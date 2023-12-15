https://sputnik-georgia.ru/20231215/chto-meshaet-doveritsya-salome-zurabishvili-ili-nelegkaya-sudba-prezidentov-v-gruzii-284980770.html

Что мешает довериться Саломе Зурабишвили, или нелегкая судьба президентов в Грузии

Что мешает довериться Саломе Зурабишвили, или нелегкая судьба президентов в Грузии

Факты вещь упрямая: первый президент страны, будучи свергнут, загадочно погиб, напоминает колумнист Sputnik. Второй уцелел, но срок тоже не досидел – даже чаю... 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T17:47+0400

2023-12-15T17:47+0400

2023-12-15T18:11+0400

аналитика

политика

грузия

саломе зурабишвили

ника гварамия

бидзина иванишвили

колумнисты

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В ходе голосования импичмент, правда, не прошел, что, однако, существа проблемы не меняет. Конституционным путем передать полномочия и власть в Грузии удалось только самому, как единодушно подчеркивают политологи, безликому. Бесцветно пришел, бесславно ушел, даже не помыслив баллотироваться на второй срок… Можно ли, придерживаясь этой логики, вынести вердикт, что нынешний грузинский президент – персона не такая уж безликая? Однозначно не ответишь. С одной стороны, Саломе Зурабишвили долго воспринималась во властной иерархии как фигура декоративная, с другой – она вдруг показала не только свой лик, но и коготки. Европейская дипломатическая школа, доверие (чтобы не сказать больше) западных партнеров… Расчет "Мечты", поддержавшей в свое время ее кандидатуру, политологам был понятен. Избирателям, признаться, не очень. Но компромисс был найден. Для правящей верхушки им стал образ строптивой, но в целом безобидной гимназистки. Для населения – открытая протекция тогдашнего премьера и популярного в массах лидера Бидзины Иванишвили. Вопросы возникли сразу же. Воспитанная на традициях пусть изощренной, но рафинированной французской дипломатии президент показала, что неспособна ориентироваться в хаотических перепадах грузинской политики. При всем старании подчеркнуть свои корни, она, родившаяся и выросшая в эмиграции, безнадежно оторвалась от отеческой почвы. Президент Грузии была в авангарде саботажа против статуса кандидата в ЕС – Кобахидзе >>Прежде всего это сказалось в непростых отношениях с таким исключительным для грузинской ментальности феноменом, как язык. Ее нескладные фразы и оговорки немедленно подхватывались прессой и разлетались, как горячие пирожки. Возможно, харизматичному политику их бы простили, но все хорошо знали, как Зурабишвили села в свое кресло, к тому же из-за недостаточного знания национальной специфики многие воспринимали ее как иностранку. Сорвавшиеся невпопад фразы президента часто списывали на недостаточное владение грузинским. Но только ли в плохом знании крылись эти ляпы? Ее неуважительное высказывание, унизившее грузинскую армию, на каком бы языке она его ни озвучила, неминуемо вызвало бы негативную реакцию общества и возмущение военных. А амбициозная попытка стать миротворцем и примирить непримиримые партии изначально вызывала скептические реплики экспертов и журналистов. Тем не менее, критика главы государства, как правило, выражалась в газетных и телевизионных репликах. Всерьез ее "деятельность" не воспринимали ни власть, ни оппозиция. А главное – к ней безлико были настроены избиратели. И хотя появлялись эксперты, которые предостерегали: "Зурабишвили способна на сюрпризы", представители власти, да и в целом политический спектр считали, что строптивость ее не выплеснется за устоявшиеся рамки. Президент Грузии представляет радикальное крыло оппозиции – Каладзе >>Казалось, и сама госпожа Саломе трезво осознает свой реальный вес в обществе, понимая – без "Мечты" ее рейтинг устремится на самое дно. Президентские амбиции сводились лишь к тому, что она с какой-то даже бравадой повторяла: "Бидзина Иванишвили дал мне право действовать независимо". Видимо, не чувствовала, что невольно подчеркивает обратное, безропотно признавая авторитет старшего, как та самая гимназистка. Но в один прекрасный день все внезапно перевернулось с точностью до наоборот. Полная решимости римского легионера, Зурабишвили с открытым забралом кинулась в атаку на "Мечту". А затем и на своего благодетеля… Пресса подробно обсосала последствия метаморфозы президента, так что, думаю, нет нужды снова копаться в причинах, которые подтолкнули ее к этому. К примеру, гадать, доказывая, будто позиция была продиктована европейскими партнерами и связана с некоторыми вольностями в поведении правящей команды. Или ставить в упрек госпоже Саломе, что она не проявила должной благодарности к тем, кто помог ей быть избранной. В политике не всегда оправдано то, что мы поощряем и чего придерживаемся в быту, при личном общении с друзьями и близкими. Образно говоря, как не бывает вечной жизни, так в серьезной политике не может быть вечной любви. Преданность идее, принципам, интересам людей и общества? Да! Верность конкретной персоне или группе индивидов, воплощающих в грузинской действительности партию? С какой стати?! Примечательней другое: cо многими критическими выпадами Зурабишвили трудно не согласиться. Но тогда почему же они, породив скандальный резонанс, не получили достойного отклика среди широкой общественности? Справедливая критика, отражающая ее недовольство и чаяния, не может не вызывать позитивной реакции граждан. Однако есть еще один очень важный фактор – кто и, главное, как ее озвучивает. Люди научилось тонко чувствовать любую фальшь, лицемерие, личную корысть. Не поймите превратно – я далек от мысли, что под давлением конкретных фактов и обстоятельств, идущих вразрез с национальными и государственными интересами, политик не вправе изменить позицию. Но при этом необходимо публично, во всеуслышание признать свои заблуждения и ошибки. Если хотите – покаяться. Вы готовы привести пример, когда кто-либо из грузинских президентов выразил в подобный момент раскаяние и не стал валить вину на других? У президента Грузии нет политического будущего – депутат>>И как, по-вашему, довериться Саломе Зурабишвили? Как не усомниться в ее ангажированности, к примеру, вспомнив, как она настаивала на введении уголовной ответственности журналистов за клевету и оскорбления. Не секрет, что это было связано с Никой Гварамия, который выматерил ее в прямом эфире. А спустя некоторое время она помиловала Гварамия, ничего не объяснив и прикрывшись деполяризацией, в которую никто (смею предположить, что и она сама) не верил. Позволю пояснение. Не исключаю, что Гварамия достоин наказания как фигура политическая и один из руководителей прокуратуры времен Национального движения. Принципиально не разделяю также его хамского стиля поведения и методов работы как журналиста. Но надо отделять зерна от плевел и, добиваясь доверия избирателей, четко расставлять точки над "i". Исключить подозрения, будто журналист был отправлен за решетку по политическим мотивам. А Зурабишвили в процессе его помилования не воспользовалась шансом открыто об этом заявить. Если она искренне разочаровалась в своих благодетелях, могла бы бросить назад подкинутую ими кость – уйти с поста президента. Однако она не только не ушла – зубами ухватилась за него, словно спиной почувствовав: кресло – единственное, что придает ей хоть какой-то вес. Куда при этом подевалась хваленая европейская сдержанность?! Лидер "Грузинской мечты": Зурабишвили – президент "Нацдвижения" >>У нынешнего президента Грузии имеется преимущество перед предшественниками – его свергать не будут, потому что за ним практически нет власти. Но ведь популярность определяет не только и даже не столько власть?! Харизма – свойство личности со всеми присущими ей достоинствами и недостатками. По призыву Адриано Челентано 14 миллионов итальянцев написали в официальных бюллетенях: "Мы против убийства зверей и птиц!", едва не сорвав государственный референдум. Сомневаюсь, что грузины последовали бы примеру Саломе Зурабишвили, заявившей недавно, что она не будет пользоваться услугами авиакомпаний, выполняющих рейсы в направлении северного соседа. Кстати, это тоже своего рода тест. Грузинские политологи, в очередной раз заговорив о "третьей силе", упоминают имя Зурабишвили. Но есть ли у нее шанс претендовать на лидерство в новой оппозиции?.. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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аналитика, политика, грузия, саломе зурабишвили , ника гварамия, бидзина иванишвили, колумнисты