https://sputnik-georgia.ru/20231218/dokhody-gruzii-ot-turizma-vyrosli-v-25-raza--premer-ob-uspekhakh-otrasli-285054052.html

Доходы Грузии от туризма выросли в 2,5 раза – премьер об успехах отрасли

Доходы Грузии от туризма выросли в 2,5 раза – премьер об успехах отрасли

На авиационном рынке Грузии работало 28 компаний в 2012 году, а за 11 лет их число возросло до 50, они выполняют полеты по 67 направлениям, заявил премьер 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T23:56+0400

2023-12-18T23:56+0400

2023-12-19T00:08+0400

экономика

грузия

туризм

ираклий гарибашвили

авиасообщение в грузии

новости

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Доходы Грузии от туризма выросли в 2,5 раза в 2022 году по сравнению с 2012 годом, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе презентации отчета о проделанной правительством работе. Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. Доходы от туризма с начала 2023 года выросли на 29,2% по сравнению с данными трех кварталов 2022 года, на 25,9% по сравнению с тем же периодом допандемийного 2019 года и составили в январе-сентябре текущего года 3,3 миллиарда долларов. По информации премьера, в 2012 году международные аэропорты Грузии обслужили в общей сложности 1,4 миллиона пассажиров, тогда как в текущем году ожидается принять 6,6 миллиона путешественников и 4,4 миллиарда долларов дохода. Кроме того, по его словам, на авиационном рынке Грузии работало 28 компаний в 2012 году, а за 11 лет их число возросло до 50, они выполняют полеты по 67 направлениям. Сколько получит Грузия от туризма в текущем году – прогноз аналитиков >>Гарибашвили подчеркнул и рекорды, достигнутые Кутаисским международным аэропортом, который, по прогнозам, должен обслужить 1,7 миллиона пассажиров в текущем году. Развитие аэропортов Тем не менее, премьер отметил важность еще большего развития аэропортов, напомнив о планах правительства в этом направлении. Об амбициозных планах по превращению Грузии в авиационный хаб Гарибашвили объявил летом 2023 года. В планах правительства расширение существующего Тбилисского международного аэропорта или строительство нового на территории бывшего аэродрома Вазиани, строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кутаиси. Туризм как приоритет для Грузии: сколько власти собираются потратить в 2024 году >>Решение спроектировать и построить новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,5 километра за полтора года в аэропорту Кутаиси премьер озвучил в начале сентября 2023 года. По его словам, пассажиропоток в Кутаисском аэропорту скоро достигнет одного миллиона, поэтому нужно оказать ему соответствующее внимание. Что касается аэропорта в Тбилиси, как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. Правительство хочет развивать такой аэропорт, который будет способствовать развитию грузовых авиаперевозок вслед за развитием пассажирской авиации. Новый аэропорт появится на востоке Грузии – объявлен конкурс >>Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор лучших ведущих архитекторов и групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году. В ходе своего выступления о развитии туризма в Грузии премьер также отметил, что за последние 10 лет в стране открылись 1436 новых гостиниц, в два раза больше по сравнению с 2013 годом, создано до 85 тысяч коек, а инвестиции в сектор составили минимум 2 миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, туризм, ираклий гарибашвили, авиасообщение в грузии, новости