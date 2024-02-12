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Разыскиваемый Интерполом гражданин Албании будет ждать экстрадиции в грузинской тюрьме
Разыскиваемый Интерполом гражданин Албании будет ждать экстрадиции в грузинской тюрьме
Прокуратура Грузии проведет соответствующие правовые процедуры для экстрадиции задержанного в Германию 12.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-12T16:53+0400
2024-02-12T16:53+0400
2024-02-12T16:53+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал в качестве меры пресечения для разыскиваемого Германией по красному циркуляру Интерпола гражданина Албании, задержанного на территории Грузии в рамках дела о мошеннических колл-центрах, трехмесячное экстрадиционное заключение, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Гражданин Албании разыскивался в рамках расследования фактов отмывания денег и множества эпизодов мошенничества, совершенных организованной преступной группой. Разыскиваемый гражданин иностранного государства занимал высокий пост в организованной преступной группе и возглавлял группу, состоящую из более чем 50 человек. Отмывание миллионов при помощи колл-центров в Грузии – задержанные останутся в тюрьме >>С позиции менеджера по поддержке клиентов он занимался распространением и дальнейшей поддержкой всего портфеля электронных продуктов и услуг, предназначенных для совершения транснациональных преступлений, от бесперебойной работы которых зависела деятельность мошеннических колл-центров, действующих из разных стран. В результате преступной деятельности число выявленных пострадавших, проживающих только на территории Баварии, превышает тысячу человек, а сумма ущерба – более 42 миллионов евро. Прокуратура Грузии вышла на новые преступные колл-центры? >>Прокуратура Грузии проведет соответствующие правовые процедуры для экстрадиции задержанного в Германию. В начале февраля прокуратура Грузии задержала семерых членов преступной группы по обвинению в организации мошеннических колл-центров. Дело колл-центров В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры. По утверждению "Грузинской мечты", Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти. Борьба с преступными колл-центрами: прокуратура Грузии отчиталась о проделанной работе >>Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" выступила с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте по вопросу колл-центров. Идею создания комиссии поддержали в том числе и в "Нацдвижении". Однако в правящей партии выступили против. По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, Кезерашвили единственный, кто заинтересован в том, чтобы заранее знать о ходе расследования. Оппозиция пытается перекрыть скандал с преступными колл-центрами – Гарибашвили>>Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, интерпол, албания, генеральная прокуратура грузии, бавария, экстрадиция
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, интерпол, албания, генеральная прокуратура грузии, бавария, экстрадиция
Разыскиваемый Интерполом гражданин Албании будет ждать экстрадиции в грузинской тюрьме
Прокуратура Грузии проведет соответствующие правовые процедуры для экстрадиции задержанного в Германию
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал в качестве меры пресечения для разыскиваемого Германией по красному циркуляру Интерпола гражданина Албании, задержанного на территории Грузии в рамках дела о мошеннических колл-центрах, трехмесячное экстрадиционное заключение, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Гражданин Албании разыскивался в рамках расследования фактов отмывания денег и множества эпизодов мошенничества, совершенных организованной преступной группой.
Разыскиваемый гражданин иностранного государства занимал высокий пост в организованной преступной группе и возглавлял группу, состоящую из более чем 50 человек.
С позиции менеджера по поддержке клиентов он занимался распространением и дальнейшей поддержкой всего портфеля электронных продуктов и услуг, предназначенных для совершения транснациональных преступлений, от бесперебойной работы которых зависела деятельность мошеннических колл-центров, действующих из разных стран.
В результате преступной деятельности число выявленных пострадавших, проживающих только на территории Баварии, превышает тысячу человек, а сумма ущерба – более 42 миллионов евро.
Прокуратура Грузии проведет соответствующие правовые процедуры для экстрадиции задержанного в Германию.
В начале февраля прокуратура Грузии задержала семерых членов преступной группы по обвинению в организации мошеннических колл-центров.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры.
По утверждению "Грузинской мечты", Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти.
Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице.
Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" выступила с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте по вопросу колл-центров. Идею создания комиссии поддержали в том числе и в "Нацдвижении". Однако в правящей партии выступили против. По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, Кезерашвили единственный, кто заинтересован в том, чтобы заранее знать о ходе расследования.
Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.