https://sputnik-georgia.ru/20231011/v-natsvizhenie-bolshe-ne-skryvayut-neformalnogo-pravleniya-kezerashvili--deputat-283198423.html

В "Нацвижении" больше не скрывают неформального правления Кезерашвили – депутат

В "Нацвижении" больше не скрывают неформального правления Кезерашвили – депутат

"Единое национальное движение" является "главным творцом всех деструктивных действий", сказал Михаил Сарджвеладзе 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T17:16+0400

2023-10-11T17:16+0400

2023-10-11T17:32+0400

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ника мелия

давид кезерашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. В крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) больше не скрывают, что экс-министр обороны Давид Кезерашвили неформально управляет партией, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. В "Грузинской мечте" уже давно называют Кезерашвили олигархом, который из-за кулис управляет "Нацдвижением". Тема актуализировалась после того, как во вторник председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили отправился на Кипр для встречи с Кезерашвили, который заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 миллионов евро, принадлежащих министерству обороны.Он с сожалением отметил, что "Единое национальное движение" является "главным творцом всех деструктивных действий". "Сегодня выбранным ими оружием в политической конкуренции является только радикализм", – сказал Сарджвеладзе. По мнению депутата, включение в политическое объединение с "Нацдвижением" лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе было попыткой восполнить недостатки Хабеишвили, который, по словам Сарджвеладзе, не смог состояться как лидер. Хабеишвили одной ногой в "Вивамеди", а другой на Кипре – депутат о ситуации в ЕНД>>"Судя по всему, эта версия тоже не сработала и теперь попыток будет больше. Поскольку слышны разговоры и дискуссия открыта, вероятно, ожидается, что произойдут определенные изменения. Но я не думаю, что здесь могут произойти какие-либо драматические изменения путем замены какого-либо политического лидера", – отметил Сарджвеладзе. В грузинских СМИ муссируется информацию о том, что Хабеишвили может сменить основатель и экс-гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия. В период президентства Михаила Саакашвили в разные годы Гварамия был замгенпрокурора Грузии, министром юстиции и министром образования. "Нацдвижение" погрязло в болоте неформального правления – Кадагишвили>> В свою очередь депутат парламента от ЕНД Анна Цитлидзе заявила, что избирателям "Нацдвижения" решать, кто будет следующим председателем партии, когда истечет срок полномочий Хабеишвили. Раскол в "Нацдвижении"О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники Хабеишвили, который обвинил экс-лидера партии Нику Мелия в пассивности в борьбе за Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. На прошлой неделе Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". Нацдвижение лишится экс-председателя? Мелия озвучил решение>>Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% голосовавших. После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из "Нацдвижения", однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. Дело о госперевороте в Грузии: в "Мечте" не исключают причастности политиков>>На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, кипр, леван хабеишвили, ника мелия, давид кезерашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия