичмент президента Грузии реален? Причины и перспективы переманивания оппозиции>>"Вы помните, как несколько месяцев назад г-жа президент выступила публично и сказала, что власти Грузии не выполняют обязательства, которые поставлены, – 12 рекомендаций. Также она сказала, что наиболее тревожно, что Грузия в прошлом году не заслуживала статуса кандидата", – заявил Гарибашвили.В марте 2023 года во время своего ежегодного выступления в парламенте Зурабишвили заявила, что с 2021 года началось "преобразование внешней политики" Грузии и поэтому в июне 2022 года страна не получила статус кандидата в ЕС. Статус был предоставлен Украине и Молдове."Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент>>По словам премьера, услышанного в парламенте было достаточно, чтобы не только глава правительства, а министры, члены парламента и правящей команды потеряли доверие к президенту Грузии. "Я около месяца назад отправил официальный отказ по этим визитам... С моей стороны было бы неоправданным, если бы мы после того, как услышали это заявление, делегировали бы ей какие-то полномочия", – заявил Гарибашвили. Как заявили ранее в "Грузинской мечте", понятно, что добиться импичмента президента нереально, так как парламентскому большинству не хватит голосов, но закрывать глаза на грубое нарушение главного закона страны нельзя.Помилование Саакашвили или импичмент: "Нацдвижение" шантажирует президента?>>Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 84 депутатских мандата.Без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности, а на оппозицию "Грузинская мечта" не рассчитывает. По словам председателя правящей партии, Зурабишвили заодно с "радикальной оппозицией".Европейские амбиции Премьер отметил, что, в то время как весь мир находится в сложном геополитическом положении, власти Грузии сумели не допустить войны и делают максимум для выполнения условий Евросоюза, чтобы получить статус кандидата. "Наша маленькая страна благодаря нашей правильной, разумной политике смогла избежать второго фронта, войны, несчастья и разрушений. Мы выполнили и выполняем все 12 рекомендаций. Делаем максимум. Мы находимся в постоянной коммуникации с нашими европейскими коллегами", – заявил Гарибашвили.По его словам, через несколько дней Грузию посетит верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, зампредседателя Еврокомиссии Жозеп Боррель. Власти Грузии предоставят ему обновленную информацию о том, на каком этапе находится выполнение 12 рекомендаций Евросоюза. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение по вопросу предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Деолигархизация – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №5>>Судебная реформа – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №3>>Борьба с организованной преступностью – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №6>>Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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