https://sputnik-georgia.ru/20240122/kitay-yavlyaetsya-primerom-dlya-gruzii--lider-gruzinskoy-mechty-o-vizite-v-pekin-285808408.html

Китай является примером для Грузии – лидер "Грузинской мечты" о визите в Пекин

Китай является примером для Грузии – лидер "Грузинской мечты" о визите в Пекин

Готовность китайской стороны к сотрудничеству дает надежду на увеличение инвестиций из этой страны, заявил лидер правящей партии 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T09:01+0400

2024-01-22T09:01+0400

2024-01-22T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Китай за последние годы добился большого прогресса с экономической точки зрения, что является примером для Грузии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Делегация правящей партии Грузии во главе с председателем совершила визит в Китай, где провела встречи на высшем уровне. Визит депутатов "Грузинской мечты" в КНР продлился с 15 по 20 января. По словам лидера правящей партии, в ходе визита речь шла о конкретных деталях, реализации конкретных инфраструктурных проектов, в частности, о важности порта Анаклия для дальнейшего развития транзитной функции Грузии, в чем напрямую заинтересован Китай. "Есть вполне конкретные перспективы сотрудничества, которые следует максимально использовать", – отметил Ираклий Кобахидзе. Строительство глубоководного порта Анаклия на побережье Черного моря планируется начать в 2024 году. Китай поделился с Грузией опытом >>Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. В феврале 2023 года был объявлен конкурс по отбору частного партнера, и уже в июне были получены заявки от четырех компаний. В следующий этап прошли две компании, которые удовлетворяли квалификационным требованиям – швейцарско-люксенбургская компания и китайско-сингапурский консорциум. Кандидатам был предоставлен срок до 19 февраля 2024 года для подачи своих предложений Грузия и Китай имеют большой потенциал для сотрудничества – шанхайский чиновник>>По словам председателя "Грузинской мечты", готовность китайской стороны к сотрудничеству дает надежду на увеличение инвестиций из этой страны. "Визит дает нам очень прочную основу для оптимизма", – сказал Кобахидзе. Отношения Грузии с Китаем Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Китай входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот между странами в январе-ноябре 2023 года составил 1,5 миллиарда долларов, на 9,5% меньше по сравнению с отчетным периодом 2022 года. За 11 месяцев 2023 года экспорт из Грузии в Китай снизился на 57,1% и составил 283,4 миллиона долларов. Импорт из Китая в Грузию вырос на 21,4% и составил более 1,2 миллиарда долларов. Власти Грузии сделают все, чтобы стать связующим звеном между Европой и Азией – глава МИД >>Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, за три квартала 2023 года число визитов граждан Китая в Грузию составило 33 014, более чем в шесть раз больше (+526%), чем в январе-сентябре 2022 года, и на 5,4% меньше, чем в течение трех кварталов 2019 года (периода до пандемии COVID-19). В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, китай, пекин