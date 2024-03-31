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Возвращение грузин в Евролиги – Мамардашвили и Давиташвили спасли клубы от поражения
Возвращение грузин в Евролиги – Мамардашвили и Давиташвили спасли клубы от поражения
Sputnik Грузия
Грузинские футболисты после выхода Грузии на Евро 2024 вернулись в свои европейские клубы 31.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-31T14:25+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузинские легионеры после исторической победы в составе сборной Грузии по футболу над командой Греции в битве за путевку на чемпионат Европы вернулись в европейские чемпионаты – Италию, Францию, Испанию, Англию и Германию. Подопечные Вилли Саньоля 26 марта в напряженной борьбе обыграли команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Сборная Грузии по результатам жеребьевки попала в группу F вместе с командами Чехии, Португалии и Турции. Вернувшись в свой клуб "Валенсию", вратарь Георгий Мамардашвили не пропустил ни одного гола в матче 30 тура чемпионата Испании против "Мальорки". Грузинский голкипер отметился тремя сейвами. Он сохранил ворота "сухими" уже в девятый раз в сезоне. После 30 туров "Валенсия" набрала 41 очко, находится на восьмом месте и отстает от Еврозоны всего на пять очков, а Мамардашвили получил от аналитиков высокую оценку в за игру – 7,5 балла. Прорыв грузинского футбола – в УЕФА впечатлены выходом сборной Грузии на Евро 2024>>Нападающий французского "Бордо" (Лига 2) Зурико Давиташвили записал на свой счет гол и результативную передачу в матче с чемпионом Франции "ПСЖ". К 38 минуте гости вели в счете уже 2:0. Надежду на спасение игры "Бордо" дал Давиташвили, который с левого фланга ворвался в штрафную и результативным ударом забил красивый гол. Грузин попытался забить в конце тайма, но не был точен. На 90 минуте Давиташвили нашел точным пасом возле штрафной площади Педро Диаса, который результативным ударом принес команде ничью. Как и когда болельщики сборной Грузии смогут приобрести билеты на игры Евро 2024>>Что касается еще одного грузина в чемпионате Франции (Лига 1) Георгия Микаутадзе, то он вышел на поле в составе "Меца" в матче против "Монако". Клуб Микаутадзе не смог избежать крупного поражения – 2:5. Не смог помочь своей команде и вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия. Травма полученная в матче сборной Грузии против Греции, не дала ему возможность сыграть против "Аталанты". В результате неаполитанцы проиграли дома со счетом 0:3. Кстати, в марте прошлого сезона Кварацхелия забил лучший гол серии А именно в ворота "Аталанты". Грузия впервые прошла на Евро 2024 – что ждет грузинских футболистов дальше>>На скамейке запасных в составе английского "Уотфорда" оказался полузащитник сборной Грузии Георгий Чакветадзе. После напряженного матча сборной главный тренер дал грузину возможность передохнуть. В результате "Уотфорд" сыграл вничью с "Лидском" – 2:2. После 30 туров в Чемпионшипе клуб Чакветадзе находится на 14 месте с 49 очками и отстает от зоны перехода в Премьер-лигу на 15 очков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, греция, франция, испания, зурико давиташвили, георгий микаутадзе, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу
Возвращение грузин в Евролиги – Мамардашвили и Давиташвили спасли клубы от поражения
14:25 31.03.2024 (обновлено: 14:30 31.03.2024)
Грузинские футболисты после выхода Грузии на Евро 2024 вернулись в свои европейские клубы
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузинские легионеры после исторической победы в составе сборной Грузии по футболу над командой Греции в битве за путевку на чемпионат Европы вернулись в европейские чемпионаты – Италию, Францию, Испанию, Англию и Германию.
Подопечные Вилли Саньоля 26 марта в напряженной борьбе обыграли команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Сборная Грузии по результатам жеребьевки попала в группу F вместе с командами Чехии, Португалии и Турции.
Вернувшись в свой клуб "Валенсию", вратарь Георгий Мамардашвили не пропустил ни одного гола в матче 30 тура чемпионата Испании против "Мальорки". Грузинский голкипер отметился тремя сейвами. Он сохранил ворота "сухими" уже в девятый раз в сезоне.
После 30 туров "Валенсия" набрала 41 очко, находится на восьмом месте и отстает от Еврозоны всего на пять очков, а Мамардашвили получил от аналитиков высокую оценку в за игру – 7,5 балла.
Нападающий французского "Бордо" (Лига 2) Зурико Давиташвили записал на свой счет гол и результативную передачу в матче с чемпионом Франции "ПСЖ".
К 38 минуте гости вели в счете уже 2:0. Надежду на спасение игры "Бордо" дал Давиташвили, который с левого фланга ворвался в штрафную и результативным ударом забил красивый гол.
Грузин попытался забить в конце тайма, но не был точен.
На 90 минуте Давиташвили нашел точным пасом возле штрафной площади Педро Диаса, который результативным ударом принес команде ничью.
Что касается еще одного грузина в чемпионате Франции (Лига 1) Георгия Микаутадзе, то он вышел на поле в составе "Меца" в матче против "Монако". Клуб Микаутадзе не смог избежать крупного поражения – 2:5.
Не смог помочь своей команде и вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия. Травма полученная в матче сборной Грузии против Греции, не дала ему возможность сыграть против "Аталанты". В результате неаполитанцы проиграли дома со счетом 0:3.
Кстати, в марте прошлого сезона Кварацхелия забил лучший гол серии А именно в ворота "Аталанты".
На скамейке запасных в составе английского "Уотфорда" оказался полузащитник сборной Грузии Георгий Чакветадзе. После напряженного матча сборной главный тренер дал грузину возможность передохнуть. В результате "Уотфорд" сыграл вничью с "Лидском" – 2:2.
После 30 туров в Чемпионшипе клуб Чакветадзе находится на 14 месте с 49 очками и отстает от зоны перехода в Премьер-лигу на 15 очков.