https://sputnik-georgia.ru/20240328/nazvany-glavnye-problemy-biznesa-v-gruzii--itogi-issledovaniya-287065563.html
Названы главные проблемы бизнеса в Грузии – итоги исследования
Названы главные проблемы бизнеса в Грузии – итоги исследования
Sputnik Грузия
Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в секторе строительства 28.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-28T09:01+0400
2024-03-28T09:01+0400
2024-03-28T08:50+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Нехватка специалистов стала главной проблемой для бизнеса в первом квартале 2024 года, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 600 малых, средних и крупных компаний, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций и крупные сети супермаркетов. Компании-члены ассоциации принимали участие в опросе с 20 февраля по 7 марта текущего года. Что мешает бизнесу?В исследовании отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, увеличилось по сравнению с четвертым кварталом 2023 года на три процентных пункта. В первом квартале названы пять основных причин, мешающих бизнесу в Грузии: При этом наибольшие проблемы с нехваткой специалистов и нестабильностью национальной валюты испытывают строительные компании, а вот с правовыми и административными барьерами чаще сталкиваются представители промышленного сектора. В сфере торговли главной проблемой называют нехватку рабочей силы, тогда как на низкий спрос жалуются представители сферы обслуживания. Развитие экономики и финансового сектора – что обсудил Совет инвесторов в Грузии >>>В то же время уровень нехватки специалистов в первом квартале 2024 года вырос с 48% до 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а жалобы на нестабильность национальной валюты снизились за год с 37% до 20%. Доступ к финансам В первом квартале текущего года 47% опрошенных компаний (на 1% больше, чем в четвертом квартале 2023 года) попытались найти финансирование, 37% из них заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой. Инвестиции в миллиард лари за три года – отчет "Производи в Грузии" >>>Больше всего доступ к финансам является проблемой для малых компаний, крупным предприятиям легче находить финансирование. Кроме того, большинство компаний заявили, что финансируются из местных источников. Деловой климат В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство. В первом квартале 2024 года, по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, оценка текущего состояния бизнеса улучшилась в отраслях промышленности и торговли, ухудшилась – в сфере услуг и строительства. Наиболее позитивно текущую ситуацию оценил сектор торговли, что может быть связано с увеличением продаж (наибольшая часть компаний сектора торговли (38,9%) зафиксировала рост продаж в первом квартале 2023 года). Согласно Индексу БАГ, за первый квартал 2023 года позитивный настрой предыдущих кварталов сохранен – опрошенные компании положительно оценили ожидания на следующие шесть месяцев. Самый оптимистичный настрой у предпринимателей в сфере строительства. Занятость населения По исследованию БАГ, 30% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников, по сравнению предыдущим кварталом, растет, лишь 2% говорят о сокращении штата. Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось.Грузия сохраняет лидерство в мире по человеческому развитию – данные ООН >>> Кроме того, 47% опрошенных компаний полагают, что во втором квартале 2023 года они увеличат число сотрудников. Сокращать штат в следующем квартале предполагают 2%. Большинство компаний не собираются менять количество сотрудников. Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в секторе строительства. 70% опрошенных компаний предполагает рост штатов сотрудников. Курс лари В первом квартале 2024 года, по сравнению с предыдущим кварталом, снизилась доля компаний (на 26%), ожидающих обесценивания лари к доллару в ближайшие полгода. Сильного падения грузинской валюты ждать не стоит – эксперт >>>При этом 86% компаний не ожидают изменения курса лари в ближайшие шесть месяцев. В предыдущем квартале такого мнения придерживались 60% опрошенных. Также 4% компаний ожидают обесценивания национальной валюты, и лишь 10% ждут ее укрепления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, бизнес
экономика, грузия, новости, бизнес
Названы главные проблемы бизнеса в Грузии – итоги исследования
Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в секторе строительства
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Нехватка специалистов стала главной проблемой для бизнеса в первом квартале 2024 года, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).
Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 600 малых, средних и крупных компаний, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций и крупные сети супермаркетов.
Компании-члены ассоциации принимали участие в опросе с 20 февраля по 7 марта текущего года.
В исследовании отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, увеличилось по сравнению с четвертым кварталом 2023 года на три процентных пункта.
В первом квартале названы пять основных причин, мешающих бизнесу в Грузии:
правовые и административные барьеры
нестабильность национальной валюты
При этом наибольшие проблемы с нехваткой специалистов и нестабильностью национальной валюты испытывают строительные компании, а вот с правовыми и административными барьерами чаще сталкиваются представители промышленного сектора.
В сфере торговли главной проблемой называют нехватку рабочей силы, тогда как на низкий спрос жалуются представители сферы обслуживания.
В то же время уровень нехватки специалистов в первом квартале 2024 года вырос с 48% до 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а жалобы на нестабильность национальной валюты снизились за год с 37% до 20%.
В первом квартале текущего года 47% опрошенных компаний (на 1% больше, чем в четвертом квартале 2023 года) попытались найти финансирование, 37% из них заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой.
Больше всего доступ к финансам является проблемой для малых компаний, крупным предприятиям легче находить финансирование. Кроме того, большинство компаний заявили, что финансируются из местных источников.
В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство.
В первом квартале 2024 года показатель делового климата положительный во всех отраслях. Однако в I квартале 2024 года, по сравнению с IV кварталом 2023 года, в промышленности и торговле этот показатель улучшился, а в строительстве и сфере услуг – ухудшился.
В первом квартале 2024 года, по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, оценка текущего состояния бизнеса улучшилась в отраслях промышленности и торговли, ухудшилась – в сфере услуг и строительства.
Наиболее позитивно текущую ситуацию оценил сектор торговли, что может быть связано с увеличением продаж (наибольшая часть компаний сектора торговли (38,9%) зафиксировала рост продаж в первом квартале 2023 года).
Согласно Индексу БАГ, за первый квартал 2023 года позитивный настрой предыдущих кварталов сохранен – опрошенные компании положительно оценили ожидания на следующие шесть месяцев.
Самый оптимистичный настрой у предпринимателей в сфере строительства.
По исследованию БАГ, 30% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников, по сравнению предыдущим кварталом, растет, лишь 2% говорят о сокращении штата. Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось.
Кроме того, 47% опрошенных компаний полагают, что во втором квартале 2023 года они увеличат число сотрудников. Сокращать штат в следующем квартале предполагают 2%. Большинство компаний не собираются менять количество сотрудников.
Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в секторе строительства. 70% опрошенных компаний предполагает рост штатов сотрудников.
В первом квартале 2024 года, по сравнению с предыдущим кварталом, снизилась доля компаний (на 26%), ожидающих обесценивания лари к доллару в ближайшие полгода.
При этом 86% компаний не ожидают изменения курса лари в ближайшие шесть месяцев. В предыдущем квартале такого мнения придерживались 60% опрошенных. Также 4% компаний ожидают обесценивания национальной валюты, и лишь 10% ждут ее укрепления.