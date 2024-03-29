https://sputnik-georgia.ru/20240329/chem-bolshe-v-oppozitsii-budet-partiy-s-nizkim-reytingom-tem-luchshe---premer-gruzii-287091909.html

Чем больше в оппозиции будет партий с низким рейтингом, тем лучше – премьер Грузии

Чем больше в оппозиции будет партий с низким рейтингом, тем лучше – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Согласно последним опросам, шанс попасть в парламент Грузии есть у двух-пяти партий 29.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-29T18:03+0400

2024-03-29T18:03+0400

2024-03-29T18:36+0400

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ника мелия

ника гварамия

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

tbc bank

мамука хазарадзе

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Чем больше будет оппозиционных партий с низким рейтингом, тем больше у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" будет шансов получить конституционное большинство в парламенте, сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам.Выборы пройдут 26 октября полностью по пропорциональной системе. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Согласно опросам 2023 года, шанс попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте с большим отрывом.По его словам, "Грузинская мечта" не предоставит "коллективному Нацдвижению" шанса на успех. "Коллективным Нацдвижением" в правящей партии называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", основанные ее бывшими членами партии "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", партии "Лело для Грузии", "За Грузию" и ряд других мелких организаций. "Что касается оппозиции, показатель "Нацдвижения" опустился ниже 15%, ни одна другая партия не преодолевает избирательный барьер (5%)... Чем больше оппозиция будет фрагментирована, тем лучше", – заявил Кобахидзе. Он подчеркнул, что у таких людей, как сооснователь партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе, а также основатели партии "Ахали" Ника Мелия и Ника Гварамия, нет никаких шансов на выборах, так как они были признаны виновными в совершении уголовного преступления. "Новая" – соратники Саакашвили основали политическую партию перед выборами>>"Когда у таких людей возникают претензии заниматься политикой, конечно, у них не может быть никаких шансов. Естественно, общество в Грузии очень опытное, соответственно, грузинское общество не даст коллективному "Нацдвижению", конкретно этим людям никакого шанса", – сказал Кобахидзе.В январе 2022 года основатели TBC Bank Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были признаны виновными в совершении мошенничества в 2008 году и приговорены к 7 годам лишения свободы. Они были освобождены от отбывания наказания, так как истек срок давности уголовного преследования за совершенное преступление.Хазарадзе и Джапаридзе останутся на свободе – приговор по делу основателей TBC Bank>>В мае 2022 года основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы. Речь идет о нанесение ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда он был ее гендиректором.ЕСПЧ отказал в рассмотрении иска Гварамия – реакция в Грузии>>В июле 2023 года Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия и он вышел на свободу. В период президентства Михаила Саакашвили Гварамия был замгенпрокурора, министром юстиции и министром образования.Дело против Ники Мелия отложено на полку. Будучи одним из лидеров "Нацдвижения", он был привлечен к уголовной ответственности за организацию группового насилия и попытку штурма парламента во время антироссийской акции протеста в ночь на 21 июня 2019 года. Экс-лидер "Нацдвижения" Мелия проиграл дело против Грузии в Страсбургском суде>>Мелия, на то время глава "Нацдвижения", был арестован в феврале 2021 года после того, как он отказался выплачивать второй залог (40 тысяч лари), назначенный за нарушение условий меры пресечения – политик явился на акцию протеста и снял электронный браслет. Мелия было запрещено делать заявления на акциях и покидать дом без разрешения прокуратуры. На свободу Мелия вышел в мае 2021 года после того, как Европейский фонд для демократии (European Endowment for Democracy) внес на него залог. Приговор по этому делу пока не вынесен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника мелия, ника гварамия, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, tbc bank, мамука хазарадзе