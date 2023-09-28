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Гарибашвили не понимает, почему бывший генпрокурор Грузии попал под санкции США

Гарибашвили не понимает, почему бывший генпрокурор Грузии попал под санкции США

Премьер сравнил ситуацию вокруг Парцхаладзе с "бурей в стакане" 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T18:31+0400

2023-09-28T18:31+0400

2023-09-28T19:34+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Непонятно и необъяснимо, почему власти США ввели санкции в отношении бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе, который более 10 лет не является госслужащим, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам. США в сентябре расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх. Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России". Премьер сравнил ситуацию вокруг Парцхаладзе с "бурей в стакане". По словам главы правительства, для него является агентом и предателем любой человек, который действует в ущерб интересам своей страны ради интересов другого государства. Однако, как подчеркнул Гарибашвили, ни ему, ни государственным ведомствам не известен ни один факт того, что Парцхаладзе совершил какие-либо действия в ущерб интересам Грузии. Что касается решения Нацбанка об изменении порядка реализации международного санкционного режима, когда речь идет о гражданах страны, то, по словам премьера, здесь речь шла не конкретно о Парцхаладзе, а о всех гражданах Грузии. "Речь шла не о Парцхаладзе, речь шла о гражданине. Мне смешно слышать комментарии настоящих шпионов, предателей и изменников страны", – заявил Гарибашвили. Нацбанк Грузии и МВФ ведут консультации о выделении очередного транша>>Премьер подчеркнул, что ему нужны доказательства вины Пирцхаладзе с тем, чтобы не повторилась история с грузинскими судяьми, которые попали под санкции. Их обвинили в коррупции, но при этом доказательства представлены не были. По словам Гариабвшили, Парцхаладзе не является олигархом и он не имеет влияния на общество. "Он ушел из власти, занимается бизнесом более 10 лет. Это его выбор. Почему он взял паспорт (гражданство РФ – ред.)? Это индивидуальный выбор каждого человека," – подчеркнул премьер. Вскоре после обнародования Госдепом США информации о введении санкций против Парцхаладзе, 20 сентября Минюст Грузии счел целесообразным лишение его грузинского гражданства. Документ был отправлен президенту Грузии Саломе Зурабишвили на подписание, но 21 сентября стало известно, что она передумала его подписывать.Президент Грузии действует против интересов страны – депутат>>Зурабишвили считает, что Парцхаладзе, которого Госдеп США обвинил в связях с ФСБ России, должен ответить перед законом как гражданин Грузии. По утверждению президента, она предотвращает превращение Грузии в "черную дыру" и дает госинститутам возможность в разумные сроки защитить репутацию и интересы страны, особенно в преддверии решения ЕС по статусу кандидата.Парцхаладзе и санкции По данным Госдепа США, ФСБ России использовала Парцхаладзе для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России, а Парцхаладзе в свою очередь извлекал выгоду из своих связей в ФСБ. Госдепа назвал Парцхаладзе российско-грузинским олигархом, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.Парцхаладзе получил российский паспорт и, вероятно, гражданство благодаря помощи своего соратника – сотрудника ФСБ РФ Александра Онищенко, утверждает Госдеп США.Почему МВФ приостановил программу в Грузии? – пояснение депутата>>Касательно возможных связей Парцхаладзе с ФСБ, в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что ждут от США доказательств выдвинутых обвинений. Между тем Служба госбезопасности Грузии уже приступила к изучению вопроса и опросила самого Парцхаладзе. Детали дела пока не известны.Минюст решил лишить гражданства Грузии бывшего генпрокурора, попавшего под санкции США>>Парцхаладзе заявил, что обвинения Госдепа США безосновательны, и что он намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.Между тем 20 сентября Парцхаладзе в ускоренном порядке переоформил на сына недвижимое имущество в Грузии – земельные участки, квартиры и коммерческие площади. Вся информация находится в открытом доступе на сайте Публичного реестра Минюста Грузии.Президент Грузии не нарушает Конституцию – администрация главы государства>>Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии.Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, тбилиси, германия, отар парцхаладзе, ираклий гарибашвили, фсб, мвф