https://sputnik-georgia.ru/20231107/ne-sootvetstvuet-mandatu-oon--vitse-spiker-parlamenta-gruzii-o-kritike-sgb-284053873.html

Не соответствует мандату ООН – вице-спикер парламента Грузии о критике СГБ

Не соответствует мандату ООН – вице-спикер парламента Грузии о критике СГБ

Как можно назвать мирной демонстрацию, на которой кидают "коктейли Молотова", заявил вице-спикер 07.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-07T20:41+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Заявление специального докладчика ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоулор по поводу работы СГБ не соответствует мандату ООН, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Гия Вольский. Лоулор заявила, что в записи, распространенной СГБ Грузии по делу о госперевороте, нет никаких указаний на подготовку насильственных действий в стране. Она также обвинила СГБ в попытке делегитимировать мирный протест граждан. Он назвал заявление Лоурор ангажированным и несоответствующим политике ООН. "Она сделала ангажированное, всячески шокирующее заявление, которое не соответствует ООН, ее структуре и работе в Грузии. Оно шокирующее своей несправедливостью, непрофессионализмом и несоответствием мандату ООН", – сказал Вольский. Расследование СГБ Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Для подготовки молодежных групп для вовлечения их в революционный сценарий используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", заявили в СГБ. В СГБ утверждают, что истинная цель граждан Сербии – членов CANVAS , которые прибыли в Грузию 25 сентября по приглашению Агентства США по международному развитию (USAID) для проведения тренинга, – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в Грузии. Мы не допустим беспорядков и дестабилизации – премьер Грузии о данных СГБ о госперевороте >>В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию. На этот раз сотрудничество с CANVAS предполагает оказание помощи представителям сфер культуры и искусства в адвокатировании независимости институтов культуры и искусства. Кроме того, CANVAS категорически опроверг обвинения СГБ Грузии в том, что он способствует насильственным беспорядкам в Грузии. В официальном заявлении организации говорится, что все ее программы и тренинги, проводимые более чем в 50 странах, основаны на учебной программе по ненасильственной борьбе, которая общедоступна в Интернете. Проведенный в Тбилиси тренинг был направлен на поддержку организаций гражданского общества в Грузии и снабжение их инструментами и знаниями об общественных организациях и позитивной социальной защите перемен, пояснили в CANVAS. По данным СГБ Грузии, большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота. Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. Гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран, заявили в СГБ. Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона". Революции больше не в моде в Грузии – кавказовед >>Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Заговорщики, готовящиеся к свержению государственной власти, рассчитывают на то, что заключение Еврокомиссии по Грузии касательно статуса кандидата в ЕС будет отрицательным, и что они воспользовавшись имеющимися в их распоряжении информационными сетями и с использованием искусственно навешенного на правительство ярлыка "пророссийскости" создадут благодатную почву для поднятия волнений в обществе и последующих беспорядков, отметили в СГБ. Черный день в истории помощи США Грузии – власти ждут разъяснений от USAID>>Для подготовки молодежных групп для вовлечения их в революционный сценарий используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", заявили в СГБ. В СГБ отметили, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы. Вышеуказанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации. Все будут показательно наказаны – премьер о готовящемся госперевороте в Грузии>>Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану" на Украине в 2014 году, отметили в СГБ. Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке планируется закладка и приведение в действие взрывного устройства, чтобы жертвы были как среди участников акции, так и полиции, заявили в СГБ. По данным следствия, в случае осуществления теракта, деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния. В СГБ отметили, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, оон, сгб, георгий вольский