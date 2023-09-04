https://sputnik-georgia.ru/20230904/premer-gruzii-obyasnil-reshenie-o-nachale-protsedury-impichmenta-prezidenta-281933851.html
Премьер Грузии объяснил решение о начале процедуры импичмента президента
Премьер Грузии объяснил решение о начале процедуры импичмента президента
Зурабишвили потеряла доверие в глазах правительства и депутатов от парламентского большинства, сказал премьер 04.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-04T17:21+0400
2023-09-04T17:21+0400
2023-09-04T17:25+0400
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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Решение о запуске процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили оправдано, так как она отправилась в зарубежное турне вопреки отказу правительства, что является нарушением Конституции, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента сказали, что цель поездки – встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС.Зурабишвили начала турне с поездки в Германию, где 31 августа она встретилась с президентом страны Франк-Вальтер Штайнмайером. 1 сентября она провела встречу с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе. Далее в течение осени запланированы поездки Зурабишвили в Швейцарию, Польшу, Болгарию, Данию, а в декабре – в Чехию, ОАЭ и Израиль.Причиной отказа в осуществлении зарубежных поездок в преддверии решения Евросоюза по статусу кандидата Гарибашвили назвал потерю доверия к Зурабишвили.Импичмент президента Грузии реален? Причины и перспективы переманивания оппозиции>>"Вы помните, как несколько месяцев назад г-жа президент выступила публично и сказала, что власти Грузии не выполняют обязательства, которые поставлены, – 12 рекомендаций. Также она сказала, что наиболее тревожно, что Грузия в прошлом году не заслуживала статуса кандидата", – заявил Гарибашвили.В марте 2023 года во время своего ежегодного выступления в парламенте Зурабишвили заявила, что с 2021 года началось "преобразование внешней политики" Грузии и поэтому в июне 2022 года страна не получила статус кандидата в ЕС. Статус был предоставлен Украине и Молдове."Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент>>По словам премьера, услышанного в парламенте было достаточно, чтобы не только глава правительства, а министры, члены парламента и правящей команды потеряли доверие к президенту Грузии. "Я около месяца назад отправил официальный отказ по этим визитам... С моей стороны было бы неоправданным, если бы мы после того, как услышали это заявление, делегировали бы ей какие-то полномочия", – заявил Гарибашвили. Как заявили ранее в "Грузинской мечте", понятно, что добиться импичмента президента нереально, так как парламентскому большинству не хватит голосов, но закрывать глаза на грубое нарушение главного закона страны нельзя.Помилование Саакашвили или импичмент: "Нацдвижение" шантажирует президента?>>Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 84 депутатских мандата.Без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности, а на оппозицию "Грузинская мечта" не рассчитывает. По словам председателя правящей партии, Зурабишвили заодно с "радикальной оппозицией".Европейские амбиции Премьер отметил, что, в то время как весь мир находится в сложном геополитическом положении, власти Грузии сумели не допустить войны и делают максимум для выполнения условий Евросоюза, чтобы получить статус кандидата. "Наша маленькая страна благодаря нашей правильной, разумной политике смогла избежать второго фронта, войны, несчастья и разрушений. Мы выполнили и выполняем все 12 рекомендаций. Делаем максимум. Мы находимся в постоянной коммуникации с нашими европейскими коллегами", – заявил Гарибашвили.По его словам, через несколько дней Грузию посетит верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, зампредседателя Еврокомиссии Жозеп Боррель. Власти Грузии предоставят ему обновленную информацию о том, на каком этапе находится выполнение 12 рекомендаций Евросоюза. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение по вопросу предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Деолигархизация – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №5>>Судебная реформа – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №3>>Борьба с организованной преступностью – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №6>>Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , грузия - евросоюз, евросоюз, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, еврокомиссия
политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , грузия - евросоюз, евросоюз, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, еврокомиссия
Премьер Грузии объяснил решение о начале процедуры импичмента президента
17:21 04.09.2023 (обновлено: 17:25 04.09.2023)
Зурабишвили потеряла доверие в глазах правительства и депутатов от парламентского большинства, сказал премьер
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Решение о запуске процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили оправдано, так как она отправилась в зарубежное турне вопреки отказу правительства, что является нарушением Конституции, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента сказали, что цель поездки – встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС.
"К сожалению, президент Грузии демонстративно нарушает закон, тогда как мы должны быть главными защитниками закона и давать пример другим. Поэтому решение, которое приняла правящая партия (начать процедуру импичмента – ред.), было абсолютно оправданным", – сказал Гарибашвили.
Зурабишвили начала турне с поездки в Германию, где 31 августа она встретилась с президентом страны Франк-Вальтер Штайнмайером. 1 сентября она провела встречу с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе. Далее в течение осени запланированы поездки Зурабишвили в Швейцарию, Польшу, Болгарию, Данию, а в декабре – в Чехию, ОАЭ и Израиль.
Причиной отказа в осуществлении зарубежных поездок в преддверии решения Евросоюза по статусу кандидата Гарибашвили назвал потерю доверия к Зурабишвили.
"Вы помните, как несколько месяцев назад г-жа президент выступила публично и сказала, что власти Грузии не выполняют обязательства, которые поставлены, – 12 рекомендаций. Также она сказала, что наиболее тревожно, что Грузия в прошлом году не заслуживала статуса кандидата", – заявил Гарибашвили.
В марте 2023 года во время своего ежегодного выступления в парламенте Зурабишвили заявила, что с 2021 года началось "преобразование внешней политики" Грузии и поэтому в июне 2022 года страна не получила статус кандидата в ЕС. Статус был предоставлен Украине и Молдове.
По словам премьера, услышанного в парламенте было достаточно, чтобы не только глава правительства, а министры, члены парламента и правящей команды потеряли доверие к президенту Грузии.
"Я около месяца назад отправил официальный отказ по этим визитам... С моей стороны было бы неоправданным, если бы мы после того, как услышали это заявление, делегировали бы ей какие-то полномочия", – заявил Гарибашвили.
Как заявили ранее в "Грузинской мечте", понятно, что добиться импичмента президента нереально, так как парламентскому большинству не хватит голосов, но закрывать глаза на грубое нарушение главного закона страны нельзя.
Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 84 депутатских мандата.
Без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности, а на оппозицию "Грузинская мечта" не рассчитывает. По словам председателя правящей партии, Зурабишвили заодно с "радикальной оппозицией".
Европейские амбиции
Премьер отметил, что, в то время как весь мир находится в сложном геополитическом положении, власти Грузии сумели не допустить войны и делают максимум для выполнения условий Евросоюза, чтобы получить статус кандидата.
"Наша маленькая страна благодаря нашей правильной, разумной политике смогла избежать второго фронта, войны, несчастья и разрушений. Мы выполнили и выполняем все 12 рекомендаций. Делаем максимум. Мы находимся в постоянной коммуникации с нашими европейскими коллегами", – заявил Гарибашвили.
По его словам, через несколько дней Грузию посетит верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, зампредседателя Еврокомиссии Жозеп Боррель. Власти Грузии предоставят ему обновленную информацию о том, на каком этапе находится выполнение 12 рекомендаций Евросоюза.
"Мы доведем этот процесс до конца... Я верю, что у наших европейских друзей будет более чем достаточно аргументации для того, чтобы предоставить стране заслуженный статус", – подчеркнул Гарибашвили.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение по вопросу предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
"Хочу напомнить, что ни президент Грузии, ни наши критики, оппозиция, ничего не сделали за последние 10 лет на пути евроинтеграции. Все – эксклюзивно заслуга "Грузинской мечты": соглашение об ассоциации, свободная торговля, безвизовый режим и европейская перспектива", – заявил Гарибашвили.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.