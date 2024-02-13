https://sputnik-georgia.ru/20240213/delo-o-gibeli-podrostka-v-parke-vake-osuzhdennomu-zamenili-tyurmu-na-domashniy-arest-286296803.html
Дело о гибели подростка в парке Ваке: осужденному заменили тюрьму на домашний арест
Дело о гибели подростка в парке Ваке: осужденному заменили тюрьму на домашний арест
Обвиняемый был осужден за менее тяжкое преступление и отбыл треть срока наказания, поэтому законодательством предусмотрена такая мера 13.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-13T20:24+0400
2024-02-13T20:24+0400
2024-02-13T20:26+0400
грузия
новости
происшествия
специальная пенитенциарная служба
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262007544_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_5493c101daa5dfb7d8ffbc226f33f5f1.jpg
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Трехлетнее заключение замглавы Службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Геогргию Вахтангашвили, осужденному за служебную халатность по делу о гибели Мариты Мепаришвили в парке Ваке, заменили домашним арестом и специальным электронным наблюдением, решение приняла соответствующая комиссия Департамента исполнения наказаний. Трагедия в парке Ваке произошла 13 октября 2022 года. Троих детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. Спасти удалось лишь двоих. По делу были задержаны девять человек, в том числе бывший глава службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гиги Гигашвили, его заместитель Георгий Вахтангашвили и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе. По словам адвоката Кахи Церетели, его клиент был осужден за менее тяжкое преступление и отбыл треть срока наказания, поэтому законодательством предусмотрена такая мера. Начальник Вахтангашвили, Гига Гигашвили, был арестован по той же статье и приговорен к трем годам тюрьмы, однако его дело выделено в отдельное производство. Директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе получил шесть лет тюрьмы. Ему было предъявлено обвинение в некачественном выполнении работ, что привело к гибели одного и нанесению вреда здоровью двоим людям, а также в использовании поддельных официальных документов, что привело к значительному ущербу. Делопроизводитель компании "Гринсервис +" Бека Мургвлиани, обвиняемый в халатности, которая привела к гибели человека, был приговорен к трем годам лишения свободы. Дело о гибели подростка в парке Ваке – суд вынес два обвинительных приговора >>Сотрудник компании "Гринсервис +" Дэви Кахоидзе, обвиняемый в поощрении изготовления поддельного официального документа, был приговорен к трем годам тюрьмы. Директор компании "Мшен-эксперти" Нугзар Китиашвили и эксперт компании Давид Тушишвили получили по 3,5 года тюрьмы за изготовление и реализацию поддельного официального документа, что привело к значительному ущербу. Представитель компании "Нью метал дизайн" (субподрядчик "Гринсервис +") Лаша Чигиташвили, обвиняемый в халатности, которая привела к гибели человека, получил три года тюрьмы. Суд вынес приговор обвиняемым по делу о гибели подростка в фонтане парка Ваке в Тбилиси >>Что касается сварщиков, которых наняла компания "Нью метал дизайн", один из братьев Георгий Гобеджишвили получил четыре года тюрьмы, а второй, Валерий Гобеджишвили, признан невиновным. Детали дела Согласно материалам дела, 22 октября 2021 года служба охраны окружающей среды мэрии Тбилиси и ООО "Гринсервис+" заключили договоры о ремонте фонтанов и каскада на территории парка Ваке. Согласно договору, "Гринсервис+" до подписания акта сдачи-приемки должна была представить заключение, выданное Национальный бюро экспертизы или аккредитованным лицом, исполнительный чертеж фактически организованной электросети, а также документацию, подтверждающую замеры контуров заземления и безопасность. В период проведения работ "Гринсервис+" представила в городскую службу охраны окружающей среды мэрии Тбилиси изменения в поддельный проект, в котором не были соблюдены правила безопасности при монтаже электрооборудования. Гибель подростка в парке Ваке – Каладзе заступился за своих заместителей>>В 2022 году между глава городской службы мэрии и директор ООО "Гринсервис+" подписали соглашения, а также внесли изменения в договор, согласно которым уже утвержденный проект был изменен без необходимого экспертного заключения. В августе 2022 года "Гринсервис+" завершила часть работ по ремонту фонтанов и каскада, которые были выполнены некачественно и не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья людей. После этого "Гринсервис+" заключила договор с "Мшен-эксперти" о составлении заключения. Директор и эксперт "Мшен-эксперти" исследовали лишь соответствие стоимости фактически выполненных работ затратам. Они не исследовали соответствие работ действующим строительным нормам и правилам. Директор и эксперт "Мшен-экперти" подготовили проект заключения, после чего сотрудник "Гринсервис+" уговорил их внести в заключение ложные данные, а именно, будто они изучили соответствие работ действующим строительным нормам. Это фальшивое заключение директор "Гринсервис+" и представил в городскую службу охраны окружающей среды мэрии для подписания акта сдачи-приемки. Руководитель службы охраны окружающей среды мэрии халатно отнесся к возложенным на него обязательствам и принял выполненные работы без обязательных документов (исполнительный чертеж фактически организованной электросети, а также документация, подтверждающая замеры контуров заземления и безопасность). В результате во внутреннем бассейне фонтана было установлено управляющее оборудование на 220 вольт, а кабели не были проложены в трубах с соответствующей защитой. При этом не было реле, которое в случае утечки электроэнергии обеспечило бы автоматическое отключение питания. Также не был заземлен защитный колпак (решетка) насоса. "Эта трагедия меня уничтожила" - Каладзе о гибели подростка в парке Ваке>>По данным следствия, несмотря на то, что первоначальный проект не соответствовал нормам безопасности, насосы должны были находиться за пределами бассейна фонтана, и в таком случае утечки электроэнергии непосредственно с кабелей двигателей насосов не могло произойти. Во втором проекте насосы были перенесены в бассейн. Трагедия произошла 13 октября 2022 года. У подростков, пришедших на территорию парка Ваке, во время игры в бассейн фонтана упал мяч. Двое подростков Андриа Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе полезли в бассейн фонтана за мячом, который упал туда во время игры. Обоих ударило током, так как под водой оказался поврежденный электрокабель. Подросткам стало плохо и они упали в бассейн. Током ударило и Мариту Мепаришвили, которая полезла в бассейн, чтобы помочь друзьям. Из бассейна фонтана детей вытащил садовник Деви Мезурнишвили. Их отвезли в больницу, но спасти удалось лишь двоих. Марита Мепаришвили скончалась в больнице. В ходе следствия также выяснилось, что в 2020 году служба охраны окружающей среды мэрии Тбилиси заключила договор с компанией LMC о разработке проектной документации для проведения в дальнейшем работ по восстановлению фонтанов и каскада в парке Ваке. После составления проекта LMC обратилась к компании "Экспертиза, строительство, дизайн", чтобы та установила соответствие проектно-сметной документации по восстановлению фонтанов и каскада с действующими документами технического регулирования и составила экспертное заключение. Инженер-конструктор ООО "Экспертиза, строительство, дизайн" 15 сентября 2020 года и 2 июня 2021 года подготовил фальшивый отчет инспектирования, согласно которому объект якобы был составлен с соблюдением строительных норм и норм безопасности. В качестве экспертов, которые провели инспекцию, он указал восемь человек, которые никогда не работали в компании "Экспертиза, строительство, дизайн", следовательно и в проверке участия они не принимали. На деле вместо восьми экспертов под документом поставил подпись инженер-конструктор ООО "Экспертиза, строительство, дизайн" и предоставил представителям LMC фальшивые заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262007544_0:0:1529:1147_1920x0_80_0_0_8129d922519a3e12f32330ca4753f8de.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, специальная пенитенциарная служба
грузия, новости, происшествия, специальная пенитенциарная служба
Дело о гибели подростка в парке Ваке: осужденному заменили тюрьму на домашний арест
20:24 13.02.2024 (обновлено: 20:26 13.02.2024)
Обвиняемый был осужден за менее тяжкое преступление и отбыл треть срока наказания, поэтому законодательством предусмотрена такая мера
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Трехлетнее заключение замглавы Службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Геогргию Вахтангашвили, осужденному за служебную халатность по делу о гибели Мариты Мепаришвили в парке Ваке, заменили домашним арестом и специальным электронным наблюдением, решение приняла соответствующая комиссия Департамента исполнения наказаний.
Трагедия в парке Ваке произошла 13 октября 2022 года. Троих детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. Спасти удалось лишь двоих. По делу были задержаны девять человек, в том числе бывший глава службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гиги Гигашвили, его заместитель Георгий Вахтангашвили и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе.
По словам адвоката Кахи Церетели, его клиент был осужден за менее тяжкое преступление и отбыл треть срока наказания, поэтому законодательством предусмотрена такая мера.
"Его приговорили к трем годам, он отсидел год и три месяца, остальное он отсидит дома", – сказал Церетели.
Начальник Вахтангашвили, Гига Гигашвили, был арестован по той же статье и приговорен к трем годам тюрьмы, однако его дело выделено в отдельное производство.
Директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе получил шесть лет тюрьмы. Ему было предъявлено обвинение в некачественном выполнении работ, что привело к гибели одного и нанесению вреда здоровью двоим людям, а также в использовании поддельных официальных документов, что привело к значительному ущербу.
Делопроизводитель компании "Гринсервис +" Бека Мургвлиани, обвиняемый в халатности, которая привела к гибели человека, был приговорен к трем годам лишения свободы.
Сотрудник компании "Гринсервис +" Дэви Кахоидзе, обвиняемый в поощрении изготовления поддельного официального документа, был приговорен к трем годам тюрьмы.
Директор компании "Мшен-эксперти" Нугзар Китиашвили и эксперт компании Давид Тушишвили получили по 3,5 года тюрьмы за изготовление и реализацию поддельного официального документа, что привело к значительному ущербу.
Представитель компании "Нью метал дизайн" (субподрядчик "Гринсервис +") Лаша Чигиташвили, обвиняемый в халатности, которая привела к гибели человека, получил три года тюрьмы.
Что касается сварщиков, которых наняла компания "Нью метал дизайн", один из братьев Георгий Гобеджишвили получил четыре года тюрьмы, а второй, Валерий Гобеджишвили, признан невиновным.
Согласно материалам дела, 22 октября 2021 года служба охраны окружающей среды мэрии Тбилиси и ООО "Гринсервис+" заключили договоры о ремонте фонтанов и каскада на территории парка Ваке.
Согласно договору, "Гринсервис+" до подписания акта сдачи-приемки должна была представить заключение, выданное Национальный бюро экспертизы или аккредитованным лицом, исполнительный чертеж фактически организованной электросети, а также документацию, подтверждающую замеры контуров заземления и безопасность.
В период проведения работ "Гринсервис+" представила в городскую службу охраны окружающей среды мэрии Тбилиси изменения в поддельный проект, в котором не были соблюдены правила безопасности при монтаже электрооборудования.
В 2022 году между глава городской службы мэрии и директор ООО "Гринсервис+" подписали соглашения, а также внесли изменения в договор, согласно которым уже утвержденный проект был изменен без необходимого экспертного заключения.
В августе 2022 года "Гринсервис+" завершила часть работ по ремонту фонтанов и каскада, которые были выполнены некачественно и не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья людей.
После этого "Гринсервис+" заключила договор с "Мшен-эксперти" о составлении заключения. Директор и эксперт "Мшен-эксперти" исследовали лишь соответствие стоимости фактически выполненных работ затратам. Они не исследовали соответствие работ действующим строительным нормам и правилам.
Директор и эксперт "Мшен-экперти" подготовили проект заключения, после чего сотрудник "Гринсервис+" уговорил их внести в заключение ложные данные, а именно, будто они изучили соответствие работ действующим строительным нормам.
Это фальшивое заключение директор "Гринсервис+" и представил в городскую службу охраны окружающей среды мэрии для подписания акта сдачи-приемки.
Руководитель службы охраны окружающей среды мэрии халатно отнесся к возложенным на него обязательствам и принял выполненные работы без обязательных документов (исполнительный чертеж фактически организованной электросети, а также документация, подтверждающая замеры контуров заземления и безопасность).
В результате во внутреннем бассейне фонтана было установлено управляющее оборудование на 220 вольт, а кабели не были проложены в трубах с соответствующей защитой. При этом не было реле, которое в случае утечки электроэнергии обеспечило бы автоматическое отключение питания. Также не был заземлен защитный колпак (решетка) насоса.
По данным следствия, несмотря на то, что первоначальный проект не соответствовал нормам безопасности, насосы должны были находиться за пределами бассейна фонтана, и в таком случае утечки электроэнергии непосредственно с кабелей двигателей насосов не могло произойти. Во втором проекте насосы были перенесены в бассейн.
Трагедия произошла 13 октября 2022 года. У подростков, пришедших на территорию парка Ваке, во время игры в бассейн фонтана упал мяч.
Двое подростков Андриа Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе полезли в бассейн фонтана за мячом, который упал туда во время игры. Обоих ударило током, так как под водой оказался поврежденный электрокабель. Подросткам стало плохо и они упали в бассейн. Током ударило и Мариту Мепаришвили, которая полезла в бассейн, чтобы помочь друзьям.
Из бассейна фонтана детей вытащил садовник Деви Мезурнишвили. Их отвезли в больницу, но спасти удалось лишь двоих. Марита Мепаришвили скончалась в больнице.
В ходе следствия также выяснилось, что в 2020 году служба охраны окружающей среды мэрии Тбилиси заключила договор с компанией LMC о разработке проектной документации для проведения в дальнейшем работ по восстановлению фонтанов и каскада в парке Ваке.
После составления проекта LMC обратилась к компании "Экспертиза, строительство, дизайн", чтобы та установила соответствие проектно-сметной документации по восстановлению фонтанов и каскада с действующими документами технического регулирования и составила экспертное заключение.
Инженер-конструктор ООО "Экспертиза, строительство, дизайн" 15 сентября 2020 года и 2 июня 2021 года подготовил фальшивый отчет инспектирования, согласно которому объект якобы был составлен с соблюдением строительных норм и норм безопасности.
В качестве экспертов, которые провели инспекцию, он указал восемь человек, которые никогда не работали в компании "Экспертиза, строительство, дизайн", следовательно и в проверке участия они не принимали.
На деле вместо восьми экспертов под документом поставил подпись инженер-конструктор ООО "Экспертиза, строительство, дизайн" и предоставил представителям LMC фальшивые заключения.