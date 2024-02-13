https://sputnik-georgia.ru/20240213/delo-o-gibeli-podrostka-v-parke-vake-osuzhdennomu-zamenili-tyurmu-na-domashniy-arest-286296803.html

Дело о гибели подростка в парке Ваке: осужденному заменили тюрьму на домашний арест

Дело о гибели подростка в парке Ваке: осужденному заменили тюрьму на домашний арест

Обвиняемый был осужден за менее тяжкое преступление и отбыл треть срока наказания, поэтому законодательством предусмотрена такая мера 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T20:24+0400

2024-02-13T20:24+0400

2024-02-13T20:26+0400

грузия

новости

происшествия

специальная пенитенциарная служба

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262007544_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_5493c101daa5dfb7d8ffbc226f33f5f1.jpg

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Трехлетнее заключение замглавы Службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Геогргию Вахтангашвили, осужденному за служебную халатность по делу о гибели Мариты Мепаришвили в парке Ваке, заменили домашним арестом и специальным электронным наблюдением, решение приняла соответствующая комиссия Департамента исполнения наказаний. Трагедия в парке Ваке произошла 13 октября 2022 года. Троих детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. Спасти удалось лишь двоих. По делу были задержаны девять человек, в том числе бывший глава службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гиги Гигашвили, его заместитель Георгий Вахтангашвили и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе. По словам адвоката Кахи Церетели, его клиент был осужден за менее тяжкое преступление и отбыл треть срока наказания, поэтому законодательством предусмотрена такая мера. Начальник Вахтангашвили, Гига Гигашвили, был арестован по той же статье и приговорен к трем годам тюрьмы, однако его дело выделено в отдельное производство. Директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе получил шесть лет тюрьмы. Ему было предъявлено обвинение в некачественном выполнении работ, что привело к гибели одного и нанесению вреда здоровью двоим людям, а также в использовании поддельных официальных документов, что привело к значительному ущербу. Делопроизводитель компании "Гринсервис +" Бека Мургвлиани, обвиняемый в халатности, которая привела к гибели человека, был приговорен к трем годам лишения свободы. Дело о гибели подростка в парке Ваке – суд вынес два обвинительных приговора >>Сотрудник компании "Гринсервис +" Дэви Кахоидзе, обвиняемый в поощрении изготовления поддельного официального документа, был приговорен к трем годам тюрьмы. Директор компании "Мшен-эксперти" Нугзар Китиашвили и эксперт компании Давид Тушишвили получили по 3,5 года тюрьмы за изготовление и реализацию поддельного официального документа, что привело к значительному ущербу. Представитель компании "Нью метал дизайн" (субподрядчик "Гринсервис +") Лаша Чигиташвили, обвиняемый в халатности, которая привела к гибели человека, получил три года тюрьмы. Суд вынес приговор обвиняемым по делу о гибели подростка в фонтане парка Ваке в Тбилиси >>Что касается сварщиков, которых наняла компания "Нью метал дизайн", один из братьев Георгий Гобеджишвили получил четыре года тюрьмы, а второй, Валерий Гобеджишвили, признан невиновным. Детали дела Согласно материалам дела, 22 октября 2021 года служба охраны окружающей среды мэрии Тбилиси и ООО "Гринсервис+" заключили договоры о ремонте фонтанов и каскада на территории парка Ваке. Согласно договору, "Гринсервис+" до подписания акта сдачи-приемки должна была представить заключение, выданное Национальный бюро экспертизы или аккредитованным лицом, исполнительный чертеж фактически организованной электросети, а также документацию, подтверждающую замеры контуров заземления и безопасность. В период проведения работ "Гринсервис+" представила в городскую службу охраны окружающей среды мэрии Тбилиси изменения в поддельный проект, в котором не были соблюдены правила безопасности при монтаже электрооборудования. Гибель подростка в парке Ваке – Каладзе заступился за своих заместителей>>В 2022 году между глава городской службы мэрии и директор ООО "Гринсервис+" подписали соглашения, а также внесли изменения в договор, согласно которым уже утвержденный проект был изменен без необходимого экспертного заключения. В августе 2022 года "Гринсервис+" завершила часть работ по ремонту фонтанов и каскада, которые были выполнены некачественно и не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья людей. После этого "Гринсервис+" заключила договор с "Мшен-эксперти" о составлении заключения. Директор и эксперт "Мшен-эксперти" исследовали лишь соответствие стоимости фактически выполненных работ затратам. Они не исследовали соответствие работ действующим строительным нормам и правилам. Директор и эксперт "Мшен-экперти" подготовили проект заключения, после чего сотрудник "Гринсервис+" уговорил их внести в заключение ложные данные, а именно, будто они изучили соответствие работ действующим строительным нормам. Это фальшивое заключение директор "Гринсервис+" и представил в городскую службу охраны окружающей среды мэрии для подписания акта сдачи-приемки. Руководитель службы охраны окружающей среды мэрии халатно отнесся к возложенным на него обязательствам и принял выполненные работы без обязательных документов (исполнительный чертеж фактически организованной электросети, а также документация, подтверждающая замеры контуров заземления и безопасность). В результате во внутреннем бассейне фонтана было установлено управляющее оборудование на 220 вольт, а кабели не были проложены в трубах с соответствующей защитой. При этом не было реле, которое в случае утечки электроэнергии обеспечило бы автоматическое отключение питания. Также не был заземлен защитный колпак (решетка) насоса. "Эта трагедия меня уничтожила" - Каладзе о гибели подростка в парке Ваке>>По данным следствия, несмотря на то, что первоначальный проект не соответствовал нормам безопасности, насосы должны были находиться за пределами бассейна фонтана, и в таком случае утечки электроэнергии непосредственно с кабелей двигателей насосов не могло произойти. Во втором проекте насосы были перенесены в бассейн. Трагедия произошла 13 октября 2022 года. У подростков, пришедших на территорию парка Ваке, во время игры в бассейн фонтана упал мяч. Двое подростков Андриа Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе полезли в бассейн фонтана за мячом, который упал туда во время игры. Обоих ударило током, так как под водой оказался поврежденный электрокабель. Подросткам стало плохо и они упали в бассейн. Током ударило и Мариту Мепаришвили, которая полезла в бассейн, чтобы помочь друзьям. Из бассейна фонтана детей вытащил садовник Деви Мезурнишвили. Их отвезли в больницу, но спасти удалось лишь двоих. Марита Мепаришвили скончалась в больнице. В ходе следствия также выяснилось, что в 2020 году служба охраны окружающей среды мэрии Тбилиси заключила договор с компанией LMC о разработке проектной документации для проведения в дальнейшем работ по восстановлению фонтанов и каскада в парке Ваке. После составления проекта LMC обратилась к компании "Экспертиза, строительство, дизайн", чтобы та установила соответствие проектно-сметной документации по восстановлению фонтанов и каскада с действующими документами технического регулирования и составила экспертное заключение. Инженер-конструктор ООО "Экспертиза, строительство, дизайн" 15 сентября 2020 года и 2 июня 2021 года подготовил фальшивый отчет инспектирования, согласно которому объект якобы был составлен с соблюдением строительных норм и норм безопасности. В качестве экспертов, которые провели инспекцию, он указал восемь человек, которые никогда не работали в компании "Экспертиза, строительство, дизайн", следовательно и в проверке участия они не принимали. На деле вместо восьми экспертов под документом поставил подпись инженер-конструктор ООО "Экспертиза, строительство, дизайн" и предоставил представителям LMC фальшивые заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, специальная пенитенциарная служба