https://sputnik-georgia.ru/20230919/partskhaladze-ne-kontaktiroval-s-prokuraturoy-gruzii-posle-2013-goda---zayavlenie-vedomstva-282435030.html

Парцхаладзе не контактировал с прокуратурой Грузии после 2013 года – заявление ведомства

Парцхаладзе не контактировал с прокуратурой Грузии после 2013 года – заявление ведомства

Парцхаладзе не имел никакого отношения к уголовным делам против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, говорится в заявлении 19.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-19T19:55+0400

2023-09-19T19:55+0400

2023-09-19T20:43+0400

грузия

политика

новости

сша

отар парцхаладзе

михаил саакашвили

фсб

сгб

генеральная прокуратура грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/73/235827337_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_53fce3dc600877f00ebe4ddd697f1bd3.jpg

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе не имел контакта с ведомством после своего ухода с должности, а утверждение обратного является частью дезинформационной кампании, говорится в заявлении прокуратуры. Прокуратура Грузии обвинила некоторые политические объединения в дезинформационной кампании, начатой против ведомства, целью которой является умышленная дискредитация важных институтов. Часть оппозиции после заявления Госдепа США о введении санкций в отношении бывшего чиновника громко заговорила о связи бывшего генпрокурора и российского ФСБ с силовыми ведомствами Грузии. Кроме того, в ведомстве отметили, что Парцхаладзе не имел никакого отношения к уголовным делам против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. "Как мы уже упоминали, Отар Парцхаладзе подал в отставку в 2013 году, а первое уголовное преследование против Михаила Саакашвили началось 28 июля 2014 года. Даже эти даты ясно показывают очевидную ложность подобных спекуляций", – говорится в заявлении. Как отметили в ведомстве, специально по уголовным делам Саакашвили прокуратура Грузии создала международный экспертный совет, который изучил ведущиеся расследования против экс-президента. Легитимно ли грузинское гражданство экс-прокурора Парцхаладзе? Минюст занялся вопросом >>Уровень доказательств по уголовным делам оценивался высококвалифицированными международными экспертами: бывшим главой департамента по борьбе с организованной преступностью и рэкетом Министерства юстиции США Полом Коффи, бывшим прокурором Израиля Моше Ладором и заместителем главного прокурора Международного уголовного трибунала по Югославии, королевским юристом Великобритании сэром Джеффри Найсом. Дело в том, что на странице Саакашвили в соцсети появилась публикация, в которой он связывает, по его словам, сфабрикованные уголовные дела и тот факт, что Парцхаладзе обвинили в связи с российскими спецслужбами. В ведомстве заверили общество, что дезинфармационная кампания не повлияет на работу прокуратуры. Что касается предъявления США обвинений бывшему прокурору, то, как отметили в ведомстве, расследованием занимается Служба Госбезопасности Грузии. "Расследование ведется в СГБ, в доказательствах, в том числе запрошенных у соответствующих компетентных органов иностранных государств, будет дана соответствующая правовая оценка, и на них последует эффективная правовая реакция, информация о которой будет предоставлена обществу, учитывая высокий общественный интерес", – говорится в заявлении. В Грузии заморозили счета экс-генпрокурора страны – пояснение Нацбанка>>В прокуратуре подчеркнули, что борьба с дезинформацией является одним из приоритетов ведомств и бороться с ней будут путем информированности общества. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала провести детальное расследование по факту о возможной связи бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе с российскими спецслужбами. В то же время Нацбанк Грузии ограничил доступ Парцхаладзе к активам и финансовым операциям из-за санкций, введенных США. СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>В свою очередь в правящей партии ждут больших доказательств от США по поводу причин введения санкций в отношении Парцхаладзе и говорят о презумпции невиновности. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Бывший Генпрокурор Грузии готов доказать необоснованность санкций США против него>>Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, сша, отар парцхаладзе, михаил саакашвили, фсб, сгб, генеральная прокуратура грузии