https://sputnik-georgia.ru/20231127/glava-mid-gruzii-prizval-opponentov-k-sovmestnoy-rabote-nad-usloviyami-evrokomissii-284538787.html

Глава МИД Грузии призвал оппонентов к совместной работе над условиями Еврокомиссии

Глава МИД Грузии призвал оппонентов к совместной работе над условиями Еврокомиссии

Министр призвал оппозицию присоединиться к рабочим группам, чтобы совместными усилиями реализовать рекомендации 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T20:24+0400

2023-11-27T20:24+0400

2023-11-27T20:56+0400

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ираклий гарибашвили

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грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили призвал оппонентов власти принять участие в строительстве европейского будущего страны, поставив государственные позиции выше узких политических интересов, и совместно работать над выполнением условий Еврокомиссии. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. По словам главы МИД, Грузия должна максимально продемонстрировать прогресс в направлении европейской интеграции. "Это сложный процесс, поэтому во многих случаях одних только шагов, предпринятых Грузией, недостаточно, это требует политических решений от наших европейских партнеров", – заявил Дарчиашвили. Министр подчеркнул, что власти торопятся, чтобы страна стала полноправным членом семьи Европейского Союза, поэтому надо максимально реализовать все реформы, которые стоят на повестке дня. Власти Грузии определились с планом действий для получения статуса кандидата в ЕС >>Кроме того, по словам Ильи Дарчиашвили, главным посылом правительства всегда было, есть и будет то, что Грузия должна показывать лучшие результаты на каждых следующих выборах. Министр также призвал оппозицию присоединиться к рабочим группам, чтобы совместными усилиями реализовать рекомендации. Евросовет 15 декабря присвоит Грузии статус кандидата в ЕС – глава МИД >>"Мы активно работаем с Венецианской комиссией и соответствующими международными организациями, чтобы все те реформы, которые мы реализовали в этом направлении, были предприняты революционные шаги, гарантируют, что в Грузии пройдут прозрачные, транспарентные выборы высокого уровня, для чего власти Грузии делают все как практически, так и на законодательном уровне", – заявил министр. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. Председатель парламента Грузии развеял мифы о статусе кандидата в ЕС >>В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз