https://sputnik-georgia.ru/20231127/glava-mid-gruzii-prizval-opponentov-k-sovmestnoy-rabote-nad-usloviyami-evrokomissii-284538787.html
Глава МИД Грузии призвал оппонентов к совместной работе над условиями Еврокомиссии
Глава МИД Грузии призвал оппонентов к совместной работе над условиями Еврокомиссии
Министр призвал оппозицию присоединиться к рабочим группам, чтобы совместными усилиями реализовать рекомендации 27.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-27T20:24+0400
2023-11-27T20:24+0400
2023-11-27T20:56+0400
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илья дарчиашвили
ираклий гарибашвили
еврокомиссия
грузия - евросоюз
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили призвал оппонентов власти принять участие в строительстве европейского будущего страны, поставив государственные позиции выше узких политических интересов, и совместно работать над выполнением условий Еврокомиссии. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. По словам главы МИД, Грузия должна максимально продемонстрировать прогресс в направлении европейской интеграции. "Это сложный процесс, поэтому во многих случаях одних только шагов, предпринятых Грузией, недостаточно, это требует политических решений от наших европейских партнеров", – заявил Дарчиашвили. Министр подчеркнул, что власти торопятся, чтобы страна стала полноправным членом семьи Европейского Союза, поэтому надо максимально реализовать все реформы, которые стоят на повестке дня. Власти Грузии определились с планом действий для получения статуса кандидата в ЕС >>Кроме того, по словам Ильи Дарчиашвили, главным посылом правительства всегда было, есть и будет то, что Грузия должна показывать лучшие результаты на каждых следующих выборах. Министр также призвал оппозицию присоединиться к рабочим группам, чтобы совместными усилиями реализовать рекомендации. Евросовет 15 декабря присвоит Грузии статус кандидата в ЕС – глава МИД >>"Мы активно работаем с Венецианской комиссией и соответствующими международными организациями, чтобы все те реформы, которые мы реализовали в этом направлении, были предприняты революционные шаги, гарантируют, что в Грузии пройдут прозрачные, транспарентные выборы высокого уровня, для чего власти Грузии делают все как практически, так и на законодательном уровне", – заявил министр. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. Председатель парламента Грузии развеял мифы о статусе кандидата в ЕС >>В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз
грузия, новости, политика, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз
Глава МИД Грузии призвал оппонентов к совместной работе над условиями Еврокомиссии
20:24 27.11.2023 (обновлено: 20:56 27.11.2023)
Министр призвал оппозицию присоединиться к рабочим группам, чтобы совместными усилиями реализовать рекомендации
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили призвал оппонентов власти принять участие в строительстве европейского будущего страны, поставив государственные позиции выше узких политических интересов, и совместно работать над выполнением условий Еврокомиссии.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.
"Я призываю их поставить государственные позиции над узкой политической повесткой дня и участвовать в построении европейского будущего этой страны. У них есть возможность вступать в дискуссии, участвовать в обсуждениях. Мы предлагаем им это пространство, чтобы Грузия могла успешно провести реформы. Я верю, что этот наш призыв будет понятен конкретным группам и они возьмут на себя ответственность", – сказал Дарчиашвили.
По словам главы МИД, Грузия должна максимально продемонстрировать прогресс в направлении европейской интеграции.
"Это сложный процесс, поэтому во многих случаях одних только шагов, предпринятых Грузией, недостаточно, это требует политических решений от наших европейских партнеров", – заявил Дарчиашвили.
Министр подчеркнул, что власти торопятся, чтобы страна стала полноправным членом семьи Европейского Союза, поэтому надо максимально реализовать все реформы, которые стоят на повестке дня.
Кроме того, по словам Ильи Дарчиашвили, главным посылом правительства всегда было, есть и будет то, что Грузия должна показывать лучшие результаты на каждых следующих выборах.
Министр также призвал оппозицию присоединиться к рабочим группам, чтобы совместными усилиями реализовать рекомендации.
"Мы активно работаем с Венецианской комиссией и соответствующими международными организациями, чтобы все те реформы, которые мы реализовали в этом направлении, были предприняты революционные шаги, гарантируют, что в Грузии пройдут прозрачные, транспарентные выборы высокого уровня, для чего власти Грузии делают все как практически, так и на законодательном уровне", – заявил министр.
Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года.
Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.