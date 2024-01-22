https://sputnik-georgia.ru/20240122/finansirovanie-gruzinskikh-npo-tayvanskimi-organizatsiyami-nepriemlemo-dlya-vlasti---deputat-285815916.html
Финансирование грузинских НПО тайваньскими организациями неприемлемо для власти – депутат
Финансирование грузинских НПО тайваньскими организациями неприемлемо для власти – депутат
Власти Грузии неоднократно заявляли о решительной поддержке принципа единого Китая 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T14:30+0400
2024-01-22T14:30+0400
2024-01-22T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Финансирование грузинских НПО тайваньскими организациями несовместимо с жизненными интересами Грузии, и власти не потерпят этого ни при каких обстоятельствах, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе журналистам. На днях глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что НПО экс-министра обороны Грузии Тины Хидашели "Гражданская идея" финансируются тайваньскими организациями. По его словам, антикитайская деятельность, которую ведет Хидашели, противоречит интересам Грузии. Спикер также попросил журналистов поинтересоваться у Хидашели, поддерживает ли она территориальную целостность Китая. Что касается интересов Грузии, то, по словам депутата, это уважение к вопросу территориальной целостности Грузии и наличие максимально партнерских отношений с Китаем. По словам депутата, любое заявление, любой вид деятельности, не совместимый с этими приоритетами, категорически неприемлем. Среди тайваньских организаций, которые финансируют "Гражданскую идею" Хидашели" – Демократический фонд Тайваня, который занимается расширением участия Тайваня в глобальном демократическом движении, а также Doublethink Lab, цель которой в "исследовании вредоносных китайских операций влияния и кампаний дезинформации".Хидашели пока не комментировала вопрос, связанный с финансированием ее НПО.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. С тех пор Тайвань управляется собственной администрацией.Премьер Грузии выразил решительную поддержку принципу единого Китая>>На прошлой неделе делегация во главе с лидером правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклием Кобахидзе провела ряд важных встреч на высшем уровне в Китае. Лидеры партии заявили о важности партнерских отношений с Китаем и осуществлении идеи Среднего коридора. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день Средний коридор является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Власти Грузии придают огромное значение развитию Среднего коридора, в котором Китай играет огромную роль. В правящей партии ранее заявили, что Грузия не сможет выполнять функцию Среднего коридора без интенсивных торговых связей и хороших отношений с Китаем.Отношения Грузии с КитаемГрузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Соглашение о свободной торговле между странами вступило в силу в январе 2018 года.Китай входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот между странами в январе-ноябре 2023 года составил 1,5 миллиарда долларов, на 9,5% меньше по сравнению с отчетным периодом 2022 года. За 11 месяцев 2023 года экспорт из Грузии в Китай снизился на 57,1% и составил 283,4 миллиона долларов. Импорт из Китая в Грузию вырос на 21,4% и составил более 1,2 миллиарда долларов.Грузия и Китай имеют большой потенциал для сотрудничества – шанхайский чиновник>>Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, за три квартала 2023 года число визитов граждан Китая в Грузию составило 33 014, более чем в шесть раз больше (+526%), чем в январе-сентябре 2022 года, и на 5,4% меньше, чем в течение трех кварталов 2019 года (периода до пандемии COVID-19).В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между странами было сделано во время рабочего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Китай.Власти Грузии назвали это историческим решением на благо обеих стран и отметили, что рассчитывают на внушительный рост китайских инвестиций.Власти Грузии сделают все, чтобы стать связующим звеном между Европой и Азией – глава МИД >>Оппозиционеры в свою очередь увидели в установлении стратегического партнерства с Китаем риски для отношений Грузии с Западом. Они призвали власти выстраивать отношения с Китаем с осторожностью – развивать экономические связи, но ни в коем случае не сближаться политически.Власти страны настаивают на том, что прозападный внешнеполитический курс Грузии является неизменным и при этом Грузии есть что предложить Западу. К примеру, то, что страна является частью Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), который стал особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тайвань, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, китай, тинатин хидашели
грузия, политика, новости, тайвань, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, китай, тинатин хидашели
Финансирование грузинских НПО тайваньскими организациями неприемлемо для власти – депутат
14:30 22.01.2024 (обновлено: 14:44 22.01.2024)
Власти Грузии неоднократно заявляли о решительной поддержке принципа единого Китая
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Финансирование грузинских НПО тайваньскими организациями несовместимо с жизненными интересами Грузии, и власти не потерпят этого ни при каких обстоятельствах, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе журналистам.
На днях глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что НПО экс-министра обороны Грузии Тины Хидашели "Гражданская идея" финансируются тайваньскими организациями. По его словам, антикитайская деятельность, которую ведет Хидашели, противоречит интересам Грузии. Спикер также попросил журналистов поинтересоваться у Хидашели, поддерживает ли она территориальную целостность Китая.
"Для нас все это несовместимо с жизненными интересами нашей страны, поэтому мы не можем этого терпеть ни при каких обстоятельствах", – заявил глава парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции.
Что касается интересов Грузии, то, по словам депутата, это уважение к вопросу территориальной целостности Грузии и наличие максимально партнерских отношений с Китаем.
"Грузия имеет свою независимую повестку дня и интересы, которые отличаются от многих НПО и частных лиц, работающих в гражданском секторе. Главный жизненный интерес Грузии – это уважение территориальной целостности Грузии всеми субъектами, в международном масштабе и на международном уровне, и в то же время, насколько это возможно, иметь хорошие партнерские отношения с Китаем", – сказал Сарджвеладзе.
По словам депутата, любое заявление, любой вид деятельности, не совместимый с этими приоритетами, категорически неприемлем.
"За всем этим стоит конкретный корыстный интерес, в данном случае финансирование со стороны Тайваня", – сказал Сарджвеладзе.
Среди тайваньских организаций, которые финансируют "Гражданскую идею" Хидашели" – Демократический фонд Тайваня, который занимается расширением участия Тайваня в глобальном демократическом движении, а также Doublethink Lab, цель которой в "исследовании вредоносных китайских операций влияния и кампаний дезинформации".
Хидашели пока не комментировала вопрос, связанный с финансированием ее НПО.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. С тех пор Тайвань управляется собственной администрацией.
На прошлой неделе делегация во главе с лидером правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклием Кобахидзе провела ряд важных встреч на высшем уровне в Китае. Лидеры партии заявили о важности партнерских отношений с Китаем и осуществлении идеи Среднего коридора.
Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день Средний коридор является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией.
Власти Грузии придают огромное значение развитию Среднего коридора, в котором Китай играет огромную роль. В правящей партии ранее заявили, что Грузия не сможет выполнять функцию Среднего коридора без интенсивных торговых связей и хороших отношений с Китаем.
Отношения Грузии с Китаем
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Соглашение о свободной торговле между странами вступило в силу в январе 2018 года.
Китай входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот между странами в январе-ноябре 2023 года составил 1,5 миллиарда долларов, на 9,5% меньше по сравнению с отчетным периодом 2022 года. За 11 месяцев 2023 года экспорт из Грузии в Китай снизился на 57,1% и составил 283,4 миллиона долларов. Импорт из Китая в Грузию вырос на 21,4% и составил более 1,2 миллиарда долларов.
Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, за три квартала 2023 года число визитов граждан Китая в Грузию составило 33 014, более чем в шесть раз больше (+526%), чем в январе-сентябре 2022 года, и на 5,4% меньше, чем в течение трех кварталов 2019 года (периода до пандемии COVID-19).
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.
Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между странами было сделано во время рабочего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Китай.
Власти Грузии назвали это историческим решением на благо обеих стран и отметили, что рассчитывают на внушительный рост китайских инвестиций.
Оппозиционеры в свою очередь увидели в установлении стратегического партнерства с Китаем риски для отношений Грузии с Западом. Они призвали власти выстраивать отношения с Китаем с осторожностью – развивать экономические связи, но ни в коем случае не сближаться политически.
Власти страны настаивают на том, что прозападный внешнеполитический курс Грузии является неизменным и при этом Грузии есть что предложить Западу. К примеру, то, что страна является частью Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), который стал особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу.