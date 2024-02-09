https://sputnik-georgia.ru/20240209/rossiya-lider-po-postavkam-topliva-v-gruziyu---agentstvo-konkurentsii-286224551.html

Агентство конкуренции: Россия – лидер по поставкам топлива в Грузию

Агентство конкуренции: Россия – лидер по поставкам топлива в Грузию

Доля трех крупнейших экономических агентов-импортеров в общем объеме импорта составляет 54% 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T18:26+0400

2024-02-09T18:26+0400

2024-02-09T19:35+0400

грузия

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цены на топливо

агентство конкуренции грузии

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Наибольший объем топлива импортирован в Грузию из России в 2023 году, говорится в промежуточном отчете по мониторингу рыка топлива Агентства конкуренции и защите потребителей. Цель исследования рынка автомобильного топлива – изучение конкурентного поведения крупных продавцов на топливном рынке и его соответствия антимонопольному законодательству. Согласно отчету, 54 экономических агента импортировали в страну 1,5 миллиарда литров бензина и дизельного топлива. Наибольший объем импортирован из РФ (62,5%), за ней следуют Румыния (15,3%) и Болгария (9,4%). Россия остается крупнейшим поставщиком топлива в Грузию >>По оценке агентства, уровень импорта на рынке умеренно концентрированный, а доминирующей компании, импортирующей топливо в Грузию, не зафиксировано. Также здесь нет места одному из компонентов, необходимых для существования группового доминирования, в виде долей рынка. Доля трех крупнейших экономических агентов-импортеров в общем объеме импорта составляет 54%, пяти импортеров – 67%. По данным агентства, в 2023 году на розничном рынке 378 компаний управляли 1 194 АЗС. В октябре ожидается рост цен на топливо – глава агентства конкуренции Грузии >>На розничном рынке топлива первое полугодие 2023 года характеризовалось тенденцией снижения цен, тогда как второе полугодие характеризовалось ростом цен – аналогично в основных европейских странах, поставляющих топливо в Грузию (Румыния, Болгария). В частности, в первом полугодии цена топлива марки "регуляр" снизилась на 50-70 тетри за литр, на "премиум" – на 50-60 тетри, а на "дизель", включая август – на 75-90 тетри. Во второй половине 2023 года в Грузии максимальная цена была зафиксирована в октябре, а в сентябре – в Румынии и Болгарии. После максимальной отметки цена в Грузии снизилась в среднем на 15 тетри за литр, а в Румынии и Болгарии – на 30 тетри. Во второй половине 2023 года с ростом розничных цен увеличилась разница между розничными ценами крупных компаний и мелких сетей. Сколько нефти добыли в Грузии – данные статистики >>В октябре-декабре в случае крупных компаний по сравнению с предыдущим периодом наблюдается увеличение надбавки к цене. "Это может быть связано с запасами топлива и/или сокращением импорта дешевого топлива из РФ. Однако необходимо учитывать тот факт, что часть крупных компаний работает только с европейским топливом, поэтому в случае с европейским топливом имеет место увеличение надбавки к цене", – говорится в сообщении. Согласно отчету, в январе 2024 года также наблюдается снижение розничных цен. По оценке Агентства, процессы, происходящие на рынке в части изменения розничных цен, в основном соответствовали процессам, происходящим на местных рынках основных стран-поставщиков топлива (Румыния, Болгария) в тот же период. Предпосылок для повышения цен на бензин нет – Агентство конкуренции >>В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть импортируют напрямую. На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 2,89-3,19 лари за литр, регуляр – 2,99-3,03 лари за литр, супер – 3,64-3,69 лари за литр, евро дизель – 3,30-3,44 за литр, дизель – 2,89-3,29 лари за литр. Курс лари к доллару – 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, россия, экономика, бензин, цены, цены на топливо, агентство конкуренции грузии