https://sputnik-georgia.ru/20231017/zakon-ob-uzhestochenii-pravil-na-aktsiyakh-protesta--prezident-nalozhila-veto-283386206.html

Закон об ужесточении правил на акциях протеста – президент наложила вето

Закон об ужесточении правил на акциях протеста – президент наложила вето

Президент Грузии посчитала поправки антиевропейскими и поэтому воспользовалась правом вето, заявила администрация главы государства 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T22:10+0400

2023-10-17T22:10+0400

2023-10-17T22:11+0400

грузия

новости

политика

президент грузии

акции протеста

вето президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282997941_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_ea9f67be7ed09b57513bce56e5a582ff.jpg

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на поправки в закон "О собраниях и манифестациях", касающиеся ужесточения правил на акциях протеста, говорится в сообщении администрации главы государства. Парламент Грузии, вопреки протестам оппозиции и НПО, принял поправки в закон, определяющий правила проведения акций протеста, и внес в закон запрет о размещении на акциях временных конструкций, если они несут угрозу общественной безопасности. Как говорится в сообщении, президент Грузии посчитала поправки антиевропейскими и поэтому воспользовалась право вето. Правом вето президент Грузии воспользовалась до начала в парламенте процедуры ее импичмента. Это была шутка – в "Грузинской мечте" пояснили позицию по закону об акциях протеста >>Парламент Грузии 88 голосами против 8 во вторник принял постановление о начале процедуры импичмента президента на основании решения Конституционного суда о нарушении Зурабишвили Конституции Грузии во время осуществления трех визитов. Вопрос об импичменте президента Грузии будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании в среду. Между тем председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что закон полностью соответствует гарантированному Конституцией праву на свободу выражения и всего лишь дает полиции полномочия определять, когда такая свобода вредит общественной безопасности. Ужесточение правил проведения акций протеста в Грузии – президент использует право вето >>Между тем Народный защитник Грузии Леван Иоселиани считает, что поправки к закону "О собраниях и манифестациях" являются вмешательством в свободу слова и собраний, а также ограничивают выражение мнения. По его мнению, столь интенсивное ограничение свободы слова в демократическом обществе может быть оправдано только необходимостью защиты важного, весомого интереса, который не затрагивается представленным законопроектом. Когда действует запрет Запрет на установку временных конструкций будет касаться только тех случаев, когда их установка создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста, ее установка не связана с проведением непосредственно акции протеста. Кроме того, согласно поправкам, на процедуру демонтажа незаконной конструкции распространятся те же правила, что и при незаконном блокировании дороги. В частности, представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут обязаны решить этот вопрос. Полиция будет иметь право после этого принять установленные законом меры для восстановления порядка. Можно ли будет ставить палатки на акциях протеста в Грузии – ответ правящей партии >>Кроме того, парламент Грузии принял поправки в Кодекс об административных нарушениях, предоставляющие полиции право конфискации спорного предмета. Наказание за нарушение норм закона "О собраниях и манифестациях" останется прежним – штраф в размере 500 лари для участников и 5 тысяч лари для организаторов либо 15 суток заключения. Причины запрета Принятие законопроекта депутаты объясняют заявлением Службы государственной безопасности. Согласно заявлению Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября, беспорядки планируются в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС. ЕС осуждает насилие, но поддерживает свободу собраний – посол ЕС в Грузии >>В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители. И при осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, президент грузии, акции протеста, вето президента