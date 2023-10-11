https://sputnik-georgia.ru/20231011/rossiya-mozhet-otmenit-ogranichenie-na-eksport-topliva-v-noyabre---martsinkevich-283201321.html
Россия может отменить ограничение на экспорт топлива в ноябре - Марцинкевич
Россия может отменить ограничение на экспорт топлива в ноябре - Марцинкевич
На долю РФ приходится более 80% от общего объема импорта бензина и дизеля в Грузию 11.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-11T19:07+0400
2023-10-11T19:07+0400
2023-10-11T19:10+0400
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цены на топливо
бензин
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Ограничение на экспорт автомобильного топлива из России может быть отменен уже в ноябре текущего года, и поставки в Грузию возобновятся в прежних объемах, заявил главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич в ходе видеомоста Москва — Кишинев — Тбилиси на тему "Актуальные вопросы энергетики" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Россия 21 сентября ввела временное ограничение на вывоз бензина и дизеля, чтобы побороть рост оптовых цен на топливо в стране. Учитывая зависимость от рынка соседней страны, эксперты в Грузии прогнозируют дальнейший рост стоимости топлива в стране, которая и так увеличивается в течение последних недель из-за роста цен на нефть на мировом рынке. Он отметил, что экспорт дизельного топлива уже восстановили, хоть пока и не в полном объеме. "Так что, я не думаю, что запрет на поставки бензина продлиться долго", - сказал Марцинкевич. Эксперт считает, что дефицита топлива в Грузии не будет, так как есть такой крупный экспортер нефтепродуктов как Азербайджан. Правительство России утвердило меры для стабилизации внутреннего топливного рынка>>Как ранее заявил Sputnik Грузия председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вахтанг Иобашвили, помимо Азербайджана, важные рынки для Грузии также Болгария и Румыния. Он пояснил, что компания "Ромпетрол" в Грузии полностью зависит от румынских нефтеперерабатывающих заводов. Также поставки осуществляются из собственных заводов компании Lukoil в Болгарии. Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия считает, что из бывших стран СНГ только Грузия пострадала от решения России запретить экспорт бензина и дизеля, так как у остальных действуют договора с РФ на уровне гоструктур, и они продолжают импорт нефтепродуктов. "Отмечу, что РФ не запрещала экспорт в страны, государственные структуры которых, имеют договора с российской стороной. У грузинской стороны нет официальной госструктуры, которая имела бы возможность или договор с российской стороной, этого нет. В принципе, вышло так, что из стран бывшего СНГ пострадала только Грузия", - заявил Шенгелия в ходе видео-моста. Стоимость проезда на междугороднем транспорте в Грузии может вырасти до конца месяца>>Ранее глава Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе заявил, что основная причина роста цен на топливо в Грузии – текущие тенденции на мировом рынке, и в октябре можно ожидать коррекции цен в направлении роста. Шенгелия подтверждает, что повышение стоимости топлива в Грузии связано с увеличением мировых цен на нефтепродукты, но, уверен, что зачастую высокие цены связаны с картельными сделками. "Это правда, что когда цены на нефтепродукты повышаются, это зависит от стоимости на международных рынках. В Грузии работает другой фактор. Еще в 2006 году у нас появилась азербайджанская госкомпания Socar Georgia, которая создала в 2011 году свою "картельную группировку", которая доминирует на рынке Грузии по ценам светлых нефтепродуктов", - заявил Шенгелия. Дефицита не будет – глава Минфина Грузии о влиянии запрета вывоза топлива из РФ>>По словам эксперта, по этой причине, даже при условии понижения цен на мировом рынке, в Грузии стоимость топлива еще несколько месяцев держит высокую планку. В начале августа пять крупных компаний-реализаторов автомобильного топлива в Грузии были оштрафованы в размере 4 миллионов лари (около 1,5 миллиона долларов) за нарушение Закона "О конкуренции". В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую. Россия – крупнейший поставщик топлива в Грузию На долю РФ приходится более 80% от общего объема импорта бензина и дизеля в Грузию, согласно данным за шесть месяцев 2023 года. За первое полугодие из России в Грузию было импортировано 449,5 тысячи тонн топлива, согласно данным Союза импортеров нефтепродуктов Грузии. В октябре ожидается рост цен на топливо – глава агентства конкуренции Грузии>>Всего за полгода в Грузию было импортировано 554,2 тысячи литров бензина и дизельного топлива, что на 6,2% выше прошлогодних показателей. Помимо РФ, топливо в Грузию завозят из Румынии, Туркменистана, Азербайджана, Беларуси, ОАЭ, Болгарии и Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, грузия, азербайджан, болгария, румыния, ника шенгелия, ираклий леквинадзе, цены на топливо, бензин
россия, новости, грузия, азербайджан, болгария, румыния, ника шенгелия, ираклий леквинадзе, цены на топливо, бензин
Россия может отменить ограничение на экспорт топлива в ноябре - Марцинкевич
19:07 11.10.2023 (обновлено: 19:10 11.10.2023)
На долю РФ приходится более 80% от общего объема импорта бензина и дизеля в Грузию
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Ограничение на экспорт автомобильного топлива из России может быть отменен уже в ноябре текущего года, и поставки в Грузию возобновятся в прежних объемах, заявил главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич в ходе видеомоста Москва — Кишинев — Тбилиси на тему "Актуальные вопросы энергетики" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Россия 21 сентября ввела временное ограничение на вывоз бензина и дизеля, чтобы побороть рост оптовых цен на топливо в стране. Учитывая зависимость от рынка соседней страны, эксперты в Грузии прогнозируют дальнейший рост стоимости топлива в стране, которая и так увеличивается в течение последних недель из-за роста цен на нефть на мировом рынке.
"У меня есть подозрение, что примерно в начале ноября все запреты в России будут сняты, потому что нормализуется внутренняя обстановка, и все поставки восстановятся в прежних объемах", - заявил Марцинкевич.
Он отметил, что экспорт дизельного топлива уже восстановили, хоть пока и не в полном объеме.
"Так что, я не думаю, что запрет на поставки бензина продлиться долго", - сказал Марцинкевич.
Эксперт считает, что дефицита топлива в Грузии не будет, так как есть такой крупный экспортер нефтепродуктов как Азербайджан.
Как ранее заявил Sputnik Грузия председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вахтанг Иобашвили, помимо Азербайджана, важные рынки для Грузии также Болгария и Румыния. Он пояснил, что компания "Ромпетрол" в Грузии полностью зависит от румынских нефтеперерабатывающих заводов. Также поставки осуществляются из собственных заводов компании Lukoil в Болгарии.
Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия считает, что из бывших стран СНГ только Грузия пострадала от решения России запретить экспорт бензина и дизеля, так как у остальных действуют договора с РФ на уровне гоструктур, и они продолжают импорт нефтепродуктов.
"Отмечу, что РФ не запрещала экспорт в страны, государственные структуры которых, имеют договора с российской стороной. У грузинской стороны нет официальной госструктуры, которая имела бы возможность или договор с российской стороной, этого нет. В принципе, вышло так, что из стран бывшего СНГ пострадала только Грузия", - заявил Шенгелия в ходе видео-моста.
Ранее глава Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе заявил, что основная причина роста цен на топливо в Грузии – текущие тенденции на мировом рынке, и в октябре можно ожидать коррекции цен в направлении роста.
Шенгелия подтверждает, что повышение стоимости топлива в Грузии связано с увеличением мировых цен на нефтепродукты, но, уверен, что зачастую высокие цены связаны с картельными сделками.
"Это правда, что когда цены на нефтепродукты повышаются, это зависит от стоимости на международных рынках. В Грузии работает другой фактор. Еще в 2006 году у нас появилась азербайджанская госкомпания Socar Georgia, которая создала в 2011 году свою "картельную группировку", которая доминирует на рынке Грузии по ценам светлых нефтепродуктов", - заявил Шенгелия.
По словам эксперта, по этой причине, даже при условии понижения цен на мировом рынке, в Грузии стоимость топлива еще несколько месяцев держит высокую планку.
В начале августа пять крупных компаний-реализаторов автомобильного топлива в Грузии были оштрафованы в размере 4 миллионов лари (около 1,5 миллиона долларов) за нарушение Закона "О конкуренции".
В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.
Россия – крупнейший поставщик топлива в Грузию
На долю РФ приходится более 80% от общего объема импорта бензина и дизеля в Грузию, согласно данным за шесть месяцев 2023 года. За первое полугодие из России в Грузию было импортировано 449,5 тысячи тонн топлива, согласно данным Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.
Всего за полгода в Грузию было импортировано 554,2 тысячи литров бензина и дизельного топлива, что на 6,2% выше прошлогодних показателей. Помимо РФ, топливо в Грузию завозят из Румынии, Туркменистана, Азербайджана, Беларуси, ОАЭ, Болгарии и Украины.