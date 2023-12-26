https://sputnik-georgia.ru/20231226/gruzinskaya-mechta-ne-rasschityvaet-na-sotrudnichestvo-s-oppozitsiey-285258746.html

"Грузинская мечта" не рассчитывает на сотрудничество с оппозицией

"Грузинская мечта" не рассчитывает на сотрудничество с оппозицией

Часть оппозиции назвала "филькиной грамотой" план действий по выполнению рекомендаций, в котором указаны сроки и конкретные ответственные ведомства 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T21:14+0400

2023-12-26T21:14+0400

2023-12-26T21:14+0400

политика

грузия

новости

георгий вашадзе

роман гоциридзе

георгий гахария

еврокомиссия

грузинская мечта - демократическая грузия

грузия - евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/04/250533452_0:111:3244:1936_1920x0_80_0_0_7226253fabfcf103d88462e721781ae8.jpg

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не надеется на то, что представители оппозиции примут активное участие и будут сотрудничать в направлении реализации плана действия по выполнению рекомендаций Еврокомиссии. Часть оппозиции назвала "филькиной грамотой" план действий по выполнению рекомендаций, в котором указаны сроки и конкретные ответственные ведомства. Правительственная комиссия по евроинтеграции 27 ноября утвердила документ и направила в Еврокомиссию. Обнародования документа требовали представители оппозиции. По его словам, правящая команда не может взять на себя ответственность за инклюзивный процесс, однако может создать возможность для обеспечения того, чтобы этот процесс был инклюзивным. "На фоне того, что мы слышим от оппозиции, когда они не проявили никакого интереса к обсуждению того же плана действий, это заставляет меня думать, что этот процесс не будет инклюзивным и активным", – отметил Сарджвеладзе. Документ, опубликованный правительством, нам ни о чем не говорит, заявила депутат от крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Тина Бокучава. По ее словам, это лишь план действий о том, как будут создаваться планы действий в разных направлениях. Обнародован план действий правительства Грузии по выполнению рекомендаций ЕС >>"Это лишь филькина грамота, которая показывает, что у власти нет никакой воли и политического плана для осуществления реформ... Этот т. н. план действий также является инструментом дезинформации, с помощью которого они пытаются обмануть людей, как будто "Грузинская мечта" что-то делает для выполнения рекомендаций Еврокомиссии или сделает это в ближайшие месяцы", – заявила Бокучава. Документ настолько бессодержательный и ничего не дающий, что ясно показывает, что "Грузинская мечта" не хочет полноценного членства в ЕС, заявил в свою очередь лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели", депутат Георгий Вашадзе Недоволен обнародованным документам и оппозиционный депутат Роман Гоциридзе. "У "Грузинской мечты" очень низкий стандарт выполнения рекомендаций, документ сводится к выполнению элементарных вещей", – заявил Гоциридзе. Между тем оппозиционный депутат в партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" Анна Бучукури уверена, что оппозиция, которая не участвовала в рабочих процессах, допустила ошибку. "Я не знаю, собираются ли они совершить ту же ошибку, но наша команда с удвоенной мотивацией будет участвовать в рабочих форматах", – заявила Бучукури. Грузия вступит в ЕС раньше Украины и Молдовы – глава "Грузинской мечты" >>Сотрудничать с правящей командой в процессе реализации рекомендаций также намерена оппозиционный депутат Теона Акубардия."План не обнадеживает. Я собираюсь работать с "Грузинской мечтой" не потому, что я верю в "Грузинскую мечту", а потому, что это наше обязательство. В этом процессе мы должны показать разницу и альтернативу с точки зрения результата, который необходим для реализации этих девяти рекомендаций", – заявила Акубардия. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. Нет никакой финансовой выгоды – Кобахидзе о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС>>В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. Будет ждать, как Турция – политолог о вступлении Грузии в ЕС >>А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, георгий вашадзе, роман гоциридзе, георгий гахария, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз