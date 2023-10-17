https://sputnik-georgia.ru/20231017/v-chem-razdelilis-mneniya-sudey-konstitutsionnogo-suda--argumenty-283383514.html

В чем разделились мнения судей Конституционного суда – аргументы

В чем разделились мнения судей Конституционного суда – аргументы

Шесть из девяти судей пленума посчитали, что президент Грузии нарушила Конституцию при осуществлении зарубежных визитов, не согласованных с правительством 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T20:31+0400

2023-10-17T20:31+0400

2023-10-17T20:31+0400

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конституционный суд грузии

импичмент

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Решение о нарушении президентом Грузии Конституции Грузии в рамках процедуры импичмента вызвало разногласия между судьями пленума Конституционного суда. Шесть из девяти судей пленума посчитали, что президент Грузии нарушила Конституцию во время осуществления визитов в Германию, Париж и Брюссель, не согласованных с правительством страны. "Ни одно из этих решений членов парламента не будет нарушением Конституции", – говорится в решении суда. Конституционный суд отмечает, что он оценивает лишь правовой критерий основания для импичмента, а парламент уже сам решает, руководствуясь политическими критериями, оправдано или нет политически смещение с должности должностного лица. Между тем три судьи посчитали, что при решении Конституционного суда о нарушении должностным лицом статей Конституции суд должен учитывать также и последствия подобного решения, и уровень виновности должностного лица, и является ли нарушение достаточным для импичмента президента. Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Они отмечают, что депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не предоставили достаточно доказательств, что поступок президента нанес серьезный ущерб конституционному строю Грузии. "Даже если допустить, что действия президента Грузии формально противоречили Конституции Грузии, не видно, что ее действие навредило внешней политике страны и/или грубым нарушением Конституции была создана угроза конституционному порядку, осуществляемому властью", – отмечают судьи. По их мнению, решение суда не может стать основанием для импичмента. Премьер Грузии напомнил президенту о ее 1%-м рейтинге без поддержки "Грузинской мечты" >>"Мы считаем, что отстранение президента с должности влечет большее посягательство на осуществление президентом конституционного интереса власти, чем предусматривает Конституция по нарушению представленному авторами конституционного представления", – считают судьи. Процедура запущена Парламент Грузии 88 голосами против 8 во вторник принял постановление о начале процедуры импичмента президента на основании решения Конституционного суда. Вопрос об импичменте президента Грузии будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании в среду. Для объявления импичмента необходимо согласие минимум 100 голосов депутатов парламента Грузии. У инициаторов импичмента, правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и поддерживающей ее политической группы "Сила народа", 84 голоса. На сегодняшний день только политическая группа "Европейские социалисты" из оппозиционных депутатов согласилась поддержать импичмент президента. Президент Грузии демонстративно нарушила закон – премьер о решении Конституционного суда>>Если парламент примет решение об импичменте, нового президента Грузии выберет Избирательная коллегия на срок пять лет. Выборы пройдут через 45 дней после прекращения полномочий Зурабишвили. В состав Избирательной коллегии входят 300 членов, в том числе все члены Парламента Грузии и высших представительных органов Абхазской и Аджарской автономных республик. Других членов Избирательной коллегии из состава представительных органов местного самоуправления выдвигают соответствующие политические партии согласно квотам, определенным Центральной избирательной комиссией Грузии на основании органического закона. Президент Грузии не собирается уходить в отставку, несмотря на решение суда >>Квоты определяются с соблюдением принципа пропорционального географического представительства и согласно пропорции по итогам выборов местного самоуправления, проведенных в пропорциональном порядке. Состав Избирательной коллегии утверждает Центральная избирательная комиссия Грузии. На сегодняшний день у правящей партии большинство в парламенте Грузии, Верховном совете Аджарии и местных органах власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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