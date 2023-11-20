https://sputnik-georgia.ru/20231120/saakashvili-tak-i-ne-osoznal-chto-sovershil-prestuplenie-7-noyabrya--glava-minyusta-gruzii-284361508.html
Саакашвили так и не осознал, что совершил преступление 7 ноября – глава Минюста Грузии
Саакашвили так и не осознал, что совершил преступление 7 ноября – глава Минюста Грузии
Саакашвили даже не раскаивается в совершенном и пытается в очередной раз оправдать атаку на СМИ, заявил министр 20.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-20T20:34+0400
2023-11-20T20:34+0400
2023-11-20T20:34+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Экс-президент, заключенный Михаил Саакашвили не осознал, какое преступление совершил 7 ноября 2007 года, заявил министр юстиции Рати Брегадзе на брифинге после заседания правительства. На судебном заседании в понедельник по делу о жестоком разгоне акции протеста в Тбилиси 7 ноября 2007 года подсудимый Саакашвили объяснил разгон акции и вторжение в здание телекомпании "Имеди" "беспорядками, которые устроил олигарх Бадри Патаркацишвили". По словам главы Минюста, если кто-то пытается это оправдать, то, конечно, этот человек не имеет ничего общего с современным пониманием демократии. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси. Суд над Саакашвили: экс-президент Грузии сделал громкие политические заявления >>Помимо дела о растрате госсредств, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о незаконном пересечении границы и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани. Детали дела В деле несколько эпизодов: разгон митингующих 7 ноября 2007 года, погром в телекомпании "Имеди" и завладение имуществом миллиардера Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. Предъявленное фигурантам дела обвинение предполагает наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет. По данным следствия, 4 ноября 2007 года в здании МВД состоялось совещание, на котором присутствовали, в том числе, Адеишвили, Кезерашвили и Угулава. На встрече глава МВД Вано Мерабишвили отдал незаконный приказ о расправе над митингующими и применении запрещенных законом средств, чтобы подавить волну протеста в стране. Прерванная речь Саакашвили и недовольные адвокаты – детали из зала суда >>Утром 7 ноября 2007 года у здания парламента в Тбилиси, где голодали оппозиционные лидеры, появились полицейские с дубинками и разогнали протестующих. Это спровоцировало новую волну протеста – количество участников акции на проспекте Руставели стало увеличиваться. Для разгона акции была использована несоразмерная сила и запрещенное законом нелетальное оружие – спецназ расправился с омбудсменом, оппозиционерами, журналистами. Избили также участников акции, которые прятались в разных зданиях, говорится в материалах следствия. В целях предотвращения повторного сбора протестующих с нарушением Конституции и других законов по решению президента Михаила Саакашвили личный состав Вооруженных сил Минобороны во главе с министром Давидом Кезерашвили был переброшен на территорию проспекта Руставели. Если президент помилует Саакашвили, то станет сообщницей его аморальности – Кобахидзе >>Кроме того, по заданию главы МВД Мерабишвили вооруженный спецназ безо всяких законных оснований вторгся на территорию парка Мтацминда, принадлежащего Бадри Патаркацишвили, занял ее и выгнал оттуда работников. Воспользовавшись создавшейся ситуацией, Саакашвили решил устроить рейд в на то время оппозиционной телекомпании "Имеди" и отключить вещание. В день разгона акции по заданию Мерабишвили и Адеишвили силы МВД и Минфина незаконно вторглись в здание "Имеди", разбили оборудование, отключили телесигнал телекомпании, а также оскорбили и избили журналистов и других работников телеканала. Дядя Саакашвили стал объектом критики за слова о раздробленной Грузии >>После этого 19 ноября 2007 года мэр Тбилиси Гиги Угулава подписал указ о расторжении договора об аренде парка Мтацминда, который был заключен с компанией Бадри Паркацишвили ООО "Линкс", якобы по причине отказа платить арендную плату. Кроме того, 19 февраля 2008 года по заданию Кезерашвили при непосредственном участии и воздействии высокопоставленных чиновников военной полиции Минобороны и представителя администрации президента с нарушением закона через нотариуса у доверенного лица Бадри Патаркацишвили отобрали телекомпанию "Имеди" и радио "Имеди". Вещатели оказались в руках Кезерашвили. Также в феврале-марте 2008 года Кезерашвили обманным путем завладел принадлежащей Патаркацишвили компанией (бывшим Руставским металлургическим комбинатом), сказано в материалах следствия.ъПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, бадри патаркацишвили, давид кезерашвили, тбилисский городской суд, рати брегадзе
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, бадри патаркацишвили, давид кезерашвили, тбилисский городской суд, рати брегадзе
Саакашвили так и не осознал, что совершил преступление 7 ноября – глава Минюста Грузии
Саакашвили даже не раскаивается в совершенном и пытается в очередной раз оправдать атаку на СМИ, заявил министр
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Экс-президент, заключенный Михаил Саакашвили не осознал, какое преступление совершил 7 ноября 2007 года, заявил министр юстиции Рати Брегадзе на брифинге после заседания правительства.
На судебном заседании в понедельник по делу о жестоком разгоне акции протеста в Тбилиси 7 ноября 2007 года подсудимый Саакашвили объяснил разгон акции и вторжение в здание телекомпании "Имеди" "беспорядками, которые устроил олигарх Бадри Патаркацишвили".
"Этот человек не осознает, какое преступление он совершил. Более того, он даже не раскаивается в этом и пытается в очередной раз оправдать атаку на СМИ. Конечно, для телекомпании "Имеди" 7 ноября было не чем иным, как жестокой атакой на СМИ в прямом смысле слова", – сказал Брегадзе.
По словам главы Минюста, если кто-то пытается это оправдать, то, конечно, этот человек не имеет ничего общего с современным пониманием демократии.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о растрате госсредств, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о незаконном пересечении границы и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
В деле несколько эпизодов: разгон митингующих 7 ноября 2007 года, погром в телекомпании "Имеди" и завладение имуществом миллиардера Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. Предъявленное фигурантам дела обвинение предполагает наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.
По данным следствия, 4 ноября 2007 года в здании МВД состоялось совещание, на котором присутствовали, в том числе, Адеишвили, Кезерашвили и Угулава.
На встрече глава МВД Вано Мерабишвили отдал незаконный приказ о расправе над митингующими и применении запрещенных законом средств, чтобы подавить волну протеста в стране.
Утром 7 ноября 2007 года у здания парламента в Тбилиси, где голодали оппозиционные лидеры, появились полицейские с дубинками и разогнали протестующих. Это спровоцировало новую волну протеста – количество участников акции на проспекте Руставели стало увеличиваться.
Для разгона акции была использована несоразмерная сила и запрещенное законом нелетальное оружие – спецназ расправился с омбудсменом, оппозиционерами, журналистами. Избили также участников акции, которые прятались в разных зданиях, говорится в материалах следствия.
В целях предотвращения повторного сбора протестующих с нарушением Конституции и других законов по решению президента Михаила Саакашвили личный состав Вооруженных сил Минобороны во главе с министром Давидом Кезерашвили был переброшен на территорию проспекта Руставели.
Кроме того, по заданию главы МВД Мерабишвили вооруженный спецназ безо всяких законных оснований вторгся на территорию парка Мтацминда, принадлежащего Бадри Патаркацишвили, занял ее и выгнал оттуда работников.
Воспользовавшись создавшейся ситуацией, Саакашвили решил устроить рейд в на то время оппозиционной телекомпании "Имеди" и отключить вещание.
В день разгона акции по заданию Мерабишвили и Адеишвили силы МВД и Минфина незаконно вторглись в здание "Имеди", разбили оборудование, отключили телесигнал телекомпании, а также оскорбили и избили журналистов и других работников телеканала.
После этого 19 ноября 2007 года мэр Тбилиси Гиги Угулава подписал указ о расторжении договора об аренде парка Мтацминда, который был заключен с компанией Бадри Паркацишвили ООО "Линкс", якобы по причине отказа платить арендную плату.
Кроме того, 19 февраля 2008 года по заданию Кезерашвили при непосредственном участии и воздействии высокопоставленных чиновников военной полиции Минобороны и представителя администрации президента с нарушением закона через нотариуса у доверенного лица Бадри Патаркацишвили отобрали телекомпанию "Имеди" и радио "Имеди". Вещатели оказались в руках Кезерашвили.
Также в феврале-марте 2008 года Кезерашвили обманным путем завладел принадлежащей Патаркацишвили компанией (бывшим Руставским металлургическим комбинатом), сказано в материалах следствия.ъ