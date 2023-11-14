https://sputnik-georgia.ru/20231114/gruziya-podelilsya-opytom-v-monetarnoy-politike-s-kazakhstanom-i-uzbekistanom-284193122.html

Грузия поделился опытом в монетарной политике с Казахстаном и Узбекистаном

Грузия поделился опытом в монетарной политике с Казахстаном и Узбекистаном

Для Нацбанка Грузии очень важно сотрудничество с Международным валютным фондом в любом формате, заявила и. о. главы регулятора 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T07:32+0400

2023-11-14T07:32+0400

2023-11-14T08:00+0400

экономика

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казахстан

узбекистан

натия турнава

международный валютный фонд

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Представители финансовых рынков и отделов макроэкономики и статистики Национального банка Грузии делятся своим опытом с казахстанскими и узбекскими коллегами по просьбе Международного валютного фонда (МВФ), сообщил Нацбанк Грузии. В Национальном банке Грузии проходит рабочая встреча, организованная Региональным центром развития возможностей Кавказа, Центральной Азии и Монголии (CCAMTAC) МВФ. На встрече, на которой рассматриваются вопросы монетарной политики, принимают участие представители национальных банков Узбекистана и Казахстана. По информации Нацбанка, в рамках проекта МВФ, это еще один случай, когда регулятор не только является бенефициаром технической помощи, но, наоборот, сам предоставляет такую ​​помощь. Нацбанк продолжит смягчать монетарную политику – и. о. главы Нацбанка >>Как заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава, для регулятора очень важно сотрудничество с Международным валютным фондом в любом формате, а семинары, организованные CCAMTAC, являются еще одним доказательством долгосрочного партнерства между Центральным банком и финансовой организацией. Региональный центр развития потенциала Кавказа, Центральной Азии и Монголии (CCAMTAC) Международного валютного фонда – это совместный проект МВФ и 9 стран-членов (Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Программа NASIRA сделает кредиты в Грузии доступнее для бизнеса – глава Нацбанка >>Основная деятельность центра направлена ​​на развитие экономического потенциала региона. Центр начал работать в Алматы в 2021 году и обслуживает страны региона, где проживает более 80 миллионов человек. Сотрудничество с МВФ Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Грузия и МВФ договорились о начале переговоров по восстановлению программы>>Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Нацбанк делает все для восстановления программы МВФ в Грузии – Турнава >>В июле 2023 года МВФ отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. Как ранее заявила Турнава, регулятор делает все для восстановления программы. Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, казахстан, узбекистан, натия турнава, международный валютный фонд, национальный банк грузии