https://sputnik-georgia.ru/20231127/skandalnoe-zayavlenie-predsedatelya-natsvizheniya--meliya-bolshe-ne-yavlyaetsya-chlenom-partii-284518373.html

Скандальное заявление председателя "Нацвижения": Мелия больше не является членом партии

Скандальное заявление председателя "Нацвижения": Мелия больше не является членом партии

Ника Мелия сам решил, что больше не является членом "Нацдвижения", отметил глава партии 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T11:32+0400

2023-11-27T11:32+0400

2023-11-27T11:57+0400

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михаил саакашвили

единое национальное движение

ника мелия

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Бывший председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия больше не числится в ее рядах, заявил глава "Нацдвижения" Леван Хабеишвили. Вопрос исключения Мелия из партии был поднят после того, как 23 ноября 2023 года "Нацдвижение" приняло манифест, который должен был стать символом единства по задумке осужденного экс-президента Грузии, основателя партии Михаила Саакашвили. Мелия и его сторонники на этом собрании, где речь шла об участии партии в парламентских выборах 2024 года, так и не появились. Председатель "Нацдвижения" в прямом эфире, отвечая на письменный вопрос "Числится ли Ника Мелия в рядах "Нацдвижения"? Является ли он или нет формально и официально членом партии?", написал: "Нет, не представляет".Манифест единства как последний гвоздь: план Саакашвили провалился>>При этом лидер партии подчеркнул, что он не исключал Мелия из партии. Сам Мелия никак не комментировал происходящее в партии и вокруг него. Манифест состоит из 11 пунктов, десять из которых – это предвыборные обещания, включая восстановление территориальной целостности, борьбу с "российским олигархом", всеобщее равенство и уважение свобод человека и так далее. "Российским олигархом" оппозиционеры называют основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-премьера Бидзину Иванишвили. Один пункт манифеста касается политики "Нацдвижения". В нем говорится, что все решения, в том числе составление избирательных списков и планов по формированию будущего правительства, будут приняты при непосредственном участии каждого члена партии. В тексте манифеста также сказано, что все подписавшие его соглашаются с лидерством Саакашвили в "Нацдвижении" и с тем, что новые и старые члены партии разделяют ответственность между собой и признают легитимность председателя и политсовета партии. Ранее лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что конфликт в оппозиционной партии принесет пользу правящей силе и даст ей возможность уверенно выиграть выборы. Противостояние в партии О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. Ранее Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". Распад "Нацдвижения" неизбежен – депутат>>Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. Глава парламента Грузии посоветовал оппозиции подготовиться к выборам по нынешним правилам.После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. Последствия раскола Партия "Единое национальное движение" уже пережила один раскол в начале 2017 года. Тогда из-за противостояния внутри партии ее покинули десятки лидеров. После раскола рейтинг партии упал сразу примерно на 10%. Показав результат в 27,11% на парламентских выборах 2016 года, на следующий год партия смогла набрать на местных выборах лишь 17,66%. Число сторонников революции в Грузии за пределами страны уменьшается – политолог>>Вернуться к рейтингу 2016 года партии удалось лишь на выборах 2020 года, а к 2021 партия улучшила свои показатели. Сейчас "Единое национальное движение" снова начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой. Предстоящие выборы Осенью 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы. Это будут первые парламентские выборы полностью по пропорциональной системе, то есть жители страны будут выбирать исключительно партии, которые будут представлять их интересы в парламенте. После выборов 2024 года "Нацдвижение" перестанет существовать как партия – депутат>>Проходной барьер для партий составит 5% и преодолеть его, по предварительным опросам, смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", "Нацдвижение" занимает вторую строчку и разрыв между этими партиями растет с каждым опросом, не в пользу самой крупной оппозиционной силы. При этом партия, набравшая более половины голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры и утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, ника мелия, грузинская мечта - демократическая грузия