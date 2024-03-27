https://sputnik-georgia.ru/20240327/bilety-na-match-gruziya-turtsiya-v-ramkakh-evro-2024-uzhe-nachali-raskupat-287060419.html

Билеты на матч Грузия-Турция в рамках Евро 2024 начали раскупать – цены на самолет и жилье

Билеты на матч Грузия-Турция в рамках Евро 2024 начали раскупать – цены на самолет и жилье

Sputnik Грузия

Авиабилеты на рейс Кутаиси-Дортмунд на 18 июня в один конец стоят от 180 евро, а билеты на стадион – от 300 евро 27.03.2024, Sputnik Грузия

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2024-03-27T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Пока эйфория от исторической победы в матче за путевку на чемпионат Европы еще не прошла, грузинские болельщики уже начали покупать билеты на самолет и стадион в Дортмунде, где пройдет первая игра сборной Грузии в рамках Евро 2024 против команды Турции.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Sputnik Грузия собрал всю имеющуюся на сегодняшний день информацию о стоимости билетов на авиарейсы, стадионы, а также гостиницы, хостелы и апартаменты в трех городах Германии, где пройдут матчи сборной Грузии. Грузинские футболисты сыграют на Евро 2024 в группе F с командами Турции, Чехии и Португалии.К этому времени раскуплены билеты в двух секциях на матч Грузия-Турция, который состоится 18 июня. Это были самые дешевые билеты – от 229 до 274 евро. В продаже остались билеты стоимостью выше 300 евро. Самые дорогие билеты обходятся в 8 тысяч евро.Авиабилеты на рейс Кутаиси-Дортмунд на 18 июня в один конец стоят от 180 евро.Что касается жилья, средняя суточная цена гостиничного номера на 18 июня – 500 евро. Желающим остановиться в хостеле предстоит заплатить от 65 евро. При том места предлагаются только в одном хостеле Дортмунда.Апартаменты в Дортмунде, если бронировать сейчас, обойдутся в среднем в 280-460 евро.Следующий матч состоится 22 июня в Гамбурге. Грузия встретится с Чехией.Авиабилеты до Гамбурга на 22 июня остались только по цене от 330 евро. Билеты на матч продаются по цене от 186 до 10 тысяч евро.Грузия впервые прошла на Евро 2024 – что ждет грузинских футболистов дальше>>Средняя суточная цена гостиничного номера на 22 июня – 100-300 евро. Хостелы стоят в среднем 60-80 евро. Апартаменты по сегодняшним ценам обходятся в среднем 180-370 евро.Третий матч сборная Грузии по футболу проведет с командой Португалии в немецком городе Гельзенкирхен 26 июня.Средняя суточная цена гостиничного номера в Гельзенкирхене на 26 июня – 150-800 евро, в хостеле – около 80 евро. На сегодняшний день предлагается только один хостел. Апартаменты по сегодняшним ценам – в среднем 370-1000 евро.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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