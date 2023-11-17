https://sputnik-georgia.ru/20231117/vzaimovygodnyy-proekt--vitse-premer-gruzii-o-prokladke-energokabelya-v-evropu-284305045.html

Взаимовыгодный проект – вице-премьер Грузии о прокладке энергокабеля в Европу

Взаимовыгодный проект – вице-премьер Грузии о прокладке энергокабеля в Европу

Сейчас решающий этап с точки зрения европейской интеграции Грузии не только политически, но и в сфере энергетики и устойчивого развития, заявил вице-премьер 17.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-17T17:45+0400

2023-11-17T17:45+0400

2023-11-17T17:45+0400

экономика

грузия

новости

леван давиташвили

еврокомиссия

энергетика грузии

грузия - евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/11/284304480_0:1:870:490_1920x0_80_0_0_a74787a0c84b18f50ca2c7d0ca6bf9b8.jpg

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Проект прокладки подводного энергокабеля через Черное море важен не только для Грузии, но и для Евросоюза, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили после встречи с еврокомиссаром по вопросам энергетики в Тбилиси. В четверг стартовал первый энергетический диалог между Евросоюзом и Грузией, в рамках которого Давиташвили уже провел первую встречу с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон. На встрече стороны уделили основное внимание дальнейшему углублению сотрудничества между Европейским Союзом и Грузией в энергетическом секторе, развитию связей, текущим или планируемым реформам в энергетическом секторе Грузии, энергоэффективности и развитию возобновляемых источников энергии. Также разговор коснулся крупных, важных проектов, в том числе проекта Черноморского подводного электрического кабеля. По словам Давиташвили, эта инициатива – это больше, чем просто развитие инфраструктуры, так как проект подводного кабеля – это символ интеграции и взаимосвязи Грузии с Европейским Союзом. "С непосредственным подключением Грузии к энергетической сети ЕС этот кабель не только повысит энергетическую безопасность и разнообразие, но также послужит каналом для обмена возобновляемой энергией и шагом к более стойкому и устойчивому энергетическому будущему для нашего региона", – заявил он. По его словам, в процессе реализации реформ Грузия постоянно получает техническую поддержку от европейских друзей, и это будет продолжаться. Роль Грузии в новой европейской реальности – о чем говорили премьер с еврокомиссаром >>"Мы договорились, что диалог поможет нам надеяться на поддержку на пути реформ", – отметил он. Что касается уже достигнутых результатов, по информации Давиташвили, Грузия уже сблизила свое законодательство с европейским во многих сферах, в том числе в сфере энергоэффективности, ввела новую систему этикетирования энергоэффективности, которая постепенно внедряется. В ходе встречи Давиташвили с еврокомиссаром было отмечено, что начало энергетического диалога на высоком уровне между ЕС и Грузией особенно важно для Грузии с учетом решающего этапа в процессе предоставления статуса кандидата в ЕС. Как отметил вице-премьер, сейчас решающий этап с точки зрения европейской интеграции Грузии не только политически, но и в сфере энергетики и устойчивого развития. Началу первого энергетического диалога на высоком уровне предшествовало интенсивное общение и сотрудничество между ЕС и Грузией в направлении энергетического законодательства, регулирования и энергетической политики, а также улучшения энергетической инфраструктуры. Грузия превращается в многомерный региональный хаб – премьер >>Стороны договорились, что диалог на высоком уровне в сфере энергетики будет проводиться регулярно, каждый год, а в дальнейшем встреча пройдет в Брюсселе. По словам Давиташвили, особо примечательно, что визит еврокомиссара совпадает с историческим решением Еврокомиссии предоставить Грузии статус кандидата. "Эта рекомендация, которую дала комиссия, и я надеюсь, что лидеры стран-членов одобрят это решение на декабрьской встрече и Грузия станет страной-кандидатом на членство в ЕС, чего мы заслужили и заслуживаем своими реформами и решимостью", – сказал он. Кроме того, вице-премьер отметил, что получение статуса возлагает на Грузию новые обязанности и страна начинает новый путь в процессе европейской интеграции, когда нужно сделать больше с точки зрения реформ в разных направлениях. Инвестиции из ЕС Как заявил Давиташвили, правительство делает очень многое для привлечения европейских инвестиций. По его слвоам, Европа была главным инвестором Грузии в 2022 году, при этом инвестиции ЕС составили 49% от общего объема инвестиций. По словам министра экономики, одним из важных движущих факторов экономического роста Грузии являются прямые иностранные инвестиции, а их рост обусловлен благоприятным деловым климатом и бизнес-средой в стране. Давиташвили ожидает рост инвестиций, в том числе, в энергетический сектор. В целях привлечения дополнительных инвестиций в сферу энергетики вице-премьер обсудил с еврокомиссаром новую схему господдержки возобновляемой энергетики – механизм CFD, который отбирает проекты на конкурентных условиях и предлагает ценовую поддержку со стороны государства, создавая гарантии. Электрокабель через Черное море станет новой возможностью для Грузии и Европы – премьер>>CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающей строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия. В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В первом аукционе победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных. На каком этапе реализация проектов строительства новых ГЭС на западе Грузии >>После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВтч энергии, а инвестиции, которые будут осуществлены в эти проекты, в общей сложности превысят 400 миллионов долларов. Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. По словам министра, ведущие европейские энергетические компании находятся в тесном диалоге с Грузией по реализации крупных гидроэнергетических проектов в Грузии, о которых министр обещал рассказать подробнее позже. Инвестиции в Грузию Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию первом полугодии 2023 года вырос на 10,8% по сравнению с январем-июнем 2022 года и составил до 1,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем, по уточненным данным, составил 2,1 миллиарда долларов, что на 67,5% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, леван давиташвили, еврокомиссия, энергетика грузии, грузия - евросоюз