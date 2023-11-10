https://sputnik-georgia.ru/20231110/obse-nedovolen-popravkami-o-novykh-pravilakh-provedeniya-aktsiy-v-gruzii-284143054.html

ОБСЕ недоволен поправками о новых правилах проведения акций в Грузии

ОБСЕ недоволен поправками о новых правилах проведения акций в Грузии

Ограничения на условия и порядок проведения собрания могут регулироваться, когда это необходимо для защиты законных интересов государства, общественности или... 10.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-10T23:31+0400

2023-11-10T23:31+0400

2023-11-10T23:31+0400

новости

грузия

политика

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

обсе

акции протеста

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24732/13/247321392_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_810f02618dbd262aaf9487eed495020a.jpg

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ раскритиковало поправки в закон "О собраниях и манифестациях" и призвало парламент отказаться от их принятия. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 17 октября наложила вето на поправки в закон "О собраниях и манифестациях", касающиеся ужесточения правил на акциях протеста. Уже известно, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерена преодолеть вето. Как говорится в заключение БДИПЧ, подготовленном на основании запроса Народного защитника Грузии, право на свободу мирных собраний признано одной из основ демократического, толерантного и плюралистического общества и несут позитивное обязательство уважать, защищать и способствовать осуществлению права на свободу мирных собраний без дискриминации. Ужесточение правил на акциях протеста в Грузии: депутат назвал реальную цель противников >>"Право на свободу мирных собраний защищает широкий спектр собраний и собраний, включая долгосрочные демонстрации, продолжительные сидячие забастовки и манифестации в стиле "оккупируй", а также включает свободу выбора условий и способа проведения собраний. Участники должны иметь свободу определять, как они хотят донести свое послание, в том числе путем временного возведения конструкций во время собраний, чтобы достичь своей аудитории или иным образом достичь своей цели", - отмечено в заключении. Ограничения на условия и порядок проведения собрания могут регулироваться, когда это необходимо для защиты законных интересов государства, общественности или прав других лиц, при условии, что такое регулирование не связано с содержанием послания собрания и только если оно соответствует с требованиями законности, легитимности, необходимости, соразмерности и недискриминации, предусмотренными международным правом прав человека, отмечает БДИПЧ. Бюро высказало четыре замечания по поводу поправок в грузинский закон. В частности, по мнению БДИПЧ, диапазон оснований, включенных в оправдание предлагаемого нового запрета, таких как широкая ссылка на угрозы любым лицам – без указания характера или неизбежности угроз – или тот факт, что временное сооружение ненужные или не связанные с собранием или демонстрацией, являются широкими и нечетко определены. "Это потенциально может привести к произвольному или дискриминационному применению закона государственными органами, отвечающими за его толкование и реализацию", - считают эксперты. По их мнению, нечеткая трактовка нарушения нормального функционирования предприятия, учреждения или организации не учитывает, что определенный уровень препятствий повседневной жизни, вызванных собраниями, включая временные нарушения дорожного движения и коммерческой деятельности, должны учитываться, если только они не налагают ненужное и непропорциональное бремя на других. Кроме того у БДИПЧ вызвала вопросы причина принятия поправок. "БДИПЧ не в состоянии оценить реальность утверждений об угрозе безопасности, исходящих от службы государственной безопасности. Однако, запрет на возведение временных сооружений, когда они считаются ненужными или не связанными с собранием или демонстрацией, похоже, не преследует ни одну из законных целей, исчерпывающе перечисленных в Европейской конвенции по правам человеке, и, следовательно, представляется необоснованным только на этом основании" - говорится в заключении. По мнению экспертов БДИПЧ, поправки не кажутся необходимыми и пропорциональными преследуемым целям. Эксперты считают, что расплывчато сформулированные основания для запрета на возведение временных сооружений во время собраний, без учета различий между различными способами осуществления права на свободу мирных собраний, ,и исключая любое рассмотрение конкретных обстоятельств каждого собрания, предлагаемые ограничения несоразмерны", - говорится в документе. Кроме того БДИПЧ считает, что требование о демонтаже конкретной временной конструкции, представляющей непосредственную угрозу здоровью или жизни участников собрания или других лиц, или мешающей полиции охранять общественный порядок, было бы наименее ограничительным, чем прямой запрет. и потенциальная конфискация. Кроме того критики подверглось и вводимое поправками в Кодекс административных правонарушение административное заключение. Президент предлагает не вводить новые ограничения на акциях протеста – объяснение вето >>По мнению БДИПЧ такое наказание вместе с конфискацией сооружения и штрафом является несоразмерной мерой наказания и может оказать сдерживающее воздействие на реализацию права на свободу мирных собраний. Также эксперты считают, что поправки носят дискриминационный характер. "Предлагаемые поправки косвенно дискриминируют тех, кто выражает политическое инакомыслие или оппозицию, которые могут быть более склонны использовать манифестации в стиле займи территорию, которые обычно включают в себя возведение временных сооружений, чтобы передать свое послание", - отмечено в документе. Принятые поправки Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что закон полностью соответствует гарантированному Конституцией страны праву на свободу выражения и всего лишь дает полиции полномочия определять, когда такая свобода вредит общественной безопасности. Запрет на установку временных конструкций будет касаться только тех случаев, когда их установка создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста, ее установка не связана с проведением непосредственно акции протеста. Омбудсмен Грузии раскритиковал поправки в закон "О собраниях и манифестациях" >>Кроме того, согласно поправкам, на процедуру демонтажа незаконной конструкции распространятся те же правила, что и при незаконном блокировании дороги. В частности, представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут обязаны решить этот вопрос. Полиция будет иметь право после этого принять установленные законом меры для восстановления порядка. Кроме того, парламент Грузии принял поправки в Кодекс об административных нарушениях, предоставляющие полиции право конфискации спорного предмета. Наказание за нарушение норм закона "О собраниях и манифестациях" останется прежним – штраф в размере 500 лари для участников и 5 тысяч лари для организаторов либо 15 суток заключения. ЕС осуждает насилие, но поддерживает свободу собраний – посол ЕС в Грузии >>Принятие законопроекта депутаты объясняют заявлением Службы государственной безопасности. Согласно заявлению Службы госбезопасности Грузии от 18 сентября, беспорядки планируются в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения Евросоюза по вопросу предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС. В свете вышеизложенного проект поправок не будет соответствовать строгим требованиям международного права, ограничивающим право на свободу мирных собраний. Следовательно, их принятие не должно осуществляться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, обсе, акции протеста