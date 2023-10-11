https://sputnik-georgia.ru/20231011/rossiya-mozhet-otmenit-ogranichenie-na-eksport-topliva-v-noyabre---martsinkevich-283201321.html

Россия может отменить ограничение на экспорт топлива в ноябре - Марцинкевич

Россия может отменить ограничение на экспорт топлива в ноябре - Марцинкевич

На долю РФ приходится более 80% от общего объема импорта бензина и дизеля в Грузию 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T19:07+0400

2023-10-11T19:07+0400

2023-10-11T19:10+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Ограничение на экспорт автомобильного топлива из России может быть отменен уже в ноябре текущего года, и поставки в Грузию возобновятся в прежних объемах, заявил главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич в ходе видеомоста Москва — Кишинев — Тбилиси на тему "Актуальные вопросы энергетики" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Россия 21 сентября ввела временное ограничение на вывоз бензина и дизеля, чтобы побороть рост оптовых цен на топливо в стране. Учитывая зависимость от рынка соседней страны, эксперты в Грузии прогнозируют дальнейший рост стоимости топлива в стране, которая и так увеличивается в течение последних недель из-за роста цен на нефть на мировом рынке. Он отметил, что экспорт дизельного топлива уже восстановили, хоть пока и не в полном объеме. "Так что, я не думаю, что запрет на поставки бензина продлиться долго", - сказал Марцинкевич. Эксперт считает, что дефицита топлива в Грузии не будет, так как есть такой крупный экспортер нефтепродуктов как Азербайджан. Правительство России утвердило меры для стабилизации внутреннего топливного рынка>>Как ранее заявил Sputnik Грузия председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вахтанг Иобашвили, помимо Азербайджана, важные рынки для Грузии также Болгария и Румыния. Он пояснил, что компания "Ромпетрол" в Грузии полностью зависит от румынских нефтеперерабатывающих заводов. Также поставки осуществляются из собственных заводов компании Lukoil в Болгарии. Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия считает, что из бывших стран СНГ только Грузия пострадала от решения России запретить экспорт бензина и дизеля, так как у остальных действуют договора с РФ на уровне гоструктур, и они продолжают импорт нефтепродуктов. "Отмечу, что РФ не запрещала экспорт в страны, государственные структуры которых, имеют договора с российской стороной. У грузинской стороны нет официальной госструктуры, которая имела бы возможность или договор с российской стороной, этого нет. В принципе, вышло так, что из стран бывшего СНГ пострадала только Грузия", - заявил Шенгелия в ходе видео-моста. Стоимость проезда на междугороднем транспорте в Грузии может вырасти до конца месяца>>Ранее глава Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе заявил, что основная причина роста цен на топливо в Грузии – текущие тенденции на мировом рынке, и в октябре можно ожидать коррекции цен в направлении роста. Шенгелия подтверждает, что повышение стоимости топлива в Грузии связано с увеличением мировых цен на нефтепродукты, но, уверен, что зачастую высокие цены связаны с картельными сделками. "Это правда, что когда цены на нефтепродукты повышаются, это зависит от стоимости на международных рынках. В Грузии работает другой фактор. Еще в 2006 году у нас появилась азербайджанская госкомпания Socar Georgia, которая создала в 2011 году свою "картельную группировку", которая доминирует на рынке Грузии по ценам светлых нефтепродуктов", - заявил Шенгелия. Дефицита не будет – глава Минфина Грузии о влиянии запрета вывоза топлива из РФ>>По словам эксперта, по этой причине, даже при условии понижения цен на мировом рынке, в Грузии стоимость топлива еще несколько месяцев держит высокую планку. В начале августа пять крупных компаний-реализаторов автомобильного топлива в Грузии были оштрафованы в размере 4 миллионов лари (около 1,5 миллиона долларов) за нарушение Закона "О конкуренции". В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую. Россия – крупнейший поставщик топлива в Грузию На долю РФ приходится более 80% от общего объема импорта бензина и дизеля в Грузию, согласно данным за шесть месяцев 2023 года. За первое полугодие из России в Грузию было импортировано 449,5 тысячи тонн топлива, согласно данным Союза импортеров нефтепродуктов Грузии. В октябре ожидается рост цен на топливо – глава агентства конкуренции Грузии>>Всего за полгода в Грузию было импортировано 554,2 тысячи литров бензина и дизельного топлива, что на 6,2% выше прошлогодних показателей. Помимо РФ, топливо в Грузию завозят из Румынии, Туркменистана, Азербайджана, Беларуси, ОАЭ, Болгарии и Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, грузия, азербайджан, болгария, румыния, ника шенгелия, ираклий леквинадзе, цены на топливо, бензин