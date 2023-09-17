https://sputnik-georgia.ru/20230917/parlament-gruzii-vozvraschaetsya-k-obsuzhdeniyu-voprosa-izbraniya-glavy-tsik-282335407.html
Парламент Грузии возвращается к обсуждению вопроса избрания главы ЦИК
Парламент Грузии возвращается к обсуждению вопроса избрания главы ЦИК
Инициатива партии власти предполагает возвращение к двухступенчатой системе избрания председателя ЦИК 17.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-17T20:42+0400
2023-09-17T20:42+0400
2023-09-17T21:39+0400
политика
грузия
новости
саломе зурабишвили
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
грузия - евросоюз
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275671751_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_98485afe0915a97966878b81de334adf.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" важна реформа избирательного законодательства, поэтому она поддержала соответствующее предложение комиссаре ЕС по вопросам расширения и политики соседств Оливера Вархея, заявил член парламентского большинства Давид Матикашвили. Еврокомиссар в конце июня заявил, что все еще необходимо улучшение парламентского надзора для адекватного изучения избирательных нарушений, как это сказано в отчете БДИПЧ. Кроме того, нужно изменить поправки в Избирательный кодекс об изменении правил избрания председателя Центральной избирательной комиссии.По его словам, предусмотрено как принятие решений в парламентском пространстве, так и выход из кризисной ситуации, что предполагает конкретное участие президента Грузии. Грузия достигла успехов на пути в ЕС, несмотря на действия оппозиции – Папуашвили>>Парламент Грузии на предстоящей неделе начнет обсуждение поправок в Избирательный кодекс. В июле 2023 года, несмотря на протест оппозиции и президента Грузии Саломе Зурабишвили, было сокращено минимально необходимое для избрания председателя ЦИК на 5 лет количество голосов со 100 до 76. А прерогатива представления кандидатов парламенту была передана от президента председателю парламента.Депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебенли" Паата Маджгаладзе назвал фарсом предстоящее обсуждение поправок. От участия в обсуждениях также отказались представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".В Грузии снова меняют правила избрания главы ЦИК>>В ответ на это Матикашвили заявил, что отказ от участия в обсуждениях "радикальной оппозиции" означает бойкот пути Грузии в ЕС.В правящей партии "Грузинская мечта" называют "радикальной оппозицией" крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Детали инициативы Инициатива правящей партии предполагает возвращение к двухступенчатой системе избрания председателя ЦИК. В частности, председатель ЦИК должен избираться на пять лет 90 голосами депутатов, то есть 3/5 полного состава парламента. Если ни один из кандидатов не наберет 90 голосов, будет проводиться повторное голосование, и председателем ЦИК станет кандидат, набравший 76 голосов. Парламент преодолел еще одно вето президента Грузии – меняются правила избрания главы ЦИК>>Если же ни один из кандидатов не наберет 76 голосов, то право на единоличное избрание председателя ЦИК передадут президенту Грузии, которая выберет человека из списка кандидатов и назначит его на пост председателя или члена ЦИК. До июньских изменений действовала следующая система: глава и члены ЦИК Грузии избирались 2/3 состава парламента (100 голосов) сроком на пять лет. Если голосов не хватало, проходило повторное голосование, при котором достаточно было простого большинства, то есть 76 голосов. Однако в таком случае срок полномочий составлял лишь полгода. Эти жесткие правила были введены в 2021 году. С тех пор парламент не смог избрать главу ЦИК на пять лет. Вопрос председателя В настоящее время ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили, который впервые был избран на эту должность в августе 2021 на шесть месяцев. Позднее, в феврале 2022 года, он вновь возглавил Центризбирком на полгода. В августе того же года президент Грузии отказалась представлять кандидатуру Каландаришвили парламенту, несмотря на то, что он был среди кандидатов. В результате ни один из предложенных президентом кандидатов не получил достаточного количества голосов даже для избрания на пост на шесть месяцев. Повышение эффективности институтов – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №2>>Согласно грузинскому законодательству, Каландаришвили продолжил исполнять обязанности председателя ЦИК. Оппозиция выступила категорически против кандидатуры Георгия Каландаришвили на посту председателя ЦИК, назвав его ставленником правящей партии. Критика усилилась после выборов в органы местной власти в 2021 году. Оппозиционеры обвинили ЦИК в фальсификации результатов голосования, тогда как международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений в работе избирательных комиссий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275671751_789:0:2600:1358_1920x0_80_0_0_087cd1e319eaf00d5ec2776e91eabd02.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз
Парламент Грузии возвращается к обсуждению вопроса избрания главы ЦИК
20:42 17.09.2023 (обновлено: 21:39 17.09.2023)
Инициатива партии власти предполагает возвращение к двухступенчатой системе избрания председателя ЦИК
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" важна реформа избирательного законодательства, поэтому она поддержала соответствующее предложение комиссаре ЕС по вопросам расширения и политики соседств Оливера Вархея, заявил член парламентского большинства Давид Матикашвили.
Еврокомиссар в конце июня заявил, что все еще необходимо улучшение парламентского надзора для адекватного изучения избирательных нарушений, как это сказано в отчете БДИПЧ
. Кроме того, нужно изменить поправки в Избирательный кодекс об изменении правил избрания председателя Центральной избирательной комиссии.
"Для нас важна реформа избирательного законодательства. Общественности известно о соответствующем предложении еврокомиссара Вархея, которое поддержала грузинская сторона", – сообщил Матикашвили.
По его словам, предусмотрено как принятие решений в парламентском пространстве, так и выход из кризисной ситуации, что предполагает конкретное участие президента Грузии.
Парламент Грузии на предстоящей неделе начнет обсуждение поправок в Избирательный кодекс. В июле 2023 года, несмотря на протест оппозиции и президента Грузии Саломе Зурабишвили, было сокращено минимально необходимое для избрания председателя ЦИК на 5 лет количество голосов со 100 до 76. А прерогатива представления кандидатов парламенту была передана от президента председателю парламента.
Депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебенли" Паата Маджгаладзе назвал фарсом предстоящее обсуждение поправок.
"Грузинская мечта" получает шанс однопартийно выбирать председателя ЦИК и ее членов. Вот такой фарс они разыгрывают от имени демократии. Конечно, мы не может принять в этом учаcтие", – сказал Манджгаладзе.
От участия в обсуждениях также отказались представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
В ответ на это Матикашвили заявил, что отказ от участия в обсуждениях "радикальной оппозиции" означает бойкот пути Грузии в ЕС.
"На повестке дня радикальной оппозиции стоит создание всяческих препятствий для Грузии на пути, называемом статусом кандидата в ЕС. Они не участвуют в соответствующих процессах, бойкотируют путь Грузии в Евросоюз", – заявил Матикашвили.
В правящей партии "Грузинская мечта" называют "радикальной оппозицией" крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
Детали инициативы
Инициатива правящей партии предполагает возвращение к двухступенчатой системе избрания председателя ЦИК. В частности, председатель ЦИК должен избираться на пять лет 90 голосами депутатов, то есть 3/5 полного состава парламента.
Если ни один из кандидатов не наберет 90 голосов, будет проводиться повторное голосование, и председателем ЦИК станет кандидат, набравший 76 голосов.
Если же ни один из кандидатов не наберет 76 голосов, то право на единоличное избрание председателя ЦИК передадут президенту Грузии, которая выберет человека из списка кандидатов и назначит его на пост председателя или члена ЦИК.
До июньских изменений действовала следующая система: глава и члены ЦИК Грузии избирались 2/3 состава парламента (100 голосов) сроком на пять лет. Если голосов не хватало, проходило повторное голосование, при котором достаточно было простого большинства, то есть 76 голосов. Однако в таком случае срок полномочий составлял лишь полгода.
Эти жесткие правила были введены в 2021 году. С тех пор парламент не смог избрать главу ЦИК на пять лет.
Вопрос председателя
В настоящее время ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили, который впервые был избран на эту должность в августе 2021 на шесть месяцев. Позднее, в феврале 2022 года, он вновь возглавил Центризбирком на полгода.
В августе того же года президент Грузии отказалась представлять кандидатуру Каландаришвили парламенту, несмотря на то, что он был среди кандидатов. В результате ни один из предложенных президентом кандидатов не получил достаточного количества голосов даже для избрания на пост на шесть месяцев.
Согласно грузинскому законодательству, Каландаришвили продолжил исполнять обязанности председателя ЦИК.
Оппозиция выступила категорически против кандидатуры Георгия Каландаришвили на посту председателя ЦИК, назвав его ставленником правящей партии. Критика усилилась после выборов в органы местной власти в 2021 году. Оппозиционеры обвинили ЦИК в фальсификации результатов голосования, тогда как международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений в работе избирательных комиссий.