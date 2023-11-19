https://sputnik-georgia.ru/20231119/lider-gruzinskoy-mechty-rasskazal-o-vazhnosti-5-prokhodnogo-barera-na-vyborakh-v-gruzii-284342256.html

Лидер "Грузинской мечты" рассказал о важности 5% проходного барьера на выборах в Грузии

Лидер "Грузинской мечты" рассказал о важности 5% проходного барьера на выборах в Грузии

В условиях пропорциональной системы что-то должно уравновешивать проблему возможной нестабильности политической системы, заявил депутат 19.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-19T23:54+0400

2023-11-19T23:54+0400

2023-11-20T00:25+0400

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единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Главным стабилизатором в выборах по пропорциональной системе является 5% избирательный барьер, который установлен конституцией Грузии и действует в большинстве стран-членов ЕС, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Оппозиция заявляет - большинство партий не смогут преодолеть 5% проходной барьер на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По мнению крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ряда других партий, нижняя граница избирательного барьера должна составлять 2%. Выборы 2024 года будут полностью пропорциональными, проходной барьер составит 5%. По его словам, оппозиция хочет снижения барьера для того, чтобы "Национальному движению" и его партиям-сателлитам вместе удалось получить на выборах примерно такой же процент, как "Грузинской мечте". По мнению Кобахидзе, парламент лишь формально многопартийный, поскольку если исключить нескольких депутатов, то остальная оппозиция представляет собой "коллективное Национальное движение". В "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Между тем, сами партии, кроме "Стратегии Агмашенебели", исключают коалицию с "Нацдвижением" на предстоящих осенью 2024 года парламентских выборах. Сумбур вместо политики >>Кобахидзе подчеркнул, что "Грузинская мечта" обещала снизить барьер только в том случае, если бы в декабре прошлого года Грузия получила статус страны-кандидата ЕС. "Что касается обещания, то оно было условным обещанием и было связано с предоставлением нашей стране статуса кандидата в декабре 2022 года. Тогда конкретные силы блокировали предоставление Грузии статуса кандидата, и это, по сути, было для них посланием", - заявил Кобахидзе. Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" - 20 %. Оппозиция напугана рейтингом "Грузинской мечты" на предстоящих выборах – депутат >>Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи". "Грузинская мечта" убедительно победит на парламентских выборах – Кобахидзе >> У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии. Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Оппозиции в Грузии следует добиться поддержки хотя бы 100 тысяч избирателей – депутат >>Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024