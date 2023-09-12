https://sputnik-georgia.ru/20230912/s-chem-svyazany-stikhiynye-bedstviya-v-gruzii--otvet-ekologa-282176488.html

С чем связаны стихийные бедствия в Грузии – ответ эколога

С чем связаны стихийные бедствия в Грузии – ответ эколога

В Грузии в последнее время участились оползневые процессы 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T10:00+0400

2023-09-12T10:00+0400

2023-09-12T10:00+0400

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нино чхобадзе

ираклий гарибашвили

национальное агентство окружающей среды

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Частые стихийные бедствия, в том числе в Грузии, являются результатом глобального изменения климата, считает председатель организации "Зеленые Грузии – друзья Земли", эколог Нино Чхобадзе, сообщает Первый канал.Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков. Месяцем ранее сход оползня на горном курорте Шови в Раче унес жизни 32 человек. Поиски еще одного пропавшего продолжаются до сих пор.По ее словам, экологи не только в Грузии, но и по всему миру давно предупреждают о том, что стихийные бедствия со временем лишь участятся. По словам эколога, самая большая угроза – это Кавказ, Центральный Кавказ, и то, что характерно для Центрального Кавказа, как и для Арктики – таяние льдов, которое вызывает очень большую и серьезную проблему. По ее словам, при строительстве домов люди должны быть более внимательны, выбирая место, и также необходимо научиться слушать природу. Кроме того, по словам Чхобадзе, рано говорить о том, что в этом году Грузия избежала лесных пожаров, так как неизвестно, какая температура воздуха будет в октябре-ноябре. По ее словам, в Грузии нет наблюдательных станций на поверхности земли, что создает проблему обеспечения достоверного точечного прогноза. Что касается общего количества осадков, то оно, по словам эколога, сократится. При этом единовременно их будет выпадать больше нормы, с чем не сможет справиться дренажная система, как в случае августовского наводнения в Тбилиси, отметила она.Ливень в Тбилиси – мэрия подсчитала повреждения по районам столицы>>В Тбилиси 29 августа проливной дождь стал причиной наводнения. В тот день были подтоплены подземные переходы и улицы, при том в некоторых местах машины почти полностью оказались под водой. Оказались повреждены линии электропередач, повалены деревья, активизировались оползневые процессы. По словам премьера Ираклия Гарибашвили, стихия в Гурии стала вызовом для всей страны. Очаги стихии были зафиксированы в 15 населенных пунктах Ланчхутского района и в 22 Озургетского района. Оползни и наводнение в Гурии – премьер Грузии пообещал помощь пострадавшим>>На место стихийного бедствия прибыло до 200 спасателей. В безопасное место было эвакуировано 142 человека. За два дня геологи проверили проверку 237 приусадебных участков и жилых домов, 31 инфраструктурного объекта и девяти участков застоя воды. В первый день стихии в Озургетском районе без электричества осталось 8 тысяч абонентов, а в Ланчхутском – 7 тысяч, без природного газа остались 3 627 абонентов. В Озургети и Ланчхути в результате стихийного бедствия были повреждены в общей сложности 100 мостов.Причины оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.Спрогнозировать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Некоторые эксперты утверждали, что оползнево-селевые процессы начались из-за прорыва ледникового озера. Озеро, по их словам, формировалось в течение нескольких дней, но этого никто не заметил, поэтому вовремя не произошла эвакуация и погибли люди.Смертоносный оползень в Шови – найдено тело еще одного погибшего>>Эксперты Национального агентства окружающей среды опровергли эту версию, так как уровень воды в реке Чанчахи, в которую впадает река Бубисцкали, по данным станции контроля, не понижался.После случившегося в Шови было возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии: "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, шови, тбилиси, гурия, нино чхобадзе, ираклий гарибашвили, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, ливень в тбилиси