https://sputnik-georgia.ru/20240327/bilety-na-match-gruziya-turtsiya-v-ramkakh-evro-2024-uzhe-nachali-raskupat-287060419.html
Билеты на матч Грузия-Турция в рамках Евро 2024 начали раскупать – цены на самолет и жилье
Билеты на матч Грузия-Турция в рамках Евро 2024 начали раскупать – цены на самолет и жилье
Sputnik Грузия
Авиабилеты на рейс Кутаиси-Дортмунд на 18 июня в один конец стоят от 180 евро, а билеты на стадион – от 300 евро 27.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Пока эйфория от исторической победы в матче за путевку на чемпионат Европы еще не прошла, грузинские болельщики уже начали покупать билеты на самолет и стадион в Дортмунде, где пройдет первая игра сборной Грузии в рамках Евро 2024 против команды Турции.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Sputnik Грузия собрал всю имеющуюся на сегодняшний день информацию о стоимости билетов на авиарейсы, стадионы, а также гостиницы, хостелы и апартаменты в трех городах Германии, где пройдут матчи сборной Грузии. Грузинские футболисты сыграют на Евро 2024 в группе F с командами Турции, Чехии и Португалии.К этому времени раскуплены билеты в двух секциях на матч Грузия-Турция, который состоится 18 июня. Это были самые дешевые билеты – от 229 до 274 евро. В продаже остались билеты стоимостью выше 300 евро. Самые дорогие билеты обходятся в 8 тысяч евро.Авиабилеты на рейс Кутаиси-Дортмунд на 18 июня в один конец стоят от 180 евро.Что касается жилья, средняя суточная цена гостиничного номера на 18 июня – 500 евро. Желающим остановиться в хостеле предстоит заплатить от 65 евро. При том места предлагаются только в одном хостеле Дортмунда.Апартаменты в Дортмунде, если бронировать сейчас, обойдутся в среднем в 280-460 евро.Следующий матч состоится 22 июня в Гамбурге. Грузия встретится с Чехией.Авиабилеты до Гамбурга на 22 июня остались только по цене от 330 евро. Билеты на матч продаются по цене от 186 до 10 тысяч евро.Грузия впервые прошла на Евро 2024 – что ждет грузинских футболистов дальше>>Средняя суточная цена гостиничного номера на 22 июня – 100-300 евро. Хостелы стоят в среднем 60-80 евро. Апартаменты по сегодняшним ценам обходятся в среднем 180-370 евро.Третий матч сборная Грузии по футболу проведет с командой Португалии в немецком городе Гельзенкирхен 26 июня.Средняя суточная цена гостиничного номера в Гельзенкирхене на 26 июня – 150-800 евро, в хостеле – около 80 евро. На сегодняшний день предлагается только один хостел. Апартаменты по сегодняшним ценам – в среднем 370-1000 евро.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, дортмунд, гамбург, турция, германия, сборная грузии по футболу, футбол, грузия на евро 2024, уефа
спорт, грузия, новости, дортмунд, гамбург, турция, германия, сборная грузии по футболу, футбол, грузия на евро 2024, уефа
Билеты на матч Грузия-Турция в рамках Евро 2024 начали раскупать – цены на самолет и жилье
15:17 27.03.2024 (обновлено: 16:52 27.03.2024)
Авиабилеты на рейс Кутаиси-Дортмунд на 18 июня в один конец стоят от 180 евро, а билеты на стадион – от 300 евро
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Пока эйфория от исторической победы в матче за путевку на чемпионат Европы еще не прошла, грузинские болельщики уже начали покупать билеты на самолет и стадион в Дортмунде, где пройдет первая игра сборной Грузии в рамках Евро 2024 против команды Турции.
Sputnik Грузия
собрал всю имеющуюся на сегодняшний день информацию о стоимости билетов на авиарейсы, стадионы, а также гостиницы, хостелы и апартаменты в трех городах Германии, где пройдут матчи сборной Грузии.
Грузинские футболисты сыграют на Евро 2024 в группе F с командами Турции, Чехии и Португалии.
К этому времени раскуплены билеты в двух секциях на матч Грузия-Турция, который состоится 18 июня. Это были самые дешевые билеты – от 229 до 274 евро. В продаже остались билеты стоимостью выше 300 евро. Самые дорогие билеты обходятся в 8 тысяч евро.
Авиабилеты на рейс Кутаиси-Дортмунд на 18 июня в один конец стоят от 180 евро.
Что касается жилья, средняя суточная цена гостиничного номера на 18 июня – 500 евро. Желающим остановиться в хостеле предстоит заплатить от 65 евро. При том места предлагаются только в одном хостеле Дортмунда.
Апартаменты в Дортмунде, если бронировать сейчас, обойдутся в среднем в 280-460 евро.
Следующий матч состоится 22 июня в Гамбурге. Грузия встретится с Чехией.
Авиабилеты до Гамбурга на 22 июня остались только по цене от 330 евро. Билеты на матч продаются по цене от 186 до 10 тысяч евро.
Средняя суточная цена гостиничного номера на 22 июня – 100-300 евро. Хостелы стоят в среднем 60-80 евро. Апартаменты по сегодняшним ценам обходятся в среднем 180-370 евро.
Третий матч сборная Грузии по футболу проведет с командой Португалии в немецком городе Гельзенкирхен 26 июня.
Средняя суточная цена гостиничного номера в Гельзенкирхене на 26 июня – 150-800 евро, в хостеле – около 80 евро. На сегодняшний день предлагается только один хостел. Апартаменты по сегодняшним ценам – в среднем 370-1000 евро.
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