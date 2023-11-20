https://sputnik-georgia.ru/20231120/saakashvili-tak-i-ne-osoznal-chto-sovershil-prestuplenie-7-noyabrya--glava-minyusta-gruzii-284361508.html

Саакашвили так и не осознал, что совершил преступление 7 ноября – глава Минюста Грузии

Саакашвили так и не осознал, что совершил преступление 7 ноября – глава Минюста Грузии

Саакашвили даже не раскаивается в совершенном и пытается в очередной раз оправдать атаку на СМИ, заявил министр 20.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-20T20:34+0400

2023-11-20T20:34+0400

2023-11-20T20:34+0400

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Экс-президент, заключенный Михаил Саакашвили не осознал, какое преступление совершил 7 ноября 2007 года, заявил министр юстиции Рати Брегадзе на брифинге после заседания правительства. На судебном заседании в понедельник по делу о жестоком разгоне акции протеста в Тбилиси 7 ноября 2007 года подсудимый Саакашвили объяснил разгон акции и вторжение в здание телекомпании "Имеди" "беспорядками, которые устроил олигарх Бадри Патаркацишвили". По словам главы Минюста, если кто-то пытается это оправдать, то, конечно, этот человек не имеет ничего общего с современным пониманием демократии. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси. Суд над Саакашвили: экс-президент Грузии сделал громкие политические заявления >>Помимо дела о растрате госсредств, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о незаконном пересечении границы и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани. Детали дела В деле несколько эпизодов: разгон митингующих 7 ноября 2007 года, погром в телекомпании "Имеди" и завладение имуществом миллиардера Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. Предъявленное фигурантам дела обвинение предполагает наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет. По данным следствия, 4 ноября 2007 года в здании МВД состоялось совещание, на котором присутствовали, в том числе, Адеишвили, Кезерашвили и Угулава. На встрече глава МВД Вано Мерабишвили отдал незаконный приказ о расправе над митингующими и применении запрещенных законом средств, чтобы подавить волну протеста в стране. Прерванная речь Саакашвили и недовольные адвокаты – детали из зала суда >>Утром 7 ноября 2007 года у здания парламента в Тбилиси, где голодали оппозиционные лидеры, появились полицейские с дубинками и разогнали протестующих. Это спровоцировало новую волну протеста – количество участников акции на проспекте Руставели стало увеличиваться. Для разгона акции была использована несоразмерная сила и запрещенное законом нелетальное оружие – спецназ расправился с омбудсменом, оппозиционерами, журналистами. Избили также участников акции, которые прятались в разных зданиях, говорится в материалах следствия. В целях предотвращения повторного сбора протестующих с нарушением Конституции и других законов по решению президента Михаила Саакашвили личный состав Вооруженных сил Минобороны во главе с министром Давидом Кезерашвили был переброшен на территорию проспекта Руставели. Если президент помилует Саакашвили, то станет сообщницей его аморальности – Кобахидзе >>Кроме того, по заданию главы МВД Мерабишвили вооруженный спецназ безо всяких законных оснований вторгся на территорию парка Мтацминда, принадлежащего Бадри Патаркацишвили, занял ее и выгнал оттуда работников. Воспользовавшись создавшейся ситуацией, Саакашвили решил устроить рейд в на то время оппозиционной телекомпании "Имеди" и отключить вещание. В день разгона акции по заданию Мерабишвили и Адеишвили силы МВД и Минфина незаконно вторглись в здание "Имеди", разбили оборудование, отключили телесигнал телекомпании, а также оскорбили и избили журналистов и других работников телеканала. Дядя Саакашвили стал объектом критики за слова о раздробленной Грузии >>После этого 19 ноября 2007 года мэр Тбилиси Гиги Угулава подписал указ о расторжении договора об аренде парка Мтацминда, который был заключен с компанией Бадри Паркацишвили ООО "Линкс", якобы по причине отказа платить арендную плату. Кроме того, 19 февраля 2008 года по заданию Кезерашвили при непосредственном участии и воздействии высокопоставленных чиновников военной полиции Минобороны и представителя администрации президента с нарушением закона через нотариуса у доверенного лица Бадри Патаркацишвили отобрали телекомпанию "Имеди" и радио "Имеди". Вещатели оказались в руках Кезерашвили. Также в феврале-марте 2008 года Кезерашвили обманным путем завладел принадлежащей Патаркацишвили компанией (бывшим Руставским металлургическим комбинатом), сказано в материалах следствия.ъПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, бадри патаркацишвили, давид кезерашвили, тбилисский городской суд, рати брегадзе