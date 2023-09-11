https://sputnik-georgia.ru/20230911/u-georgian-airways-net-zadolzhnosti--v-aviakompanii-obvinili-telekanal-v-dezinformatsii-282170009.html

У Georgian Airways нет задолженности – в авиакомпании обвинили телеканал в дезинформации

У Georgian Airways нет задолженности – в авиакомпании обвинили телеканал в дезинформации

Бывший руководитель Georgian Airways планирует подать в суд за нанесение ущерба его деловому имиджу 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T19:28+0400

2023-09-11T19:28+0400

2023-09-11T19:45+0400

новости

грузия

анзор чубинидзе

георгий звиададзе

georgian airways

специальная служба государственной охраны

сша

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Оппозиционный телеканал "Мтавари архи" распространил ложную информацию о том, что у грузинской авиакомпании Georgian Airways есть бюджетная задолженность, заявил бывший руководитель Тамаз Гаиашвили. По данным телеканала, предположительно, в документах Службы госбезопасности, аутентичность которых не установлена, сказано, что в 2019 году Гаиашвили пытался встретиться с первыми лицами государства и решить вопрос задолженности Georgian Airways в 20 млн лари. Для этого он якобы обратился к протопресвитеру Георгию Звиададзе, который, по утверждению телеканала, обещал оказать ему поддержку.Последние дни имиджу Georgian Airways целенаправленно наносят ущерб, это целенаправленная кампания против правительства и авиакомпании, отметил он.Попытка перенести внимание с импичмента президента – Каладзе о скандале вокруг премьера>>Авиакомпания Georgian Airways оказалась в центре внимания после сюжета оппозиционного "ТВ Пирвели", согласно которому премьер вместе с членами семьи и госохраной отправился в США с частным визитом за счет госбюджета. По данным телеканала, премьер отправился в США через Мюнхен, куда прилетел 19 августа на правительственном самолете CRJ200. Самолет ждал его в Мюнхене неделю – Гарибашвили вернулся на нем домой 28 августа. Этой же теме был посвящен и сюжет, который вышел в эфире телеканала "Мтавари архи". По словам Гаиашвили, он намерен обратиться в суд из-за озвученных обвинений. В сюжете "Мтавари архи" протопресвитер Георгий Звиададзе подтвердил, что у него хорошие отношения с Гаиашвили. Однако опроверг информацию о том, что был включен в решение проблем его компании.Между тем, согласно сюжету "ТВ Пирвели", глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе совершил уголовное преступление, поручив Georgian Airways, которая эксплуатирует правительственный самолет, доставить премьер-министра в Мюнхен за счет государственных средств. В сюжете есть комментарий самого Гаиашвили, который говорит, что задания о совершении рейсов этим самолетом он получает именно от Чубинидзе и что цель поездок премьер-министра его не касается. Это уже второй сюжет "ТВ Пирвели" о поездке Гарибашвили в США. Первый вышел в эфире телеканала в конце августа. В нем говорилось, что, судя по декларации премьера, он с трудом сводит концы с концами. И если не финансовая поддержка отца премьера Грузии, он бы даже не смог покрывать кредит в банке. Нет оснований! – спикер парламента об импичменте премьера Грузии>>Что касается цели поездки Гарибашвили, он поехал в США с сыном, у которого начинался учебный год в Пенсильванском университете, пояснила ранее глава департамента стратегических коммуникаций правительства Нино Гиоргобиани. О том, что старший сын премьера Ираклия Гарибашвили Николоз поступил в одно из престижных учебных заведений США, в Уортонскую бизнес-школу при Пенсильванском университете, его мать Нунука Тамазашвили написала на своей странице соцсети в декабре 2022 года. Депутат: оппозиция не добьется импичмента премьера Грузии – он не нарушал закон>>Согласно заявлению Департамента стратегических коммуникаций правительства Грузии (Стратком) правительства, самолет, на котором премьер-министр отправился в Мюнхен, находится на балансе Агентства государственного обеспечения, которое представляет собой юридическое лицо публичного права при Специальной службе государственной охраны. Это агентство имеет право получать доходы как от правительственных и бюджетных структур, так и от неправительственных, коммерческих и частных лиц. В правительстве отметили, что подобный рейс коммерческого типа выполнялся ранее неоднократно. Юридическое лицо публичного права – это обособленная от законодательных органов и органов государственного управления организация, которая под контролем государства самостоятельно осуществляет политическую, государственную, социальную, образовательную, культурную и иную публичную деятельность.Часть оппозиции обвинила премьера в злоупотреблении полномочиями и растрате бюджетных средств, а партия "Лело для Грузии" заявила о начале процедуры импичмента после сюжета оппозиционного "ТВ Пирвели". Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что для начала процедуры импичмента нет никаких оснований.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, анзор чубинидзе, георгий звиададзе, georgian airways, специальная служба государственной охраны, сша, ираклий гарибашвили