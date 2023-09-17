https://sputnik-georgia.ru/20230917/parlament-gruzii-vozvraschaetsya-k-obsuzhdeniyu-voprosa-izbraniya-glavy-tsik-282335407.html

Парламент Грузии возвращается к обсуждению вопроса избрания главы ЦИК

Парламент Грузии возвращается к обсуждению вопроса избрания главы ЦИК

Инициатива партии власти предполагает возвращение к двухступенчатой системе избрания председателя ЦИК 17.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-17T20:42+0400

2023-09-17T20:42+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" важна реформа избирательного законодательства, поэтому она поддержала соответствующее предложение комиссаре ЕС по вопросам расширения и политики соседств Оливера Вархея, заявил член парламентского большинства Давид Матикашвили. Еврокомиссар в конце июня заявил, что все еще необходимо улучшение парламентского надзора для адекватного изучения избирательных нарушений, как это сказано в отчете БДИПЧ. Кроме того, нужно изменить поправки в Избирательный кодекс об изменении правил избрания председателя Центральной избирательной комиссии.По его словам, предусмотрено как принятие решений в парламентском пространстве, так и выход из кризисной ситуации, что предполагает конкретное участие президента Грузии. Грузия достигла успехов на пути в ЕС, несмотря на действия оппозиции – Папуашвили>>Парламент Грузии на предстоящей неделе начнет обсуждение поправок в Избирательный кодекс. В июле 2023 года, несмотря на протест оппозиции и президента Грузии Саломе Зурабишвили, было сокращено минимально необходимое для избрания председателя ЦИК на 5 лет количество голосов со 100 до 76. А прерогатива представления кандидатов парламенту была передана от президента председателю парламента.Депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебенли" Паата Маджгаладзе назвал фарсом предстоящее обсуждение поправок. От участия в обсуждениях также отказались представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".В Грузии снова меняют правила избрания главы ЦИК>>В ответ на это Матикашвили заявил, что отказ от участия в обсуждениях "радикальной оппозиции" означает бойкот пути Грузии в ЕС.В правящей партии "Грузинская мечта" называют "радикальной оппозицией" крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Детали инициативы Инициатива правящей партии предполагает возвращение к двухступенчатой системе избрания председателя ЦИК. В частности, председатель ЦИК должен избираться на пять лет 90 голосами депутатов, то есть 3/5 полного состава парламента. Если ни один из кандидатов не наберет 90 голосов, будет проводиться повторное голосование, и председателем ЦИК станет кандидат, набравший 76 голосов. Парламент преодолел еще одно вето президента Грузии – меняются правила избрания главы ЦИК>>Если же ни один из кандидатов не наберет 76 голосов, то право на единоличное избрание председателя ЦИК передадут президенту Грузии, которая выберет человека из списка кандидатов и назначит его на пост председателя или члена ЦИК. До июньских изменений действовала следующая система: глава и члены ЦИК Грузии избирались 2/3 состава парламента (100 голосов) сроком на пять лет. Если голосов не хватало, проходило повторное голосование, при котором достаточно было простого большинства, то есть 76 голосов. Однако в таком случае срок полномочий составлял лишь полгода. Эти жесткие правила были введены в 2021 году. С тех пор парламент не смог избрать главу ЦИК на пять лет. Вопрос председателя В настоящее время ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили, который впервые был избран на эту должность в августе 2021 на шесть месяцев. Позднее, в феврале 2022 года, он вновь возглавил Центризбирком на полгода. В августе того же года президент Грузии отказалась представлять кандидатуру Каландаришвили парламенту, несмотря на то, что он был среди кандидатов. В результате ни один из предложенных президентом кандидатов не получил достаточного количества голосов даже для избрания на пост на шесть месяцев. Повышение эффективности институтов – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №2>>Согласно грузинскому законодательству, Каландаришвили продолжил исполнять обязанности председателя ЦИК. Оппозиция выступила категорически против кандидатуры Георгия Каландаришвили на посту председателя ЦИК, назвав его ставленником правящей партии. Критика усилилась после выборов в органы местной власти в 2021 году. Оппозиционеры обвинили ЦИК в фальсификации результатов голосования, тогда как международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений в работе избирательных комиссий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз