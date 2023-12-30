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Самые читаемые темы на сайте Sputnik Грузия в 2023 году

Самые читаемые темы на сайте Sputnik Грузия в 2023 году

В топ тем попал скандал, связанный с инициированием нового закона "О прозрачности иностранного влияния" 30.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-30T13:06+0400

2023-12-30T13:06+0400

2023-12-30T13:48+0400

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национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Трагедия на высокогорном курорте Шови, страсти вокруг осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, скандальный законопроект об "иноагентах" и массовые беспорядки, натянутые отношения с Киевом, музыка и многое другое попали в топ самых читаемых тем на сайте Sputnik Грузия в 2023 году. "Коктейли Молотова", безвиз с Россией и многое другое – Грузия в 2023 году>>Самой читаемой темой в уходящем году было стихийное бедствие на знаменитом высокогорном курорте Шови, где днем 3 августа сошел оползень и унес жизни 32 человек. Оползень практически полностью уничтожил этот курорт, расположенный в регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.Некоторые эксперты утверждали, что причиной случившегося был длительный застой водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали и что в случае наличия системы раннего предупреждения можно было бы своевременно эвакуировать и тем самым спасти людей. Проведенное Национальным агентством окружающей среды исследование категорически опровергло данную версию. В документе говорится, что оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.Спрогнозировать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут, пояснили в Агентстве. В топе тем также оказался скандал, связанный с инициированием нового закона "О прозрачности иностранного влияния", который должен был обеспечить прозрачность финансирования СМИ и НПО. Противники инициативы увидели в ней попытку властей расправиться с неправительственными организациями, что, по их словам, является прямым отклонением от прозападного курса. Более того, часть оппозиции и неправительственных организаций назвала законопроект "российским законом". Позже об этом же заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Поднявшийся ажиотаж перерос в массовые акции протеста и беспорядки 7-9 марта. Митингующие кидали в полицейских камни, "коктейль Молотова" и другие предметы, а полиция применяла водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. В итоге инициатива была отозвана. Еще одной самой читаемой темой в 2023 году были события вокруг осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и, в частности, суд по вопросу его освобождения по состоянию здоровья. Адвокаты Саакашвили даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Самые читаемые материалы по теме Одной из самых громких и самых читаемых тем на сайте Sputnik Грузия были обвинения правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в адрес оппозиции в том, что они только и ищут возможность для провоцирования волнений, чтобы путем революции сменить власти, настаивающие на необходимости сохранения мира в Грузии, и втянуть страну в войну. Самые читаемые материалы по теме В топ самых читаемых тем попали до предела ухудшившиеся отношения между Грузией и Украиной после начала конфликта в феврале 2022 года. Власти Украины систематически критиковали грузинское руководство за отказ вводить санкции против России и обвиняли в оказании помощи России в обходе санкций Запада.Кроме того, представители Украины, в том числе секретарь Совета Нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, не раз призывали Грузию к открытию второго фронта. В ответ лидеры "Грузинской мечты" говорили, что до тех пор, пока эта партия находится у власти, она не допустит открытия второго фронта. Самые читаемые материалы по теме

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грузия, новости, обзоры, шови, сша, киев, михаил саакашвили, келли дегнан, национальное агентство окружающей среды